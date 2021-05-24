新手阿嬤譚艾珍愛看卡通、玩寶可夢 和同為「綜藝咖」的孫子新醬用童心看世界

【文／李柔萱 採訪諮詢．圖片提供／譚艾珍】

資深演員譚艾珍陪著女兒歐陽靖跨越人生多道關卡，去年8月，隨著孫子「新醬」的誕生，兩人從阿嬤與媽媽的起跑線上出發，在這場育兒馬拉松裡彼此扶持。個性截然不同的譚艾珍與歐陽靖，一個隨興自由，一個細心呵護，讓新醬在雙倍母愛的滋養中，勇敢探索世界。

在成為新醬的阿嬤前，譚艾珍已經是子孫滿堂的「國民奶奶」，從33歲演到66歲的阿嬤角色，終於在去年成真，但回想起歐陽靖的待產過程，仍是滿滿心疼……

當時歐陽靖挺著六個月孕肚，準備返台待產，沒想到卻因新冠肺炎疫情，無辜遭網友謾罵，後來又因與日本老公的防疫觀念落差，讓歐陽靖蠟燭兩頭燒，除了日夜照顧寶寶，還得跨海安撫老公情緒。不管是迎面而來的指責，或是內心的委屈，譚艾珍都看在眼底，始終陪在女兒身邊，成為她最厚實的依靠。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

從零開始的新手阿嬤．照顧貓狗成育嬰先修

回想起產後的那段忙亂日子，為了讓歐陽靖好好休養，譚艾珍一肩扛起照護產婦與搬家的重擔，「在醫院陪女兒和寶寶、回家餵貓，同時還有移居到台南的物品打包、整理，很多事情都要自己來」直到女兒入住月子中心的那一刻，她才鬆了一口氣，笑說「整段過程最感謝的其實是月子中心！」

年輕時因為忙於拍戲，譚艾珍坦言，「阿靖（歐陽靖）六個月大之前，都是請24小時的保母，頂多週末接回來一兩天，有時甚至沒過夜就又送回保母家，孩子六個月大才開始接手，沒工作時就和保母輪流照顧。」因此面對新生兒，自己也是「新手阿嬤」，跟著女兒從頭學起育嬰大小事。有趣的是，當女兒在洗澡、上廁所，自己獨自面對新醬哭鬧，有時仍然不知所措，甚至需要女兒「下達指令」，請她幫忙換尿布、餵奶。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

每個阿嬤都有自己育兒的獨門絕活，譚艾珍分享，自己最擅長幫新醬洗澡，而這項專長就來自於多年來收養數十隻動物，幫小貓小狗洗澡的豐富經驗。新生兒軟綿綿的身體，正好與幼小動物的狀態類似，讓她更懂得掌握力道與訣竅。

新醬的逗趣個性全來自阿嬤

阿嬤曬孫，天經地義。現在譚艾珍的臉書儼然已變成新醬的粉絲專頁，裡頭的照片、影片，幾乎都是譚艾珍親自拍攝、剪接，還搭配後製特效與字幕，即便「帶孫」這門學問還在進修中，但論「曬孫」的專業度，她絕對堪稱翹楚。

新醬可能是遺傳到阿嬤的表演基因，不但滿臉是戲，還是一個不折不扣的「綜藝咖」！表情多變、反應浮誇的新醬，拍照時總是非常配合，而且很會找鏡頭，聽到羅百吉的電音舞曲，還會站起來不停踢腿，這與生俱來的表演欲，似乎與歐陽靖及女婿RK所散發出的氣場有些不同，大家想來想去，不禁把目光轉向譚艾珍，原來新醬的綜藝魂，就來自阿嬤！

母女個性反差大．「童心」是不老祕訣

平時和女兒像同學般的相處模式，不管生活上、情緒上的問題，母女間什麼事都能討論，並互相配合。像是育兒觀念，譚艾珍的個性較隨興，到了飯點，孩子想吃就吃，不吃也不勉強；歐陽靖則有著處女座的嚴格與堅持，時間到了，該做什麼就做什麼。

遇到觀念不一致的情況，譚艾珍選擇尊重，「因為阿靖才是主要照顧孩子的人，她也有自己的課題，在與孩子相處的過程中，學習調整自己的做法，因為你幫孩子畫好線，他不一定會照著格子走、乖乖待在格子裡。」不多加干涉，只是適時引導女兒學著放手。

常被歐陽靖認為是「最像女兒的媽媽」，譚艾珍沉迷於遊戲「精靈寶可夢」，也愛看卡通，雖然現在還無法和新醬分享自己的卡通片單，但她期待新醬年紀更大一些，能看懂故事的時候，就能展現身為演員的深厚功力，帶新醬祖孫共讀，成為新醬最愛的大玩伴。