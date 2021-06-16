疫情期間該延後施打寶寶常規疫苗嗎？嬰幼兒定期健檢、預防注射常見Q&A

【文／李柔萱 採訪諮詢／愛林醫療機構總院長朱柔澍．林口長庚紀念醫院新生兒科主任江明洲（依內文出現順序排列）】

寶寶一出生，就會經過醫師一連串的理學、神經學檢查，以及新生兒篩檢，為新生兒進行最基本的檢查，出院後，爸媽應善加把握國健署提供的七次健檢服務，依照《兒童健康手冊》時程，帶寶寶到醫療院所進行全身性的健康檢查，並接受預防注射，為孩子的健康奠定穩固基礎。

Q．健兒門診的優點與重要性？

嬰幼兒時期，為什麼許多家長擔心去醫療單位施打疫苗和健康檢查？愛林醫療機構總院長朱柔澍提到，到健兒門診接種疫苗與健康檢查的寶寶，皆無感冒流鼻涕等急性狀況，所以為了「避免產生交互感染問題」，健兒門診的重要性就受到家長重視，例如，「是否有獨立空間，避免交互感染？醫師和護理師是否與一般門診混合在一起看診？」皆是家長會考量到的因素。

因此健兒門診最重要的是提供健康孩童的「身體檢查」及「疫苗接種服務」，不管是空間或看診時段，最好能與一般門診有所區隔，避免與病童交互感染。若孩子已經發燒，或有其他病症，則應改掛一般門診。

此外，以健康檢查來說，寶寶的身體狀況及各項行為、能力發展，都處於變化極大的階段，且此時的孩子還不具備明確表達症狀或不適的能力，在健康檢查中，由醫師仔細觀察診斷，及早發現孩子發展上的異常，才能於初期介入處理。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

Q．到健兒門診前，需準備哪些東西？

每次健兒門診，爸媽記得攜帶《兒童健康手冊》與健保卡，可先在家填妥健康手冊中，配合該次健檢內容的「家長紀錄事項、衛教紀錄表」頁面，平時有任何問題，也能事先備註，避免檢查當天，因為要一邊抱著孩子，一邊填資料而慌了陣腳，原本想詢問的事項也沒能好好說明。

Q．為什麼有時醫療院所檢查後，卻沒有蓋上戳章？

有時家長拿回健康手冊時，會發現醫師已完成檢查，卻沒有蓋上服務院所的戳章，林口長庚紀念醫院新生兒科主任江明洲說明，遇到此情況，可能是因醫師在檢查時，發現孩子有溢奶、皮膚炎等症狀需要開藥，醫院就會以一般健保看診的方式處理，否則若是使用健兒門診，這些藥品就必須由家長自費負擔。但他補充，即便是改為健保看診，醫師仍然會進行完整檢查，家長不必擔心。

Q．可一次施打多種疫苗嗎？

疫苗又分「不活化疫苗」與「活性減毒疫苗」，若兩者皆為不活化疫苗，或者不活化搭配活性減毒疫苗，則同時施打或間隔任何時間都是沒有問題的。

兩者皆為活性減毒疫苗的情況，可選擇同時施打，或是間隔28週施打。

Q．注射疫苗後，是否需特殊照護？

疫苗注射處可能會紅腫、疼痛，可冰敷緩解疼痛，但不應揉按打針處。注射後，建議不要泡澡，以沖澡或擦澡方式即可。

打完疫苗後，出現發燒、食欲降低、活動力下降等症狀皆屬正常，多數症狀於幾天內便會好轉。如果寶寶高燒達38°C以上，或發燒超過兩天，就應儘速就醫觀察。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

Q．疫苗可以提前或延後施打嗎？

各劑疫苗的間隔時間，皆經過研究可達到最佳的免疫效果，因此仍建議按照時程施打，但若孩子有特殊情形或需求，可諮詢並請醫師協助判斷是否可提前或延後接種，發現有漏打的疫苗最好儘早補接種。