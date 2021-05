俞寧寧在兒子3個月大創業成功創立7家公司！不當完美媽媽兩大育兒奇招讓3個孩子都服她

【文/游資芸 圖片提供/俞寧寧】

俞寧寧為了孩子創業,成功締造7家公司的傳奇!她給孩子擁抱、給孩子愛,更沒忘記給孩子一個母親的背影,她想讓孩子知道世界無限大,要用創新去開創自己的人生。

「你會問一位成功的男性企業家,工作和育兒如何兼顧嗎?」太多數人不會!為什麼?因為人們根本不關心這些,但非常殘酷的是,這個問題卻常是女性企業家的必考題。

工作與育兒都兼顧?別傻了

俞寧寧,全球最大的內容推薦平臺「Taboola」全美國研發部副總裁,育有1個女兒、兩個兒子,她坦承,這個問題已經被問很多遍,答案卻不是人們預想中的完美回答,她說:「工作與育兒當然不可能兼顧!」

不硬逼自己成為一個完美的媽媽,才能抓住給孩子的最大值。她把養育孩子的重點分成三塊,包括:生活照顧、心靈陪伴,以及價值觀給予。

俞寧寧認為,生活照顧方面,有專人比她做得好,「因為我是個糟糕的廚子,鹽和糖都分不清楚,沒有天分啊,硬要把沒有廚藝天分的媽媽變成大廚是做不到的。」然而竟3個孩子都很會做菜,讓她笑說:「媽媽有缺陷對小孩是好的,完美媽媽容易養成無能的孩子。」

(圖片/媽媽寶寶雜誌提供)

工作忙碌的她,無法全心照顧孩子的生活起居,但孩子吃完飯,她一定在家;睡覺前,她會講故事,而且不論到哪裡出差,都會儘量回到家,陪伴孩子們寫功課。她能給他們的,是孩子想說話時,媽媽永遠會聆聽,以及把她的價值觀傳達給孩子。

媽媽創業初衷.做給孩子看

俞寧寧把小兒科醫師給她的育兒建議奉為圭臬,給他們擁抱、親吻、說我愛你,只要孩子一哭,就會在旁邊陪伴,以及她很堅持,想要告訴孩子們的價值觀,她會先做到。

從小媽媽叫她不要做什麼,她都會問為什麼,所以俞寧寧就想,若她要小孩做任何事,他一定會說NO。當她想告訴孩子,世界無限大,要用創新追求人生,這時她告訴自己:「如果我要給他這種價值觀,我自己要先做出來。」

(圖片/媽媽寶寶雜誌提供)

她在兒子3個月大時,決定創業!「當你看到寶寶那一刻,你就會覺得,哇!『I would like to give him the most.』我一定要做到,即使我失敗,也要告訴孩子『I try』。」一位創業的母親,是俞寧寧想給孩子們的榜樣。

兩大育兒奇招讓孩子變強大

身為副總裁媽媽的俞寧寧,忙碌的工作之餘,對孩子的教養也有獨特見解,她大方分享她的育兒兩大奇招,只要肯堅持,能讓孩子養成獨立自主的性格。

1.不能犯錯3次

「你可以犯錯,但你不能犯錯3次!」俞寧寧表示,可以犯錯,但不能犯相同的錯誤,不過這點爸媽能夠狠下心,「孩子才能刻骨銘心的改錯,下次不再犯。」如果爸媽說話不算話,沒有誠信,小孩子不會聽你的。她提醒想要實行這一招的爸媽,要越早開始越好,「到10歲恐怕就沒有用了!」

2.不給小孩零用錢

在俞寧寧家裡,小孩一毛錢零用錢都沒有,想要錢必須自己賺。賺錢的方式還不能做份內的事,例如:洗自己衣服,不算!不過,當庭院長滿草,園丁好久沒來,孩子幫忙除草是能賺到錢的,她說:「當孩子推著除草機、一臉痛苦時,就會明白錢不能亂花,3個孩子都因此買東西很精簡,變成小氣鬼!」孩子長大後,也不會跟父母要錢,因為從小就知道父母不會給他錢,甚至還說:「媽媽,你要不要我給你錢?」