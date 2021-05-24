有一種迷信 叫媽媽的愛

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文．圖／吳品萱】

能健康平安長大，是每一位媽媽心中對孩子最大的盼望，育兒過程中，不時聽聞許多迷信與偏方，而媽媽們為了孩子，不惜上山下海，進行各種嘗試與付出。

從有記憶以來，我們家就有「安太歲」的習慣。全家人的生肖都不相同，再加上「值太歲」、「沖太歲」、「刑太歲」、「破太歲」、「害太歲」，總覺得媽媽每年都要去廟裡安太歲，即便沒有犯太歲，媽媽也一定會幫家人點光明燈，祈求一年平安、順利。

從不以為意到寧可信其有

我對「安太歲」一直沒有太大感受，總覺得「難道沒有安太歲，一整年就會很倒霉，安好了，一整年就能順利嗎？」、「基督徒犯太歲又該怎麼辦？」，大概是真的不以為意，從媽媽三年前過世後，全家人也沒有再安過太歲。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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今年過年，看見朋友在臉書上po幫小孩安太歲的照片，想起我家同樣生肖屬羊的二寶，也是今年犯太歲。我居然開始庸人自擾，迫切想替孩子們到廟裡安太歲，總覺得沒安好會出什麼大事。

隔幾天，送小孩上學後，就去了松山慈祐宮。進到廟裡，發現自己什麼都不會，到服務台把流程問了一遍，才知道所有資料已經數位化，只要報手機號碼就可以查到一家人的生辰八字，我報了母親的號碼，讓服務台人員查詢，資料果然很齊全，媽媽就是媽媽，做事妥妥當當。我幫家人們安了太歲，也為自己點了光明燈，希望全家人都能平安、健康。

新手媽媽不知所措‧收驚安心

記得過去出遠門前，媽媽都要我拜一拜家裡供奉的菩薩，祈求平安順利，舉凡考試、比賽、生病等，各種疑難雜症都要我和神明報備。過去，覺得媽媽迷信，心想：「哪有什麼事情都請菩薩幫忙的啦！」現在，自己當了媽媽以後也並非事事講求科學。前幾年，Mitch和Marty經常半夜哭醒，還是新手媽媽的我，時常手足無措，長輩們建議我帶小孩去行天宮收驚，一開始還是覺得太迷信，後來也寧可信其有，反正有收驚，有安心。

成為媽媽‧迷信不再只是迷信

信仰，雖然是一種安慰劑，但是，只要相信就會變成一種力量。媽媽想要永遠保護孩子，祈求神明也是一種安心的方法。說來也真好玩，我的媽媽朋友們時常聊起風水、紫微命盤、孩子與老公的前世今生，其中，有很多人是高學歷份子，還有人從事科技業，甚至是從小在國外唸書的，不過，大家當了母親之後，都為了家庭與孩子，一起「迷信」起來。

並非鼓勵大家都求神拜佛，而是這些轉變很有趣，好像每個人當了媽媽，就會自動開啟收驚、安太歲等功能，長輩們吃齋、念經、燒香、拜佛，也是一種愛的方式。當然考試要考好還是必須念書，出門也要留意自身安全，生病了也要看醫師。但，有一種迷信，就叫做「媽媽的愛」。

【完整內容請見2021年05月號媽媽寶寶雜誌專欄作家；本文由媽媽寶寶授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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