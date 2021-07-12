疫情期間孕婦該不該按時產檢、打疫苗？生產前先確認「這件事」

【文／李柔萱 採訪諮詢／新竹國泰綜合醫院婦產科主治醫師張瑜芹】

疫情嚴峻，考量到自己與腹中胎兒的健康，許多孕媽咪都希望減少出入醫療院所次數，但又不確定是否該按照時程進行產檢，而即將臨盆的孕媽咪，還須先了解各醫療院所生產時的特別防疫措施。疫情期間，孕婦有哪些注意事項，入院生產前可做好哪些準備？

1.需要延後產檢嗎？

因應疫情，許多醫療院所皆有停診或減診的措施，也有部分孕媽咪提出是否能延後或降低產檢頻率的疑問，張瑜芹醫師表示，依目前狀況，仍建議如期產檢，讓醫師用超音波定時追蹤胎兒發育，不需特別因疫情延檢查。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

2.孕婦應該接種新冠肺炎疫苗嗎？

胎兒的基因至少有一半與母體不同，對母體而言，自然被視為外來的「異物」，於是在懷孕期間，孕媽咪需要降低自身免疫力，避免身體排斥、攻擊胎兒。如果孕媽咪在免疫力低落時，又感染到新冠肺炎，發展成重症的機率就會大幅提高。施打疫苗最主要的目的，並非預防感染新冠肺炎，而是防止孕婦染疫後演變為重症。

根據台灣婦產科醫學會、美國、歐洲及英國皇家醫學會報告，皆建議孕婦優先施打mRNA疫苗，像是BNT或莫德納疫苗，但目前並非所有孕婦都能即時施打到莫德納疫苗，若本身沒有嚴重血栓風險的孕婦，仍會建議施打AZ疫苗。

3.生產前該注意哪些事情？

目前各間醫院皆遵守「入院即須篩檢」的大原則，有部分醫療院所傾向改以「催生制」，不等待自然產兆，而是在靠近預產期時，先安排時間至醫療院所採檢，結果為陰性就可入院催生，但孕婦仍可自行決定要等待自然產兆或進行催生。

若採催生制，孕媽咪需在入院前一天，拿著「催生通知單」至急診採檢，入院當天早上再致電到醫療院所確認檢驗結果，以及現場是否有足夠床位，準備就緒後，即可入院催生。

另一方面，若是等待自然產兆的孕婦，出現產兆送醫後，經醫護人員判斷可收治待產，就當場採檢，但在情況危急，來不及等到篩檢結果的情況下，則會先將孕媽咪視為潛在陽性個案，待參與接生醫護人員穿妥全套防護衣進行生產。張瑜芹醫師提醒，一般來說，麻醉科醫師仍會等到篩檢結果顯示為陰性，才會受理施打無痛分娩的需求。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

4.家屬可進入產房陪產嗎？

不管是準備生產的孕婦或陪產家屬，入院前都需持有陰性篩檢結果，目前公費提供一名陪病（陪產）者篩檢，若希望增加陪產者，就須自費篩檢。

5.產後回診的必要性？

正常情況下，產後大約4～6週，建議至醫療院所回診，幫媽咪檢查體內的懷孕組織、惡露是否完全排出，也會檢視剖腹產媽咪的傷口癒合情形。張瑜芹醫師提到，若媽咪擔心出門增加感染風險，在沒有持續性出血、嚴重乳腺炎等問題的情況下，其實也並非一定要回診。