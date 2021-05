工作時有孩子陪伴 總會出現意外驚喜！餐桌上一張沒有構圖的生活照 有女兒陪伴的氣味

【文.圖/Charles不只是個攝影大叔】

這一張照片,如果沒有女兒的亂入,就只是一張餐桌美食照而已;因為孩子來了,生活中習以為常的畫面,都有了不同的故事。

很多人問我,該如何拍好一張有溫度的生活照片,這張照片或許是個好的啟發。

有情感連結的畫面才有共鳴

某一天,因為工作關係正要拍些餐桌上的器皿時,當時女兒差不多5個多月大,由於每次在家中工作拍照時,都會把她放在一旁的推車上,但當天她一直哭鬧,我沒多想,就把她放在這張非常大的白色木板上。拍攝的過程中,她因為好奇,慢慢的爬到了餐桌的中間,我突然覺得這畫面很有趣,便按下快門!

上個月接受一個英國品牌的訪談,其中一個問題是關於我在Instagram上寫的一段話:「My photo is worth a thousand words.」一張照片勝過千言萬語。是的,我希望觀看者能透過我的一張照片,不需要太多的文字敘述,就可以去感受照片裡的氛圍,照片裡的人物、物件及顏色,都是我當下所想表達的故事。

另一個問題,則處處影響著我的攝影風格,「How do you find beauty in the everyday?」如何在每天的日常捕捉到美麗的畫面? 「慢下來,這很重要!」現在的人每天都很匆忙,不太會好好珍惜或是注意到日常生活的美好。把心放慢的生活,慢慢走、仔細看,會發現生活中有很多美好的人事物,都藏在日常之中。好好的跟身邊的人相處,你就會發現沒有什麼美麗的畫面,而是每張都會跟觀看者產生共鳴。

拍攝孩子時別太在意構圖

這張照片沒有所謂的構圖,它是屬於我的一張生活照。生活照需要好的構圖嗎?這也是我在教課時會拿出來說明的一張照片。照片中如果沒有女兒出現在餐桌,可能就是一張平凡的餐桌美食照,多了人物就多了不同的故事在照片裡面。

想給一些新手或是喜歡拍小孩記錄生活的爸媽建議,不要太在意構圖這件事,如果覺得不好可能站得不夠近,爸媽可以更近距離的拍攝小朋友。不要每次都叫小朋友站好來拍一張,畢竟小孩不是那麼好掌控,即使他不耐煩的站好,畫面也會不那麼自然。

在孩子每天的成長過程中,父母應該試著從旁觀察,先欣賞自己小孩在生活中的喜怒哀樂,再按下快門,才會有一張記憶深刻且溫暖的照片,而我就只是單純的希望,女兒出現在我生活的每個角落。