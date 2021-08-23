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比台灣人還愛台灣！3位外國爸爸分享異國婚姻優缺點、跨國育兒經

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【文／李柔萱　採訪諮詢暨圖片提供／吳鳳．吳子龍．吉京勳】

對異國婚姻的浪漫幻想，總令人心生嚮往，但兩種文化的交流、碰撞與融合，往往還得經歷一段「不那麼浪漫」的磨合。雖然婚姻及育兒觀念可能不甚相同，但愛孩子的心，那些因孩子而喜悅、苦惱的心情，是沒有文化差異的。讓我們透過4位外國爸爸的雙眼，用不同視角，看見在台灣生活的美麗與哀愁。

吳鳳．成為孩子的榜樣．養出快樂學習的孩子

在台灣生活已經14年多，來自土耳其的吳鳳不僅以主持獲得金鐘獎肯定，還積極將台灣推廣到全世界，讓許多人讚嘆他甚至「比台灣人更愛台灣」。而他愛台灣的理由，不只是因為他在這塊土地所感受到的溫暖與美麗，更因為台灣是他的家，在這裡，他邂逅深愛的妻子Rynne，還生了一對可愛的女兒。

以身作則是最好的引導

從孩子小時，吳鳳就習慣以土耳其文和孩子對話，他表示，女兒們的土耳其文已經進步許多，有時，父女用土耳其對話時，女兒還會故作玄虛，頑皮地不幫媽媽翻譯，對女兒Ekim和Inci來說，土耳其文不僅是母語，也是和爸爸之間專屬的祕密語言。

吳鳳說過，語言是他實現夢想、開闊眼界的鑰匙。本身精通土耳其文、中文、英文、德文的他，也期望女兒能擁有多把語言的鑰匙，解鎖更加繽紛多彩的世界。談到學習外語，吳鳳分享，以前在土耳其，從沒聽過「贏在起跑點」的說法，因為每個孩子的學習步調不同，即便剛開始學得慢，長遠累積也可能比別人學得更多，「學習不像賽馬，看到進度比別人慢，下一秒就要趕緊追上，不能只看到短期成果。」

他認為，希望孩子學習，不只是幫他們排滿一週七天的才藝班，更應該從自身做起。「女兒看到我可以很自在地和外國人溝通，會覺得很厲害，也想成為這樣的人。」成為孩子的榜樣，吸引他們跟隨自己的腳步，更有利孩子自動自發學習。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

吳子龍．克服台義文化差異．帶女兒一起玩音樂

原本在威尼斯就讀中文系的吳子龍，多年前曾以交換學生身分來到台灣，畢業後，他選擇再次踏上這片土地，在這裡落地生根。成為奶爸後，他沒有迷失在育兒的忙亂中，反而將生活視為創作動力，持續在音樂的夢想路上堅持不懈。

當爸爸後．發現自己和父親的共通點

回顧和爸爸相處的記憶，吳子龍說，「其實我本身也是混血，爸爸是匈牙利人，因為是上班族，所以基本上只有週末才看得到他，爸爸會教我匈牙利文、騎腳踏車、爬樹，印象中都是在教我一些能力，比較嚴格，小時候跟爸爸玩的回憶很少。」

雖然父子間的對話不多，但吳子龍的生活軌跡，卻與爸爸有許多雷同，「我的生活都是複製爸爸的，爸爸當初就是20歲從匈牙利到義大利當兵後，再也沒回去，我也是，20歲到台灣，就一直留在這裡。爸爸不斷努力融入當地環境，他娶了義大利老婆、說起義大利文流利到聽不出他是外國人，我也差不多，在台灣結婚生子，落地生根。」

孩子出生前，吳子龍原以為自己會是個很隨性的爸爸，沒想到他反而是扮黑臉居多，像是女兒堅持不吃飯，便會將她抱到遊戲區，從小開始培養「坐在餐桌就是要好好吃飯」的好習慣。吳子龍表示，他嚴格的一面可能遺傳自爸爸，「自己帶孩子後才了解，爸爸的行為和每一句話，都會在孩子身上留下深遠影響。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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吉京勳．推翻傳統父親形象．當兒子的好朋友

一面上班，一面經營著Youtube頻道「小朗哥爸爸」，在頻道中，能見到吉京勳和兒子小朗哥互動的可愛日常，還有這位韓國爸爸在台灣的人文觀察日誌。看著看著，好像我們也在陪伴小朗哥一起長大，跟著這對台韓夫妻，在平凡無華的生活裡，汲取美好的片段。

吉京勳與老婆最初在澳洲相識，但兩人的戀情卻是在離開澳洲後才萌芽，已經回到韓國的吉京勳，連一句中文都不會，就毅然決然為老婆飛來人生地不熟的台灣重新開始，問他怎麼會有這勇氣？他靦腆地說道，「其實來台灣的時候沒有想很多，只知道我很喜歡這個女生。」

異國婚姻．少了相聚也少了婆媳衝突

異國婚姻，意味著夫妻有一方必須要離開自己的家鄉生活，好在台灣到韓國的航程只需兩個半小時，等同搭乘高鐵從台北到高雄的時間，因此平時就能常常回韓國，而爸媽有時也會到台灣逗孫兼觀光。無奈礙於疫情，爺爺奶奶已經超過兩年沒看到小朗哥，吉京勳的語氣略感失落，「如果我是他們，一定也很想多看看唯一的孫子，而且孩子長得很快，現在正是可愛的時候，我也希望爸媽能看到小朗哥可愛的模樣……」

但話鋒一轉，異國婚姻也不全是壞處，吉京勳笑說，老婆和媽媽住很遠，其實也是最大優點，「因為在韓國，婆媳問題也十分常見，我們家就完全沒這個問題，偶爾見面的話，她們都很開心、關係很好。」除此之外，有個在不同國家長大的另一半，對彼此而言，都是深入認識異國文化的好機會。

【完整內容請見2021年08月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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