吳念真成為阿公後都講娃娃音 孫子出生後開啟父子新關係

【文／李柔萱 攝影／Hedy Chang 造型／Kathy Hsu 化妝／張倚瑞 髮型／Branda 影音／煒喆視覺影像工作坊 道具／好萊兒嬰兒用品】

曾出演舞台劇〈小兒子〉的吳定謙，在現實生活裡，也終於迎來了自己的小兒子。啾寶的加入，讓吳念真與吳定謙這對相處38年的「老朋友」，有了新的共同話題，三代同框的畫面裡，有初為人父的喜悅與甘苦，也有從爸爸到阿公，嘗盡酸甜苦辣後，再當一次父親的回甘韻味。

這天早上，抵達吳念真導演在新店的住家時，他早已為我們開好大門，看到地上的室內拖，還真的有種到大伯家作客的親切感。我們一邊整理物品，一邊聽到吳導悠悠地說，「好久沒看到阿孫了。」手邊正握著遙控器，開啟平常不怎麼吹的冷氣，「現在小孩都是冷氣兒童，從出生開始就一直待在冷氣房，阿公家沒冷氣的話，小孩都不想回來了！」

不一會兒，吳定謙挽著嬰兒提籃現身，兒子啾寶一登場，彷彿自帶聖光，讓全家人都綻起幸福的笑顏，阿公抱完，換阿嬤抱；阿嬤手痠了，再回到阿公懷裡。才出生三個多月的啾寶，儼然已晉升為這個家的最高掌權者，家人暱稱他「吳董」不是沒有原因。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

孩子吃好睡好．是為人父的最大驕傲

談起成為父親後的變化，吳定謙好像開始能理解二十幾年前的爸爸，「以前我的食量很大，尤其是國高中正在發育的時候，食量真的大到一個不行，那時候，他（吳導）很喜歡到處跟別人說我很會吃，一餐能吃兩、三碗牛肉麵。我只覺得很丟臉，這種東西有什麼好自豪的，幹嘛到處去講？」

後來有一天，吳定謙在餵孩子喝奶時，餵著餵著，竟發覺啾寶突然能從120ml喝到150ml，「當下真的好開心，也很驕傲，而且那個成就感是可以量化的，就覺得兒子一餐可以喝150ml很了不起。」那時，他才懂為人父母想看到的，不是孩子多聰明、成就多高，每天吃得好、睡得好、開開心心，就是最重要的。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

表達愛的方法也會與時俱進

華人社會表達愛的方式，往往是隱晦而實際的。吳導說，「我們這一代已經改變很多，我爸爸從來沒有抱過我們，如果爸爸抱我，就是一定有問題，出代誌了！像我們放學回家，爸爸跟你說：『書包去放好。』完蛋了，你一定是惹了什麼禍，要被處罰了。到我們這一代，當然不是像老外常說I love you，但也已經可以抱一下兒子了。」

縱然兩個大男人之間不會直接將愛說出口，偶爾的一個簡訊、一通電話，是吳定謙關心爸爸的方式，而對吳定謙來說，爸爸來看戲就足矣。

父子間不來這套，但面對孫子，又是另外一回事了。每到晚上8點多，吳導總會猶豫著要不要去洗澡，他擔心如果那時去洗澡，到了視訊的時間，會不會看不到孫子？一想到這，就決定再等等。

吳定謙吐槽，「他視訊都在娃娃音耶！我看那畫面，真的受不了，趕快轉過去給孫子看。」隨即演繹了一段「阿公的火星語」，讓全場忍不住笑出聲。

每個父親都有自己的課題

如何當爸爸是一輩子的學習。從過去的訪問中能感覺到，吳導是一位「放得下」的爸爸，不僅放下父親的架子，也放手讓孩子自由追尋所愛。這樣的育兒態度，可回溯到他與上一代的相處經驗，「我們小時候回家，只要爸爸不在，都很高興耶！因為有一個很兇的人不在，我們也很少跟爸爸講話，關於他的故事，他二十幾歲、三十幾歲的時候發生的事，都要聽叔叔伯伯講。」

因此他告訴自己，要跟兒子成為朋友，不想變成一個被他害怕的爸爸，「只是沒想到，後來他不但是可以和我講話，還可以隨時虧我，甚至當著別人的面虧我。」吳導不忘自嘲一番。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

每個父親都有自己的課題，有時是以上一代為借鏡，在不斷嘗試、調整中，摸索出最合適的教養方法，有時則是與自我的對話。相較於自由派的爸爸，天蠍座的吳定謙仍在學習「放手」這門學問，「我也做過很多親子的訪談，但當自己真正成為爸爸，才發覺好像有點難。就拿吃飯來說，他吃不下，就不要再逼他吃，像是這類小事情。你愛他，又要願意放手，我可能還需要花很多時間去學。」