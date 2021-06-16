懷孕3種狀況要補充黃體素 有助減少流產與防治早產
【文／李藹芬 採訪諮詢／台北長庚醫院婦產部主治醫師陳彥廷 圖片提供／Shutterstock】
女性朋友一定不會對「黃體素」感到陌生，因為從生理期開始，就跟黃體素結下了不解之緣；想要順利懷孕，更不能沒有黃體素。如果因受體不足，對黃體的反應不良，經醫師評估需要在孕期中補充黃體素。
懷孕的女性對黃體素極為有感，因為三不五時就會聽到，畢竟是孕期荷爾蒙中的要角！有些人因受體不足，對黃體的反應不良，經醫師評估需要在孕期中補充黃體素。
需要補充的3種狀況
台北長庚醫院婦產部主治醫師陳彥廷指出，黃體素有減少流產、防治早產的效果，建議有3種狀況需要於孕期補充黃體素：
1.有早期出血者
根據5年內大型研究顯示，有使用黃體素補充組別在妊娠12週時有比較高的持續妊娠比例，雖然在34週後的活產率、24週前的流產率沒有統計上的差異，但服用黃體素組別仍然表現得比未服用組別好。
他說，「既然補充黃體素無害，反而或許有些幫助，這些結果雖沒有統計上的意義，但對於孕媽咪而言，卻具有撫慰人心並增加安全感的效果，因為我做了什麼，得以保住胎兒，心理上的治療也是一種治療」。
陳彥廷醫師補充，「若是之前有流產3次以上的孕媽咪，使用黃體素的確具有可減少流產率、增加活產率的效果」。
2.懷孕中期測得子宮頸變短者
早產的警訊之一就是子宮頸變短，若在20週前後以超音波測量子宮頸短於2.5公分的孕婦，建議每天補充黃體酮，研究發現，可降低4成的早產率。
3.有早產病史者
曾有不滿37週早產病史的孕婦，若能在16～20週開始補充黃體素，直到36週，可有效降低早產發生的機率。
陳彥廷醫師表示，補充黃體素可預防早產，「不過，對懷多胞胎者給予黃體素，並沒有證據顯示可以減少早產的發生」。
黃體素補充4方式
陳彥廷醫師指出，目前補充黃體素的方式，依據藥物劑型可分為以下4種方式，使用上各有優勢：
1.口服藥：口服膠囊算是相當方便，通常適用對象為接受人工生殖者。但可能有些副作用，如：可能造成頭暈、噁心等。
2.針劑：採肌肉注射方式的針劑，依效果長短分為短效型、長效型；短效型黃體素，通常是急性出血時給予，比較少用於預防有早產病史的個案；長效型黃體素約1週打1次，因是油性藥物，所以注射時會感覺比較疼痛，屬於自費藥物。針劑黃體素麻煩的是，必須要到醫療院所接受注射，無法自行施打。
3.塞劑：看似麻煩，卻相當有效，目前的大型研究，使用上多以陰道塞劑為主，而且是子宮頸小於2.5公分的主要預防方式。缺點為陰道容易覺得癢、分泌物較多，且性行為時不方便。
4.凝膠：透過陰道壁血管讓身體快速吸收，以提高子宮黃體素濃度，常見不適問題多為體內的黃體素突然升高，可能造成便祕、嗜睡、噁心、疲倦、胸部疼痛及頭痛等症狀，如出現不適，可告知主治醫師。使用後會感到分泌物增加，這是因藥物被吸收後，會有殘渣排出體外。
他強調，「不論使用哪種劑型，都需要主治醫師評估個人狀況而定。雖然黃體素的使用無害，但總還是有副作用，並不是想用就用，如果沒有早產風險因子，卻要承擔藥物的副作用，並不恰當」。
同為懷孕早期出血，未必都要補充黃體素，陳彥廷醫師舉例，有早期出血但量不多、無早產病史的個案，就不需要補充黃體素；若為45歲且接受數次試管療程，又有出血狀況，可能就需要補充黃體素。「臨床上，會篩選高風險個案，以提早投藥方式預防早產，或許有幫助」。
【完整內容請見2021年06月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版】
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