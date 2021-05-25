以帶因篩檢為生育超前部署！客製化的不孕療程 讓「未來媽媽」不再遙遠

【文／李銳銳 採訪諮詢／艾微芙國際生殖醫學中心醫療總監盧凡醫師】

台灣自110年1月起已進入「生不如死」的人口成長窘境，隨著初婚與首胎的年齡日益攀升，如何讓年輕人「樂婚、願生、能養」，可說是政府所要面臨的重要課題。盧凡醫師指出，既然高齡少子的趨勢難以改變，勢必要採取「超前部署」的策略，不只提高懷孕效率，更要講究生育品質。

盧凡醫師分享多年前的行醫經驗，那是一位同院的護理師，先後流產6次，直到第7次懷孕才生下孩子。孩子在小一時因緣際會進行染色體檢查，才發現有染色體平衡轉位的問題，「有染色體平衡轉位的問題，平均懷孕9次可有1次生下來的機會，這也說明了護理師為何會連續懷孕多次，卻以流產收場的狀況，但以當時的醫療技術，只能任問題一次次地發生。如今，這個孩子已到了生育的年紀，就可利用生殖科技，協助孕育健康的下一代」。

不孕就診年齡提高．年輕人也因卵巢早衰而求孕

幸好護理師當時年輕，還有時間面對一次又一次的流產，終於等到成功懷孕的一天！若放在現今時空，不知還能有多少心力承受一次又一次的打擊，依然不屈不撓，但即使有心，也可能「時不我予」。

根據內政部發布的統計，台灣女性初婚年齡已經高升至30.4歲，台灣接受人工生殖受孕婦女的年齡在20年來增加近5歲，根據最新2018年統計平均已達37.7歲。盧凡醫師以坐落新竹的該院為例，來院就診高齡病人日益增多，45歲以上有10％，40歲上下年紀約占39％，平均約38歲，也有年輕人因卵巢早衰而來求孕，約占15%。

盧凡醫師說，該院求診者平均38歲，高於國家統計的平均值，很符合當地居民型態，「不少在竹科工作的上班族以工作為人生首要目標，等到工作有成，想要生兒育女時，才發現生育功能並不如所想的OK」。

染色體異常風險增加．高齡懷孕首要面臨硬仗

高齡懷孕，最要直接應戰的就是「染色體」的正常與否！由於人體生殖細胞會受到自然老化的影響，使受精卵的細胞分裂和染色體複製的錯誤率提高，造成染色體異常的風險也隨之提高，這也是高齡懷孕所必須要面對的問題。

根據統計，一般產婦懷唐氏症寶寶的機率是1/800～1,000，一旦高於34歲，機率則超過1/400，若含其他染色體異常者，則超過1/200，因此，將懷孕年齡滿34歲做為「高齡產婦」的分界點。

盧凡醫師表示，以40歲女性為例，4顆胚胎只有1顆是正常的，若接受試管嬰兒療程，「因療程所費不貲，抱持的期望也較高，通常會在植入前，先以PGS或PGT-A確認胚胎染色體是否正常」。他形容，植入未懷孕，小傷心；確認懷孕又流掉，中等程度的傷心；接受羊膜穿刺時，才發現異常，就是大大的傷心；生下來才檢查出有異常，可說是巨大的傷心」。

當然，若希望傷心的事不要發生，他建議，「孕前可先透過帶因篩檢，了解兩位精卵『供應商』是否帶有遺傳疾病的隱性基因」。特別是當前的婚配狀況，多種族通婚已是趨勢，透過孕前帶因篩檢，掌握男女雙方帶因情況，可有效避免發生令人傷心的事。

（資料提供／盧凡醫師）

試管嬰兒療程植入前．進行胚胎切片檢查

對於接受試管嬰兒療程者而言，為了排除染色體異常的胚胎，會在植入前進行PGT-A或PGS檢查，「這是將養到第五天的胚胎進行切片檢查，了解胚胎的染色體狀況，選擇染色體正常的胚胎進行植入」。盧凡醫師強調，「PGS檢查目的在於減少嘗試的次數，提高每次胚胎植入的懷孕率，並降低了胚胎植入後的流產率」。然而，胚胎切片檢查在採樣時，可能造成胚胎可能性的物理傷害，是不可忽視的潛在風險，但在「勝率過半」的狀況下，盧凡醫師建議兩類對象可接受此一檢查，「一是年輕但曾懷有染色體異常的胚胎，二是42歲以上的女性」。

染色體疾病多遺傳而來．帶因不發病易被忽略

由於不少染色體疾病是遺傳而來，特別是有些是帶因不發病，雖然本人沒有發病，卻可能生下患病的寶寶，這一類的遺傳疾病最容易被忽略，往往要生出罹患重症的小孩以後，才驚覺家族存在此一問題。

盧凡醫師指出，「國人陽性率不低的遺傳疾病包括：地中海型貧血、脊髓性肌肉萎縮症、X染色體脆折症、聽損、侏儒症等，都是這類容易被忽略的隱性遺傳疾病，萬一夫妻兩人都同時帶因，生下寶寶有重症的機會將是難以躲避的命運」。

盧凡醫師表示，身為不孕症醫師，比起「懷孕率」，更看重「活產率」，而遺傳性疾病可能影響活產率，而每一個種族各有盛行率高的遺傳疾病，在考慮多種族婚配的狀況下，史丹福大學生殖醫學中心將帶因篩檢列為初診的常規檢查。

台灣當前的婚配狀況，也走上多種族通婚的趨勢，隱性遺傳疾病的帶因也可能更加多樣化；即使同種族，也因社會型態的改變，家族成員的來往不如以往密切，唯有透過孕前帶因篩檢，在更早了解夫妻雙方的帶因狀況，最好在孕前進行，更能發揮「預防重於治療」的價值，確實避免遺傳性疾病對下一代造成困擾！

他進一步表示，根據美國婦產科醫學會（The American College of Obstetricians and Gynecologists，ACOG）在2017年提出針對基因體醫學世代的帶因篩檢的意見聲明：由於現今社會愈來愈多的多種族融合，而每一個種族各有盛行率高的遺傳疾病，更需要進行「帶因篩檢」。

礙於單基因疾病種類相當多，沒有任何一項檢查可包山包海，建議選擇涵蓋常見、後續有治療方式且易影響生活品質的遺傳疾病，進行篩檢。而相關遺傳疾病的種類最好是依國際學會建議設計，如：美國婦產科醫學會（ACOG）、美國醫學院遺傳學會（ACMG），以在短時間內進行高效率大規模遺傳疾病篩檢，也能因應多種族／跨國的婚配狀況。最重要的是，基因不會改變，一生只要驗一次即可。

停止基因複製．終結遺傳疾病的夢魘

盧凡醫師指出，一旦確認有帶因並確定點位，可事先掌握孕育下一代時將可能面臨的問題，這時，建議改以人工生殖取代自然受孕的方式懷孕，利用胚胎著床前基因診斷技術（PGD/PGT-M），篩選沒有基因異常的胚胎植入母體，一方面降低流產機會，也同時避免懷上有遺傳疾病的胎兒。

盧凡醫師分享一個令他充滿喜悅與成就感的案例，一對姊妹花都是X染色體脆折症帶因者，姐姐先知道自身為帶因者，當時尚未懷孕但AMH指數很低；妹妹則是自然懷孕，經羊膜穿刺確認X染色體全突變後，因懷的是男寶寶，一定會發病，而於22週引產終止懷孕。

他解釋，依國外文獻報導，正常女性的X染色體脆折症帶因率大約在1/250～1/350，表現在女性的主要症狀為卵巢早衰，但女性還有另一個正常的X染色體可以提供保護成為隱性，而男性只有一個X染色體，所以會顯現症狀，遺傳機率高達二分之一，生下的孩子除了智能障礙外，還可能包括情緒困擾、語言遲緩、注意力不集中、過動、自閉、不善與人接觸等問題。

盧凡醫師強調，「X染色體脆折症是僅次於唐氏症，造成智能障礙的第二原因，大部分唐氏症不會遺傳，但脆折症卻是一種會世代遺傳的基因疾病」。

於是姊姊從2014年起接受第三代試管嬰兒普拉斯（PLUS）療程，共計取卵4次，配合「胚胎著床前基因篩檢（PGD）」的科技，挑出沒有帶因的胚胎進行植入，分別於2015年與2019年生下兩個寶貝兒子；妹妹也從2015年起如法炮製，接受3次取卵，順利於2017年與2020年得到這對「好」兒女。

經過前後6年的努力，姊妹倆共獲得4位高科技的黃金寶寶，都已經羊膜穿刺再度複檢，確認無帶因。盧凡醫師表示，「藉由胚胎著床前基因PGD的篩檢，不但改變了這個家族的遺傳宿命，也在這一代終結了脆折症的夢魘！這是我從事試管嬰兒以來，覺得最有意義的一個案例！」

生育要趁早．避免染色體異常率增加

盧凡醫師表示，女性如有生育打算的話，一定要認清年齡對於懷孕的影響，以35～37歲為分界，過了這個歲數，要自然受孕的機會將大幅降低，如果剛好是這個年紀的女性，想生就要趕快生！

他提醒，夫妻在無避孕的正常性生活情況下且經過一年仍然無法懷孕，應及早就醫檢查；若是年紀已過35歲，半年沒有消息就該進行檢查。找出問題並予以適合的方式解決。

至於想要小孩卻還沒有適合對象的女性，也可到不孕症門診檢查卵子庫存量，了解自身的狀況，必要時，也可考慮先凍卵，避免隨著年紀增長而增加卵子異常的機率，為懷孕留下良好生機。此外，在凍卵前，建議先做帶因篩檢，為日後的生育提早做更好的規劃。