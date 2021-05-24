才為懷孕感到開心又為流產而難過！關心子宮與內膜狀況讓胚胎不要離「家」出走

【文／李藹芬 採訪諮詢／涵恩婦產科診所院長張平江 圖片來源／Shutterstock】

懷孕令人開心，流產使人沮喪，只要經歷過一次，就足以痛徹心扉，更不要說是反覆飽嘗流產之苦，更是心中永遠的痛！然而，隨著醫療研究的精進，這樣的苦不但可以被終結，甚至有心的話，也能及早被預防！

從驗孕棒看到兩條線，到真正把寶寶從醫院抱回家，這段歷程說容易很容易，但說困難也挺困難的，因為有人的確就是這麼平順走過懷胎十月，有人卻總是沒能快樂太久，因為看到兩條線的喜悅，不久後，在醫師用超音波檢查時，被「沒有看到有心跳」所粉碎！

相信不少人曾經歷過這番短暫的喜悅，然後呢？有人休養調理一段時間，很快就傳來好消息；有人竟再次經歷短暫的喜悅，失望、難過，沮喪，都不足以形容這時候的心情，這時，你該怎麼辦？

精卵不只相遇．更要長相守

過去，傳統醫學教科書對「習慣性流產」的定義，是指「懷孕未滿20週，連續發生3次以上的流產，包括胚胎曾經有心跳後追蹤無心跳、胚胎尚未發展心跳即停止發育或胚胎自然流出體外」。如今，涵恩婦產科診所院長張平江表示，「建議發生連續兩次流產就該積極就醫檢查」。

精卵能相遇，代表受孕能力沒有問題；只是相守的時間能持續多久，就要看胚胎的品質與子宮狀況了！他說，孕前的子宮狀態佳，有利於胚胎的後續生長；如果不好的話，就容易發生雖然驗到懷孕，胚胎卻無法繼續生長的憾事！

內膜的血流狀況預估胚胎的去留

大家都聽過子宮內膜的厚度，攸關能否順利懷孕，張平江醫師表示，「子宮內膜的厚度只是評估因素之一，通常可以更進一步評估計算子宮內膜體積及血流分布，來預測子宮內膜對胚胎著床的接受度」。

張平江醫師指出，內膜就像土壤，土壤是否為沃土，就要看血流分布是否分布均勻。若把子宮比為大水庫，子宮內膜則有如供水的尾端區域，如果供水狀況不佳，內膜將無法成為沃土，不是沃土的土壤，又怎會種出稻子（胚胎）」。

他解釋，因應胚胎著床，子宮內膜會出現變化，當中的腺體及血管都會變多，直徑也會變粗。血管之間會互相融合，相互聯繫，最後形成胎盤，並透過螺旋動脈與胎盤交換物質，提供胚胎（胎兒）所需的氧氣及營養。

張平江醫師表示，「懷孕是否順利，必須看胎兒、胎盤與母體之間的關係是否密切」，而聯繫彼此關係的就是血管（螺旋動脈）。如果血管老化不夠健康、存在阻力（血栓），甚至血管分布不夠均勻，「可能在胚胎著床後，因無法好好形成胎盤，而容易有流產的狀況發生」。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

孕前．有跡可循

究竟懷孕後是否容易流產？其實有跡可循，張平江醫師指出，「可從子宮與內膜來評估，但兩者的權重為何，至今仍無定論，還需要更多的數據佐證，但事先透過抽血與超音波檢查來了解狀況，評估在這片土地上是否可以長成大樹？針對問題予以解決，有助胚胎留下來，減少流產的機會」。

孕後．循序追蹤

自然懷孕的流產，雖然令人不捨，但至少「田可以用」；接受人生殖輔助的懷孕，則多半有「田不好的問題」，由於部分療程所需費用不斐，往往讓人有更高的期望，對不孕醫師而言，最大的挑戰不只提高受孕率，也要提高活產率，張平江醫師解釋，「臨床上，人工生殖的受孕率約有7成，但活產率約為4至5成，中間的落差就是不孕症醫師所要努力的目標。改善田地的狀況，讓人工形成的胚胎得以被留在田中成長，以提高活產率」。因此，植入後的追蹤相當重要！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

及早把「家」安置好．等「貴客」臨門

從照顧接受人工生殖輔助懷孕的孕媽咪多年經驗中，張平江醫師表示，「若能事前做好一些準備，有助減少經歷為懷孕開心，又為流產難過的憾事發生」。

他提醒，特別是反覆流產的好發族群包括：高齡懷孕、有家族史、環境汙染嚴重、女性習慣與少運動習慣者，不妨及早為自己安排檢查，了解子宮環境與內膜狀態，若是內膜狀態不佳，就調整內膜狀態；如有免疫問題，也可同步進行處理，「早早把『家』打理好，等著胚胎入住」。