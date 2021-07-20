PTT表特版爆紅教授洪瀞專訪：父母需要的「教養七力」！超前部署孩子成為「懂王」

【文／游資芸 採訪諮詢／《自己的力學》作者暨成功大學土木工程學系副教授洪瀞 圖／圓神出版社、洪瀞提供】

想要孩子有創造力，父母可以學習「教養七力」！擁有一對5歲、2歲兒女的洪瀞，拋出7大教養觀念，盼望用正能量幫助孩子，玩出創造力。

學洪瀞的教養七力，把孩子人生變帥

洪瀞與兩個孩子共同摸索出「教養七力」，透過結合生活，轉化成孩子可接受的觀念。

1.充實力．用閱讀培養孩子成懂王

想成為每一個領域的「懂王」，前提是給予孩子大量吸收的機會！洪瀞對爸媽的建議是「親子共讀」，藉由童書來和孩子互動。

2.發現力．多溝通就是渠道

「溝通，可以啟發孩子的發現力！」洪瀞表示，6歲不到的孩子，天賦尚未成形，透過溝通，能讓孩子說出真正在乎的事情。有一天晚上，洪瀞必須到學校開會，女兒看到他的臉色疲憊，對他說：「爸爸等一下要像青蛙彈跳一樣跳起來！」他一開始不知道什麼意思，後來透過跟女兒溝通後，才明白，她希望爸爸能因此而開心，「孩子其實在安慰我！」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

3.準備力．讓孩子從小得到關注與滿足

準備力的第一要點，在於建立孩子的自信心！ 洪瀞表示，當孩子需要鼓勵，父母就給予關注，孩子會感覺有人在關心和傾聽他的需求，長大後就會懂得創新，也會更為主動。尤其，需要把握孩子的注意力集中在你身上時，讓他獲得他需要的關注和滿足。

4.抗壓力．別定義失敗是負面的詞

「孩子好勝心很強，想要贏，總是害怕失敗。」他強調，不要讓孩子只有輸贏的觀念，「要讓孩子知道，這不是輸或贏，而是有沒有用心要做好；他贏了，不要說『贏』，改說『做得很用心、很努力』。」

5.鼓舞力．討厭的事要轉個方向教

面對孩子討厭的事，要用另一個角度去思考，轉移孩子的注意力。多鼓勵孩子嘗試喜歡的事，爸媽會發現小孩會用自己的角度，找到創新的觀點。有一次，洪瀞女兒生氣地跑來質問他：「爸爸，草莓牛奶裡怎麼沒有草莓？」他用老梗回答她：「這是草莓口味的牛奶，就像太陽餅裡沒有太陽一樣。」

6.轉換力．用幫忙完成孩子做不到的事

「用轉換心境的方式，轉換成不只是靠我自己，爸爸也可以幫忙，一起完成這件事情。」這樣互動的過程，不但轉換掉可能自己沒有能力完成一件事情的壓力，也轉換了自己的認知，「不會以為自己做不到，是可以去想辦法的！」

女兒瓶子打不開，她會說：「爸爸幫忙！」孩子都喜歡「幫忙」這兩個字，「她覺得爸爸可以跟她一起開這個瓶子，她的壓力就轉換掉了。」小孩知道有人幫忙，就不會侷限在自己辦不到這件事的想法中。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

7.影響力．引導孩子重視他人需求

小孩也有自己的影響力！洪瀞認為，讓孩子有影響力的關鍵是「重視他人的需求」，當孩子知道別人想要什麼，並試著滿足對方的需求，「就等於是有一個團隊合作和展現影響力的地方。」

「教養七力」是洪瀞的教養心得，也是他對下一世代提出的育兒註解，相信他在教學上努力不懈的堅持，能為台灣教育帶來正向的影響力。