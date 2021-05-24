家有三貓準媽咪小蠻出現「貓奴式」擔心：已開始幫毛孩打預防針

【文／李柔萱 攝影／Hedy Chang 造型／Kathy Hsu 化妝／李凱潔 髮型／Pauline Liu（Flux hair boutique）】

一身貓毛，熟練地安撫貓咪，還隨身攜帶毛絮黏把，這身行頭是資深貓奴無誤！這次我們邀請晉升準媽咪的小蠻，帶著毛小孩「姊姊」和肚子裡的胎兒一同入鏡。從電視節目〈我愛黑澀會〉出道至今，小蠻在戲劇與現實生活中，都歷經多重角色及身分轉換，現在的她，褪去了點稚氣，眼神中多了幾分自在與勇敢。

去年情人節前夕，穩定交往7年的小蠻與邵翔步入婚姻，開始了「李先生與李太太」的生活，不到一年時間，他們在平安夜曬出超音波照片，甜蜜宣布：「已是一家參口！」現在兩人不但是朋友、工作夥伴、夫妻，更是幸福的準爸媽。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

前腳才剛為懷孕驚喜．後腳緊接著嚴重孕吐

切除巧克力囊腫的三個月後，孩子就迫不及待報到，她坦言，雖然兩人為了備孕，花了些時間調整生活作息與身體狀態，但沒想到孩子來得那麼快！幾乎是一邊驚喜，一邊手忙腳亂地踏上懷孕這條路。

然而，雀躍的心情還沒能持續太久，可怕的「妊娠劇吐」就找上門，「我想這應該是最慘烈的情況吧！」她形容剛開始孕吐的兩個月像生了一場大病，「去了五六次急診，整個晚上持續吐了六七個小時，每次都是吐出一整袋鮮血，當時連用手撐著身體的力氣都沒有，是老公扛著我去急診。」每吐一口，小蠻就得用力捏自己的大腿一把，因為食道和胃都嚴重灼傷，吐一次就痛一次。

劇烈孕吐一度把熱愛衝浪、戶外活動的小蠻，困在幾吋長的沙發裡動彈不得，甚至讓她出現憂鬱症狀。「那兩個月可以說是生無可戀，身體完全不受控制，肚子餓也沒辦法進食，連喝水都吐，唯一的水分來源是冰塊，因為只有含冰塊沒那麼痛。」

這段日子讓她陷入憂鬱，卻也因此更懂得珍惜生活中的每一件小事，談到脫離憂鬱的瞬間，竟是在某天洗澡時，她突然衝出浴室興奮大喊「老公，我剛剛洗澡唱歌了，我居然能夠放輕鬆唱歌！」以前認為不足掛齒的日常，現在都讓他們好感動。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

已開始擔心毛小孩有「老大情節」

滑開小蠻的IG頁面，不難發現她對毛孩的熱愛，尤其是家裡養的3隻扁鼻波斯貓「波仔、姊姊和妹妹」，對小蠻來說，牠們是孩子、室友，也是重要的家人，當她因孕期不適而沮喪，或為生產而焦慮時，都有三隻毛孩的陪伴，「每個人都需要有自己的空間，養貓最特別的是，牠們會和你保持適當距離，不會緊迫盯人，所以和貓咪相處非常舒服自在。」

與貓咪的互動，似乎也能窺見他們對於孩子未來的教養方式，「會有基本的紀律，但該自由的時候就會給很大的空間。」而小蠻也提到，孩子出生後，擔心貓咪有「失寵」的感覺，因此已經開始幫毛小孩打預防針，每天對著牠們說「寶寶出生後要照顧他，陪他睡覺、和他玩喔。」希望孩子一出生，就像有哥哥姊姊一般被滿滿的愛包圍。

只愛嬰兒．有感自己將成「虎媽」

小蠻與邵翔這對急驚風與慢郎中的組合，經過多年磨合，現在互補得很有默契，「我的個性很急躁、講話直接，老公則是樹懶先生，很緩慢、EQ高，所以有時候我要講話前，都會先問老公這樣說會不會讓人受傷，他再幫我修飾一下詞彙。」出乎意料的是，懷孕後竟讓一向衝動的小蠻變得溫和許多，「可能是因為有一半的他吧！」不但脾氣更好，情緒也更平穩了。

小蠻笑說，自己對嬰兒情有獨鍾，「以前一直以為我是喜歡小孩，後來發現是喜歡不會說話的嬰兒。」她補充，因為本身缺乏耐心，想到要花大量時間陪伴並教導孩子正確觀念，還要回答孩子無止盡的問題，讓她不確定自己是否能夠招架。不過她笑說，身旁好友都預測小蠻會是個嚴厲的虎媽，想必孩子也不敢搗亂吧！

而日前就大方透漏想生女兒的邵翔，甚至語出驚人表示，「如果是兒子，就當做聖誕節的交換禮物送出去！」讓人好奇，命運會安排他與來自前世的情人或情敵相遇？究竟他與寶寶的對手戲，會是齣相親相愛，或相愛相殺的戲碼？三個人、三隻貓，一家六口的新生活，未完待續。