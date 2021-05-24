坐月子期間哺餵母乳有技巧 三大重點教你順利成為母乳媽媽

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(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文╱Tiffany　採訪諮詢╱台北慈濟醫院婦產部主治醫師邱筱宸．乳寶泌乳諮詢育兒照顧護理長鄭玉萍】

母乳能為寶寶建立起一道保護牆，不受外在環境的侵襲，產後的媽媽都想積極哺餵，但卻沒想像中的簡單。資深護理長教媽媽從認識母乳開始，一步步順利成為母乳媽媽。

坐月子期間，哺餵母乳可說是件大事！該怎麼做呢？

維持奶量靠飲食及定時擠奶

產後約1個月的時間，媽媽的乳汁會隨著寶寶需求而有所變化，乳寶泌乳諮詢育兒照顧護理長鄭玉萍提到，產後前5天，母乳的量不多，呈現濃稠、微黃色，此時稱為「初乳」；約到了產後6〜14天，初乳會轉為「過渡乳」，顏色介於白色和黃色之間，濃稠度下降；產後14天的母乳則稱為「成熟乳」，含水量較多，又分為前奶及後奶，前奶較多的是水分，後奶則是脂肪，鄭玉萍護理長表示，通常希望媽媽一邊的乳房儘量餵滿20分鐘，再換邊，前後奶都有喝到，寶寶才不會太快肚子餓。

鄭玉萍護理長也表示，定時擠奶很重要，等到維持一定的量時，再依自身情況調整擠乳次數，同時搭配均衡飲食，以及喜歡的飲品或發奶食材，如：雞湯、花生蹄膀、牛奶、豆漿、黑豆茶等，更重要的是不要有壓力，保持愉快的心情，才能製造出健康的母乳。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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寶寶正確含乳的口訣

鄭玉萍護理長提到，以口訣「一面大貼支」確認寶寶含乳正確：寶寶的身體要與媽媽成「一」直線，寶寶「面」對媽媽，嘴巴張得「大」大的，上下嘴唇要外翻，下嘴唇含的範圍要多出乳暈一些，寶寶「貼」近媽媽的乳房，寶寶與媽媽都要有「支」撐。正確的含乳姿勢，媽媽覺得舒適，寶寶也能確實喝到奶。

她表示，對於第一次親餵的新手媽媽而言，搖籃式較容易上手，搭配以上的口訣，寶寶能順利含上乳頭，好好吸奶。有時也會教媽媽使用躺餵，避免造成傷口疼痛。另外，有些媽媽因乳頭狀況，使得親餵不是那麼順利，比如說乳頭較短、扁平、凹陷等，除了使用乳頭矯正器外，同時會教媽媽進行生物哺育法，讓寶寶趴在媽媽胸前，不透過外力介入或協助，寶寶自己找尋媽媽的乳房，這是屬於最自然的哺餵方式。

乳頭保養、充足休息．預防塞奶

產後的哺育之路，不是所有媽媽都很順利，塞奶就是常見的困擾之一，鄭玉萍護理長表示，發生塞奶時，先以冷敷減緩疼痛，再用手擠或是增加寶寶的吸吮次數，有助於暢通乳汁，媽媽也要有足夠的休息。

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有時寶寶沒含好，造成乳頭受傷，媽媽因為疼痛不敢餵，也會造成塞奶，鄭玉萍護理長建議，可將凡士林塗在乳頭上，再以溫熱毛巾蓋住，約5〜10分鐘後清洗乾淨，一天敷2〜3次，「保持良好的乳頭狀態，對於哺乳也會很有幫助。」

【完整內容請見2021年05月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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