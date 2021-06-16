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巴鈺與小小情人的放閃日常！與老公、孩子創造不一樣的浪漫

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文／李柔萱 攝影／Hedy Chang 造型／Kathy Hsu 化妝／Nina Yeh 髮型／Eason Yn 影音／煒喆視覺影像工作坊】

這些年，巴鈺除了以主持人的身分持續發光發熱，同時也在成為「母親」的路上不斷學習，雖然是條沒有盡頭的漫漫長路，但她不孤單，身旁有溫暖扶持的老公、天天逗她笑的兒子，現在肚子裡還多了個寶貝女兒。一起來看活潑自然的巴鈺，如何和她的兩個小小情人曬恩愛！

為了能有多些時間陪伴孩子，也為了迎接二寶，近幾年，巴鈺重新調整了工作與家庭間的平衡，但懷孕這件事，卻比她想像的更不容易。

終於等到第二胎．發現懷孕時像在做夢

第二胎，足足讓巴鈺等了兩年。光是想要生第二胎就想了一年，之後又持續了一年，每個月按表操課，才總算等到第二胎報到。巴鈺說，備孕初期，她從減少工作量開始，找回夫妻之間互動的感覺，「我們好不容易在恩典兩、三歲時，抓到當爸媽的節奏感，一切又像是從頭來過。」

剛發現懷孕時，巴鈺形容，「當你很期待、很期待一件事，某天突然實現，反而像是做夢，感覺很不真實，又怕自己太開心之後，期待又落空。」所以她沒有馬上讓老公知道，而是先買了無數支驗孕棒，一有空就驗，直到兩個星期後，確認每支驗孕棒上都浮現兩條線，她才說出口，一步一步都走得小心翼翼。

認真看待和孩子的約定．從小事養成說到做到好習慣

聊到對於孩子的教養，巴鈺和老公都認為「態度一致、說到做到」是大原則，他們講好「要黑臉就一起黑臉；白臉就一起白臉，不會有一個黑臉一個白臉的情況。」遇到孩子叛逆期不想吃飯，那麼，到下一餐之前，誰都不能給零食點心，讓孩子了解沒有「走後門」這件事。

從小到大，夫妻努力用身教，告訴孩子「說到做到」的重要。假如答應孩子的事，真的沒有能力做到，他們會和孩子道歉，再思考其他可行的備案。

「我們觀察到，如果和恩典說好看15分鐘電視或iPad，在剩下5分鐘時，我們會先提醒一次，15分鐘時間一到，他可以二話不說把iPad還給我，該做什麼就去做。」不管是多小的約定，巴鈺和老公都認真看待，孩子也在不知不覺中耳濡目染，養成自律、守信用的好習慣。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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刻意安排兩人時光．不忘用情侶的眼光看待對方

很多人說，生完小孩，夫妻關係就變了樣，從情人變成「孩子的爸、孩子的媽」，巴鈺對此深有同感，她分享，「恩典出生後，老公就流露出很明顯的失落感，好像生出一個第三者，感覺我的注意力全放在兒子身上，但我也很無奈，因為我就是個媽媽啊……」

剛開始，她也很難在情人和媽媽的角色間切換自如，但老公提醒她，孩子長大後，終究會只剩下彼此，所以他們說好，每個月為對方空出一場約會的時間，選一場喜歡的電影、追一下午的影集、去市場買菜，或吃兩人最愛的火鍋，重拾戀愛火花。

巴鈺回憶起印象深刻的一次約會，「我們中午去百貨公司吃完火鍋，算一算離恩典下課大概還有3個小時，於是和老公靈機一動，回家後，一人提著一個保溫瓶：一個裝滿冰塊，另一個倒滿整瓶白酒，散步到家附近的河堤，兩人就坐在河堤邊，欣賞練習龍舟的隊伍，感受微風吹過臉龐，聊得起勁時，再飲上一口冰涼白酒，度過一個如夢似幻的午後，然後帶著微醺的心情，一起去接兒子放學。那次的約會，也成為兩人一直珍藏在心裡的美好記憶。

對妹妹的超前部署與浪漫想像

雖然知道自己即將成為哥哥，恩典似乎還無法想像「妹妹」的到來，會對他的生活帶來哪些翻天覆地的改變，但他知道，媽媽生完妹妹後，會住在月子中心一段時間，所以他早已「超前部署」分配好工作，和爸媽說好，等巴鈺從月子中心回到家裡，就換爸爸照顧妹妹，媽媽照顧自己，將全家人安排得妥妥貼貼。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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一般媽咪對於女兒出生後的想像，大多是一起化妝、穿搭，問起巴鈺是不是也有這般期待，她想了想，「應該是一個儀式感吧！」巴鈺接著說，「以前外婆和媽媽都還在的時候，我們三代的母女偶爾會有一整天的約會，像是一起去看電影，媽媽也曾帶我去做臉、逛街，有時找間比較好的西餐廳，來場母女倆專屬的約會，其實蠻希望和女兒也能傳承這種儀式感。」

除了與老公的約會，有時和兒子，有時和女兒，共度專屬的兩人時光，也能創造不一樣的浪漫，對巴鈺而言，每天都可以是情人節！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【完整內容請見2021年06月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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