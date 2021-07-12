王思佳時尚抗疫謹慎不緊張等待小獅女報到 耐心拉拔老公成為神隊友

【文／李藹芬 攝影／Hedy Chang 造型／王思佳Sophia wang 化妝．髮型／吳阿志Jasper Wu】

在疫情籠罩之下，即將臨盆的王思佳，心中不免忐忑擔心，但為母則強，她仍期許自己在疫情之中，能做個謹慎但不緊張的孕媽咪。就像她戴上口罩，仍不失「浮誇系女王」的時尚高度；一手珠寶、一手戴上防疫手套拿著奶瓶，那畫面衝突竟也如此和諧。這就是後疫情時代裡，關於愛的最美好詮釋了！

3月初宣布懷孕的王思佳，很開心胎兒的星座跟她一樣是獅子座，「我小時候就幻想小孩跟我同一個星座，沒想到現在成真了，還蠻幸運的」。因當時不知道胎兒性別，於是引起周遭好友猜測的興致。

母女同為獅子座．外婆坐等好戲上場

或許思佳是個形象鮮明的獅子女，預產期又是落在7月底、8月初，大家更是期待同星座的胎兒是個女娃來「治」她，一種好戲上場的感覺不言可喻。確認性別是女娃後，她笑說，「有趣了，一山不容二虎」，媽媽布蘭妮則是忍不住說：「就是要生個獅子女兒，才知道你當時有多難帶？」

在思佳的成長過程中，母女倆不時上演相愛相殺的戲碼，倒也養成兩人有話直說的相處模式。這對不走溫馨模範風的母女檔，在節目上互相吐槽的風格反而深受觀眾喜愛。正因媽媽當年對她的用心，思佳感受到了，也學到了，如今，換思佳像母親當年一樣「管制」逐漸老去的媽媽。

還在懷孕的思佳笑說，「一定要把媽媽的教養方式複製、貼上，畢竟將要面對同星座的女兒，不這樣，怎麼管得住啊？」媽媽也對她直說，「你老母等著看你怎麼帶女兒？」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

尊重對方的步調．走得慢總有跟上的時候

思佳很清楚，結婚需要一點衝動，但真正走入婚姻生活，卻必須真實經歷互相適應的過程，才能確定彼此是否真的適合在一起生活，一起孕育小生命，一起當父母。若是還沒能互相適應婚姻生活，小生命就蹦了出來，這樣的人生大轉變不是誰都能承受得了，只要有一方沒做好心理準備，問題就來了，而沒有心理準備的一方往往是男方。

婚後，她跟Joe並沒有急著生小孩，而是先享受了一段兩人世界的甜蜜生活。在家中，思佳與Joe互相適應；在外面，兩人觀察周遭好友的婚姻、育兒生活，學習夫妻相處之道，見習有孩子的人生是怎麼回事。

在這一步一步走來的歷程中，她認為，每個人都該順著自己的步調走，女生可能走得快，卻不能要求男生有一樣的步調，「男生就像長不大的孩子，更需要時間，可是朝著共同的方向走，走得快的早幾步走到終點線等，走得慢的總會有跟上的時候」。思佳說，「每個女人都有當好媽媽的本質，每個男生也都有當神隊友的潛質，只是需要準備時間」，不給時間，就只能任由他們淪為豬隊友了，「然而，夫妻應該是站在同一陣線的最佳隊友」！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

用方法將先生拉拔成神隊友

當然，想拉拔先生成為「神隊友」，思佳強調，「要人幫你一定要用方法，豬隊友也是能做一件事的」，過程中，需要時間的淬鍊與鼓勵的加持，終能做好一件又一件的事，並逐漸增量，成為「神隊友」。

她說，在懷孕初期時，Joe未能一直在身邊陪著，對她的孕吐、不適並沒有很深的感受，但有一天她突然雙腳抽筋，Joe親眼看著她痛到講不出話來，一時也嚇傻了，趕快上網搜尋該怎麼做？在Joe的幫忙下，終於緩解了疼痛，「我把Joe當救命恩人般地，對他說『還好有你』，讓他覺得自己很重要」。後來，思佳只要抽筋，就把腳伸向Joe，而老公也知道再來該怎麼做了，「對於沒遇過的事，男人沒反應，往往是不知如何應對，倒不是不願意做」。

說起夫妻的相處，思佳完全沒有獅子女的霸道，她吸取了好友的經驗，給對方表現的機會，刷出「不能沒有你」的存在感，耐心等著老公一步步跟上進度，終於在最好的時候，盼來了「小思佳」。經過長期特訓的Joe，已經認知到「當老婆生產時，要全程陪伴；女兒出生後，要放棄最愛的高爾夫，工作之餘，將是沒日沒夜的奶爸模式」。看來Joe即將通過「神隊友」的認證，為照顧大小思佳而努力不懈！