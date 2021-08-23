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新手媽媽哺乳3階段 常見3問題與解決之道

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文／謝佩妤　採訪諮詢／國際認證泌乳顧問IBCLC咪咪老師林雅涵．國際認證泌乳顧問IBCLC謝沛姍】

媽媽生下寶寶的瞬間，就展開了哺乳之旅。由最初的親餵、追奶到回歸職場後，堅持哺餵母乳的媽媽在歷經此3大階段時，常遇見以下3個問題，究竟該如何解決呢？

Q1：新手媽媽親餵有哪些要領與技巧？

對於新手媽媽而言，哺乳是一項全新的挑戰，國際認證泌乳顧問IBCLC咪咪老師林雅涵表示，在進行親餵時，可掌握3項技巧：

．抓緊哺餵的時機：瞭解寶寶有哪些飢餓線索，例如：寶寶在睡覺時，雖然眼睛還閉著，但已經開始出現轉頭、伸舌頭、吃手指頭或想舔包巾等動作時，媽媽就能開始哺乳，此時，寶寶會有耐心、溫和地吸吮，較不會因為過於飢餓而著急吸吮。

．媽媽身體放輕鬆：彎腰駝背或身體處於緊繃狀態時，較不容易出現let-down reflex（排乳反射，俗稱奶陣），因此，媽媽以舒服、輕鬆的姿勢哺乳較能持續哺乳。

．掌握親餵口訣：「乳頭對人中，肚子對肚子」，乳頭正對人中，寶寶會將頭往上仰尋找媽媽乳頭的位置，此時會誘發寶寶張大嘴巴，接著就能含住乳暈。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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Q2：產後媽媽該如何追奶？

國際認證泌乳顧問IBCLC謝沛姍指出，乳母分泌的原理為「移出多、製造多」，若寶寶喝得多，媽媽的奶水分泌量也會增加，因此，她提出以下3點建議：

．頻繁移出乳汁：若媽媽採親餵方式，除了可增加哺餵次數外，也能在親餵後以手擠乳或吸乳器將奶水移出；習慣瓶餵的媽媽，建議一天可擠奶7～12次，白天頻繁擠乳，並於睡前先移出奶水，儘可能在夜間維持充足的睡眠。

．保持好心情：哺乳過程中，媽媽的心情也會影響奶量，當媽媽開心時，會引起催產素分泌，讓乳汁大噴發，建議媽媽藉由看寶寶的照片、聽音樂、追劇……等來保持愉悅心情，如此一來，就能分泌足夠的奶水。

．可攝取易發奶的飲品：例如：黑豆水、波霸奶茶，不過，每個媽媽體質不同，哪些飲品較能促進乳汁分泌仍因人而異。建議渴了就喝，水分攝取量保持一天約2,000c.c. ，讓乳汁分泌及排出更加順利。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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Q3：如何讓寶寶習慣瓶餵母乳？

寶寶滿月後，許多媽媽即將回到職場，接下來將無法固定時間親餵母乳，此時，讓寶寶學習瓶餵就非常重要，國際認證泌乳顧問IBCLC咪咪老師林雅涵建議媽媽在預定回職場的前兩週，開始以瓶餵的方式餵寶寶喝奶並掌握以下3項要領：

．由家人代替媽媽瓶餵寶寶：習慣親餵的寶寶每當聞到媽媽身上的味道，就會出現找尋媽媽的乳房、想含乳的動作，建議改由家人來瓶餵，寶寶較能儘早習慣喝奶時，媽媽不在身邊的狀態。

．採用「主導式」瓶餵：與傳統讓寶寶平躺於嬰兒床上，將奶瓶直立於口中的「插秧式」瓶餵不同，「主導式」瓶餵注重寶寶的需求與主動性，且較接近親餵方式，讓寶寶主動吸吮奶水，而非被灌入奶水，寶寶更容易習慣瓶餵。

．挑選合適的奶瓶奶嘴孔洞：掌握寶寶奶瓶孔洞大小，可避免因奶水的流速過快而造成寶寶嗆到、溢吐奶及過度餵食等情形，建議使用十字孔或專為新生兒寶寶設計的奶瓶奶嘴較適合。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【完整內容請見2021年08月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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