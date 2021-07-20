後疫情生活 孩子在家三餐怎麼吃？ 注重均衡、吃對營養加強抵抗力

【文／謝佩妤 採訪諮詢／李婉萍營養師】

居家防疫期間，孩子暫時無法上學，平日裡由園所提供的營養午餐，改由爸媽自行料理，面對工作與育兒蠟燭兩頭燒，快速便利的調理包往往成為爸媽們的選擇，不過，李婉萍營養師提醒，仍要顧及孩子的營養均衡，並透過飲食為孩子提升抵抗力。

孩子停課，爸媽居家上班，不免一邊工作，一邊育兒，有時一忙碌，也難如過往般，親自下廚為孩子準備餐點。為求方便，不免嘗試將調理包納入孩子的飲食當中，但仍有爸媽擔心，調理包內含人工添加調味劑等食品添加物，可能對孩子的健康帶來危害，李婉萍營養師表示，疫情期間，爸媽不必過於苛求，選擇可靠的調理包並適當活用，也能讓孩子吃得開心、吃得營養。

選用大品牌、活用調理包

市面上常見的調理包有冷凍、常溫及耐高溫軟袋，例如水餃、罐頭、咖哩、玉米濃湯等，又可區分為無添加及有添加食品添加物兩種。爸媽購買時，可優先選擇冷凍、無醃漬過或無食品添加物的調理包，不過，這類調理包不一定由中央空廚製作，因此，廠商的評價如何也須納入考量，通常選用大品牌、具有公信力的廠商，有一定的冷鏈處理能力，相對較為安全，使用上也更安心。

在使用上，若爸媽擔心調味過重，也可做味道上的調整，例如：加水、搭配主食飯、麵食用，或加入蔬菜來稀釋調味包的口味。李婉萍營養師建議爸媽，雖然調理包快速又方便，但冷凍、未添加人工調味的食品仍較為新鮮，居家工作期間，不妨以調理包搭配新鮮食材混合使用，除了減少料理時間，也能讓孩子吃得較健康。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

三餐六大類食物．幫助孩子飲食營養均衡

雖然使用調理包可減輕些許壓力，但爸媽仍需考慮孩子的飲食均衡，畢竟調理包中大多缺少乳製品、蔬菜以及水果，若沒有額外補充足夠的鈣質與膳食纖維，長期下來，也會影響孩子的骨骼發展與腸胃道健康。

李婉萍營養師建議，爸媽在疫情期間為孩子準備三餐，每一餐中要儘可能備齊六大類食物，包括全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、油脂與堅果種子、水果及乳製品。她表示，對於0～3歲的孩子而言，全穀雜糧類是最主要的熱量來源，其次是蛋白質，蔬菜的攝取適量即可。以兒童用餐時常使用250C.C大小的碗而言，爸媽在餐盤份量的拿捏與分配上，建議以6～7份為飯和麵等全穀雜糧類主食，2～3份豆魚蛋肉類，1～2份蔬菜來準備。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

至於油脂與堅果種子類中，因平時三餐菜飯中都會添加油脂類，不用額外補充，也不建議給0～3歲的孩子食用堅果類等體積較小的食物，避免噎到，建議爸媽可準備芝麻糊、芝麻醬或花生醬抹在吐司上，做為孩子的早餐或點心來補充。

另外，孩子一天所需的水果類份量至少要兩個拳頭大小，爸媽可選擇蘋果、奇異果、芭樂，在飯後或下午時間做為孩子的點心。對0～3歲孩子而言，適量的乳製品也非常重要，牛奶與奶粉一天最多500c.c.，可於早餐、下午時段各給一杯，或以優格補充奶類。

補充足量維生素．提升免疫能力

而在疫情期間，許多爸媽也在意如何透過飲食，幫助孩子增強自體免疫力，李婉萍營養師表示，可補充維生素A、C、E，其中，深綠色蔬菜、植物油當中都含有豐富的維生素Ａ，爸媽可每天為孩子準備一樣深綠色蔬菜，維生素C則可透過水果補充，例如：芭樂、奇異果、百香果等都是不錯的選擇，而維生素E屬於脂溶性維生素，可以從魚類、花生、豆漿、堅果與豆類中攝取。