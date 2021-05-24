俞寧寧在兒子3個月大創業成功創立7家公司！不當完美媽媽兩大育兒奇招讓3個孩子都服她

【文／游資芸 圖片提供／俞寧寧】

俞寧寧為了孩子創業，成功締造7家公司的傳奇！她給孩子擁抱、給孩子愛，更沒忘記給孩子一個母親的背影，她想讓孩子知道世界無限大，要用創新去開創自己的人生。

「你會問一位成功的男性企業家，工作和育兒如何兼顧嗎？」太多數人不會！為什麼？因為人們根本不關心這些，但非常殘酷的是，這個問題卻常是女性企業家的必考題。

工作與育兒都兼顧？別傻了

俞寧寧，全球最大的內容推薦平臺「Taboola」全美國研發部副總裁，育有1個女兒、兩個兒子，她坦承，這個問題已經被問很多遍，答案卻不是人們預想中的完美回答，她說：「工作與育兒當然不可能兼顧！」

不硬逼自己成為一個完美的媽媽，才能抓住給孩子的最大值。她把養育孩子的重點分成三塊，包括：生活照顧、心靈陪伴，以及價值觀給予。

俞寧寧認為，生活照顧方面，有專人比她做得好，「因為我是個糟糕的廚子，鹽和糖都分不清楚，沒有天分啊，硬要把沒有廚藝天分的媽媽變成大廚是做不到的。」然而竟3個孩子都很會做菜，讓她笑說：「媽媽有缺陷對小孩是好的，完美媽媽容易養成無能的孩子。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

工作忙碌的她，無法全心照顧孩子的生活起居，但孩子吃完飯，她一定在家；睡覺前，她會講故事，而且不論到哪裡出差，都會儘量回到家，陪伴孩子們寫功課。她能給他們的，是孩子想說話時，媽媽永遠會聆聽，以及把她的價值觀傳達給孩子。

媽媽創業初衷．做給孩子看

俞寧寧把小兒科醫師給她的育兒建議奉為圭臬，給他們擁抱、親吻、說我愛你，只要孩子一哭，就會在旁邊陪伴，以及她很堅持，想要告訴孩子們的價值觀，她會先做到。

從小媽媽叫她不要做什麼，她都會問為什麼，所以俞寧寧就想，若她要小孩做任何事，他一定會說NO。當她想告訴孩子，世界無限大，要用創新追求人生，這時她告訴自己：「如果我要給他這種價值觀，我自己要先做出來。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

她在兒子3個月大時，決定創業！「當你看到寶寶那一刻，你就會覺得，哇！『I would like to give him the most.』我一定要做到，即使我失敗，也要告訴孩子『I try』。」一位創業的母親，是俞寧寧想給孩子們的榜樣。

兩大育兒奇招讓孩子變強大

身為副總裁媽媽的俞寧寧，忙碌的工作之餘，對孩子的教養也有獨特見解，她大方分享她的育兒兩大奇招，只要肯堅持，能讓孩子養成獨立自主的性格。

1.不能犯錯3次

「你可以犯錯，但你不能犯錯3次！」俞寧寧表示，可以犯錯，但不能犯相同的錯誤，不過這點爸媽能夠狠下心，「孩子才能刻骨銘心的改錯，下次不再犯。」如果爸媽說話不算話，沒有誠信，小孩子不會聽你的。她提醒想要實行這一招的爸媽，要越早開始越好，「到10歲恐怕就沒有用了！」

2.不給小孩零用錢

在俞寧寧家裡，小孩一毛錢零用錢都沒有，想要錢必須自己賺。賺錢的方式還不能做份內的事，例如：洗自己衣服，不算！不過，當庭院長滿草，園丁好久沒來，孩子幫忙除草是能賺到錢的，她說：「當孩子推著除草機、一臉痛苦時，就會明白錢不能亂花，3個孩子都因此買東西很精簡，變成小氣鬼！」孩子長大後，也不會跟父母要錢，因為從小就知道父母不會給他錢，甚至還說：「媽媽，你要不要我給你錢？」