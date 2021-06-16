嬰兒照護跟著學 月嫂是媽咪眼中寶寶的最佳室友

【文／謝佩妤 攝影／莊永鴻 採訪諮詢暨圖片提供／李語婕．田佩玉】

從餐廳負責人到成為月嫂，李語婕將專業與歷練結合，帶著一顆愛護寶寶與體貼媽咪的心，來到田佩玉家裡服務，悉心照顧寶寶需求，給足呵護，在輕聲細語中道出溫柔安撫，是佩玉心目中，寶寶的最佳室友。

滿溢著幸福的喜悅，除了一家人住一起，共同悉心呵護媽咪與寶寶，還有一位重要的幫手，也是佩玉的救星——語婕月嫂。

其實，語婕並非佩玉最初與月子仲介平台簽約時，約定服務的人選，原先要照顧佩玉的月嫂因故無法幫忙，幾經波折後，才又在仲介平台的引薦下遇見語婕，她甜甜地笑說，第一印象就是，很乖、會溝通，又很細心，也不油條，甚至彼此都能給予對方空間。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

遇見是不可多得的緣分．好好珍惜不留遺憾

從陌生人到隊友，媽咪與月嫂之間靠的是緣分，但從隊友晉升為朋友，得靠兩顆願意經營的心。而月嫂在照護媽咪與寶寶時，各種貼身的行為與動作，也都需要媽咪的信賴與認同。

在佩玉產前，語婕月嫂就時常透過關心她與寶寶的狀況，漸漸培養默契與情感，即使沒有見面，也會送上貼心問候，甚至熱心提供藥膳食材配方，從當朋友開始，拉近彼此的距離。語婕認為，月嫂的工作核心圍繞著媽咪與寶寶，能與他們相處一個月子的期間，全是緣分，以和善的態度，正面詢問媽咪真正的需求，努力扮演好輔助者的角色，並和媽咪所處的家庭達成生活上的共識，必須讓自己敞開心房，保持彈性，如水一般，到不同家庭就能擁有不同形狀！

寶寶皮膚與腸胃狀況．月嫂悉心照料

問及語婕服務的這段期間，佩玉最感動之處，她說，語婕在照顧寶寶上細心且用心，在寶寶剛出生幾天，皮膚出現熱疹現象，語婕就經常以清水輕輕為寶寶擦拭，讓肌膚保持清爽，當寶寶的代謝加快，可減緩症狀。遇到寶寶喝完奶後，出現腸胃不佳的狀況時，語婕也會替寶寶按摩，消除脹氣。

還有一次因天氣炎熱，寶寶包著尿布悶出汗，造成雙腳中間的鼠蹊部位破皮，也是語婕在照顧寶寶時發現。當時，語婕每次更換尿布都會幫寶寶抹上屁屁膏，讓破皮的地方能儘快復原，這些細微的舉動看在佩玉眼裡，有如一股股暖流流過心頭，而想起她那充滿愛的眼神，佩玉也直呼「語婕，真的是一位很棒的月嫂！」

感謝曾有過的歷練

一直以來，語婕都感激每一個能認識不同家庭的機會，從餐廳負責人到成為一名月嫂，走過鑽研養生藥膳的旅程，很慶幸過去所學皆能運用上，也謝謝遇見許多媽咪願意給予機會，讓她想照顧產婦與寶寶的心能有所依附與付出。

體貼同樣身為女人的媽咪，繼續成為更好的照顧者，語婕說：「這是月嫂的使命！」

月嫂的照顧技巧＆呵護配方

．給足安全感：依照寶寶脾性適時回應他的需求，讓寶寶有安全感，他也會信任你，兩人就能成為好室友。

．留意寶寶睡眠：在餵完奶後，我就會幫寶寶進行拍嗝動作，寶寶就睡得好。拍嗝可採直立方式，抓穩寶寶，輕揉、拍打。

．寶寶洗澡水溫要適中：幫寶寶洗澡時，水溫不宜過高，一般洗澡約38℃上下即可，若寶寶喜歡泡澡也可使用盆浴方式，寶寶會很舒服。

．用心是王道：要隨時關注寶寶，把他當成自己的孩子用心對待是月嫂最重要的責任，只要真心付出，寶寶與媽媽都能感受到，自己也會有莫大的成就感！