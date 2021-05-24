工作時有孩子陪伴 總會出現意外驚喜！餐桌上一張沒有構圖的生活照 有女兒陪伴的氣味

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【文．圖／Charles不只是個攝影大叔】

這一張照片，如果沒有女兒的亂入，就只是一張餐桌美食照而已；因為孩子來了，生活中習以為常的畫面，都有了不同的故事。

很多人問我，該如何拍好一張有溫度的生活照片，這張照片或許是個好的啟發。

有情感連結的畫面才有共鳴

某一天，因為工作關係正要拍些餐桌上的器皿時，當時女兒差不多5個多月大，由於每次在家中工作拍照時，都會把她放在一旁的推車上，但當天她一直哭鬧，我沒多想，就把她放在這張非常大的白色木板上。拍攝的過程中，她因為好奇，慢慢的爬到了餐桌的中間，我突然覺得這畫面很有趣，便按下快門！

上個月接受一個英國品牌的訪談，其中一個問題是關於我在Instagram上寫的一段話：「My photo is worth a thousand words.」一張照片勝過千言萬語。是的，我希望觀看者能透過我的一張照片，不需要太多的文字敘述，就可以去感受照片裡的氛圍，照片裡的人物、物件及顏色，都是我當下所想表達的故事。

另一個問題，則處處影響著我的攝影風格，「How do you find beauty in the everyday?」如何在每天的日常捕捉到美麗的畫面？ 「慢下來，這很重要！」現在的人每天都很匆忙，不太會好好珍惜或是注意到日常生活的美好。把心放慢的生活，慢慢走、仔細看，會發現生活中有很多美好的人事物，都藏在日常之中。好好的跟身邊的人相處，你就會發現沒有什麼美麗的畫面，而是每張都會跟觀看者產生共鳴。

拍攝孩子時別太在意構圖

這張照片沒有所謂的構圖，它是屬於我的一張生活照。生活照需要好的構圖嗎？這也是我在教課時會拿出來說明的一張照片。照片中如果沒有女兒出現在餐桌，可能就是一張平凡的餐桌美食照，多了人物就多了不同的故事在照片裡面。

想給一些新手或是喜歡拍小孩記錄生活的爸媽建議，不要太在意構圖這件事，如果覺得不好可能站得不夠近，爸媽可以更近距離的拍攝小朋友。不要每次都叫小朋友站好來拍一張，畢竟小孩不是那麼好掌控，即使他不耐煩的站好，畫面也會不那麼自然。

在孩子每天的成長過程中，父母應該試著從旁觀察，先欣賞自己小孩在生活中的喜怒哀樂，再按下快門，才會有一張記憶深刻且溫暖的照片，而我就只是單純的希望，女兒出現在我生活的每個角落。

【完整內容請見2021年05月號媽媽寶寶雜誌專欄作家；本文由媽媽寶寶授權刊登，未經同意禁止

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