胎盤有問題？功能不佳殃及胎兒 位置不對影響生產 莫名劇烈疼痛可能是胎盤早期剝離

【文／李藹芬 採訪諮詢／雙和醫院婦產部產科主任毛士鵬 圖片來源／Shutterstock】

胎盤，分別連接母體與胎兒，負責交換養分與氧氣，若功能不佳、生成位置不對，都將造成問題，不是影響胎兒的生長狀況，就是增加生產的難度！就來看看胎盤存在哪些問題吧？

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

胎盤，可說是哺乳類動物懷孕時的獨有組織，雙和醫院婦產部產科主任毛士鵬表示，胎盤分別連接母體與胎兒，「靠盤根錯節的血管附著在子宮壁上，與胎兒相連的一面則是，羊膜包著胎兒，透過臍帶中的動、靜脈與胎兒的身體、血管連接」。藉由胎盤，胎兒從母體獲得養分與氧氣，同時也將產生的廢物回傳至母體血液中代謝。

毛士鵬醫師指出，胎盤的問題來自於功能與位置，他說明如下：

功能．觀察方式以妊娠28週為分界

就功能而言，以妊娠28週為分界，因28週之前，未能用胎兒監視器檢視胎兒狀況，而是以都卜勒超音波檢查孕媽咪的子宮動脈血流，毛士鵬醫師表示，「若血管阻力高，就會擔心管路是否不通，這將會影響供應胎盤的血流不足」。

28週之後，可從兩項檢查確認胎盤功能，「一是看胎兒的臍動脈阻力，如阻力不高，代表血管暢通；二是裝上胎兒監視器，每次測試20～30分鐘，觀察胎兒心跳穩定度、計算胎動，以及承受宮縮的壓力時，是否有胎心音降速的狀況，這又稱為『非壓力性測試（NST）』，綜合兩項檢查結果判斷胎兒狀況好不好，某些情況與胎盤功能有關」。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

位置．小心前置胎盤和植入性胎盤

毛士鵬醫師表示，正常的胎盤會附著在子宮腔前壁、後壁或頂部的內膜組織，「位置正常的話，多能以自然產方式生產」；若胎盤位置不正常，「附著在子宮頸上，就稱為『前置胎盤』，將無法自然產」。

前置胎盤

毛士鵬醫師指出，前置胎盤衍生的影響包括：孕期併發症與產後的子宮狀況。「由於子宮下段的血流豐富，因此，產前容易有出血狀況，產後則因子宮收縮不良，而有較高比例發生子宮大出血」。

透過超音波可掌握胎盤的位置，但即使已知有前置胎盤的狀況，除非是完全性前置胎盤，否則要等到28週進行最後的確認。

植入性胎盤

前置胎盤不只容易造成產前產後的出血，更要小心是否合併植入性胎盤，毛士鵬醫師解釋，「子宮下段位置的子宮壁薄，胎盤容易植入子宮肌肉層，嚴重與否視吃進去的深度」，依照胎盤和子宮壁密接的程度，可分成：輕度的沾黏性胎盤、中度的穿入性胎盤、嚴重的穿透性胎盤，他強調，「最怕的是穿透性胎盤，胎盤不只吃入子宮肌肉層，中後期還容易穿出子宮吃到膀胱壁，造成腹腔內大出血，嚴重時，母胎死亡率相當高」。

不論是前置胎盤，或是前置胎盤合併植入性胎盤，剖腹生產時，容易有大出血的狀況，而且失血量會很多，需要大量輸血，所以，必須在設備齊全的大醫院生產，以因應生產時的各種突發狀況。

疾病．胎盤早期剝離

前置胎盤與植入性胎盤的發生，源於胎盤位置不正常，而胎盤早期剝離則屬於疾病，毛士鵬醫師指出，「以生產當原點，胎兒還沒生出來，本該抓在子宮上的胎盤就與子宮分開，即為『胎盤早期剝離』。發生的時間點與週數無關，隨時都有可能發生，即使正在生產也會發生」。

他表示，胎盤早期剝離的症狀為劇烈疼痛與出血，但出血症狀未必會被注意，有時即使胎盤已嚴重剝離，也可能沒有明顯的陰道出血，而讓孕媽咪在不自覺中陷入危險」。胎盤早期剝離造成的影響，要看剝離程度，不過，「發生時，並無法證明剝離程度，只能從胎兒的心跳掌握狀況」。他提醒，「孕媽咪覺得有不正常的腹痛、出血時，應立即就醫」。