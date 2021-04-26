2021世界閱讀日 媽媽寶寶邀請藝人用故事織就出滿是愛的生命風景

【媽媽寶寶編輯部】

2021世界閱讀日，媽媽寶寶與您一同為愛朗讀

在孩子的成長過程中，每位父母持續將不同的故事紡進孩子的內心，編織出的每一道人生風景，都會反映出父母的用心與滿滿的愛。《mombaby媽媽寶寶雜誌》今年特別邀請到多位明星與名人朋友，為愛朗讀，為孩子們發聲，提醒平常為生活打拼的父母，別忘記陪伴孩子的重要性，放下手邊的工作，與孩子們一起聽聽好故事。

連續兩年 為愛朗讀 為你發聲公益傳承

媽媽寶寶邀請名人們，一起支持公益為愛朗讀，為孩子們發聲！陪著孩子一起閱聽，這些可愛的故事，拉進更親密的親子關係。今年有眾多名人共襄盛舉，由『黃子佼、吳鳳、曲艾玲、林辰唏、劉伊心、張甯、JR紀言愷、陳明珠、山東、趙孟姿、王思平、悠遊卡董事長-陳亭如、立法委員-高嘉瑜、國泰台北會館產後護理之家護理長-王瓊琦』為小朋友推薦童書朗讀，用溫暖的聲音，陪伴孩子們走進童書的故事世界，與父母一起聆聽與分享。完整朗讀影音內容請見《 為愛朗讀為你發聲 》

用故事織就出，滿是愛的生命風景

在孩子成長的過程中，父母持續將不同的故事紡進孩子的內心，假以時日，所織就出的每一道風景，都流瀉著父母對孩子滿滿的愛。媽媽寶寶雜誌，邀請5對名人分享，身為人父人母，如何與孩子「共讀」與「共玩」的私密時光。

劇場的女兒張寗：說故事有許多型態，但要從愛裡開出一朵花

從劇場走向螢光幕的張寗，在《醉．生夢死》、《女鬼橋》有亮眼表現而打開知名度，近日更在話題台劇《未來媽媽》受到高度關注，演活了受氣的豪門小媳婦一角的她，現實生活中已育有一子，就讓張寗這位現任媽媽，分享她與孩子最親暱的親子時光。

聽說之間．共編一段原創故事

聽與說之間，張寗母子習慣互換角色，孩子不只專心聆聽故事，有時候也能靠著引導，說出圖畫中的意涵，反而能延伸出更豐富的故事線。張寗同時也分享，一段她與孩子在海邊自導自演的故事橋段，她喜歡藉由臨場的環境，獨創一段故事，她告訴兒子她是大海中的美人魚，即將返回大海，兒子則說自己要變成章魚，陪伴在媽媽身邊。而自己演的投入，孩子也融入當真，還因此落淚。故事有很多種，但能長久安放於心尖上的，或許是最有愛的那一段吧。

(圖片／藝人提供)

超級神隊友JR紀言愷，孩子是心的指引者．我們尋著麵包屑找到幸福

JR紀言愷身為全方位藝人，與女友愛情長跑7年之久，才走入婚姻。婚後，很快地迎接女兒「小麥芽」的到來，如今，女兒已1歲半。不斷在演藝事業與奶爸生活切換的他坦言，因此更認識自己，與女兒相處的過程彷彿穿透一扇窗，映入眼簾的是一片令人驚嘆的風景。

閱讀爸爸的寫真書與廣告單

《獅子王》是JR紀言愷非常喜歡的故事，他表示，希望孩子未來大一些時，親自講述動畫故事給孩子聽。想起自己兒時最喜歡的故事是《西遊記》的有聲書，配著插圖與錄音帶一起聆聽，不僅激發了想像力，那些靈活的筋斗雲、孫悟空大戰牛魔王等情節，總在每晚睡前活靈活現地出現在他腦海中，化為催眠曲伴他入眠。聊到還記得給女兒看過的第一本書嗎，JR紀言愷靦腆笑道，其實女兒無意間抽出了自己以前的寫真書，書中展現自己健康陽光的生活照，也有跟毛小孩互動的甜蜜，但孩子認出了狗寶貝，卻不太認得年輕時的爸爸。

1歲半的女兒，平時除了會玩布書，也喜歡閱讀字卡，更對生活中的各式印刷品相當感興趣，他也會將過期的帳單拿給女兒玩。JR紀言愷認為，這也是一種特別的閱讀體驗，因為廣告單上面有繽紛的色彩，各式的居家物品，其實很適合用來增進女兒的認知能力。他看到女兒對嬰兒車照片感到好奇，因為那正是活生生出現在她生活周遭的物品，他並不強迫孩子得閱讀正式的繪本，才能體會閱讀與學習的樂趣。「從生活發跡」，就是JR紀言愷不斷強調的好玩方法。

女神媽媽劉伊心：透過說故事，企盼開啟親子版的「一千零一夜」

「牙子長牙齒了！」是明星、也是老虎牙子執行董事的劉伊心，開心地在社群上分享寶貝女兒的近況，最近更公布即將生二寶的好消息，「牙子」要成為有弟弟的姐姐了。家庭與事業兼顧得宜，相當夢幻的劉伊心，面對育兒教養時，在浪漫情懷之外，仍展現出理性、務實的一面。

當孩子聽著故事進入夢鄉

劉伊心甜蜜地回憶，有一次全家去遊樂園，看到了許多動物，睡前，她把當天的所見所聞，編成了一段奇幻故事說給女兒聽，看著年紀小的女兒原本睜大眼睛專注地聆聽，不知不覺安靜地沉沉睡去，心中頓時充滿成就感與感動。她分享一個最近讀給女兒的故事《佛瑞德的小朋友》，小朋友撿到了一把閃閃發光的刀，在後來得知是醫生的之後，並沒有物歸原主，卻懷著忐忑不安的心占有著它，直到醫生將小刀送給了小朋友，它才能放心且快樂的擁有著他喜歡的東西。劉伊心覺得這本充滿啟示意味的故事書，教導孩子不該佔有不屬於他的物品，且要學習如何誠實。

(圖片／藝人提供)

古著系媽咪山東翻轉大野狼人設，一樣的故事希望給孩子更多視野

山東從知名網拍模特兒到歌手，再到現在「為人妻、人母」的角色，歲月沒有在他臉上留下痕跡，反而比少女更像少女，而他也用自己的獨特的詮釋方式，帶領女兒多多踏入每本繪本的奇幻世界。

歌手家庭外表下．卻深藏演戲魂

每個家庭都有屬於自己的詮釋故事方式，當想到自己家裡的，山東先是大笑，並說自己其實超愛把內容演出來，時常演到女兒都認為媽媽太加戲，很難想像山東看似冷靜的外表下，卻是位超級活潑的媽媽。也讓人不禁好奇，在滅火器擔任主唱的老公楊大正，私底下面對愛女故事詮釋的方式又是怎樣的？山東想了一下表示，爸爸也是偏愛把故事演出來，而且會將自己完全帶入角色中，必要時還會「變聲」以符合角色需求，而這樣浮誇的詮釋方式，當然也讓女兒認為「母湯」！爸爸媽媽的表演欲在離開鎂光燈後，仍在家裡持續上演，不僅擅長唱歌，演戲也難不倒他們。

(圖片／藝人提供)

全職媽演員顏嘉樂6年求子，為愛朗讀從胎教開始，兒女2歲起每天狂說：媽媽我愛你

顏嘉樂的求子之路充滿血淚！她花了4年調養身體、2年進行試管嬰兒療程，期間，演藝事業幾乎中斷，終於等到一對龍鳳胎。從胎教開始對寶寶們說愛，本以為對孩子是一份單向的愛，卻感動聽見2歲兒女對她說：「我愛你」。

孩子感受到父母的愛．就會每天說我愛你

辛苦求子6年，顏嘉樂和狄志杰如願等到一對可愛的龍鳳胎，兩人用了全心全力去愛，每天對孩子都有說不完的愛。從懷孕開始，狄志杰就告訴顏嘉樂，「一定要跟胎兒多說話，他們都聽得到！」寶寶出生後，不管他們有沒有聽懂或會不會講話，夫妻倆每天持續不斷地跟孩子們聊天，用愛的話語灌溉孩子的心田。本來以為是父母對子女單向的愛，但在孩子們7、8個月大時，愛逐漸開出了花朵，顏嘉樂開始感受到雙胞胎寶貝的愛。她形容，那時，孩子們抱她的方式，由被動化為主動，本來是依附爸媽式的擁抱，當6、7個月大後，明顯地感覺小手手緊緊勾在爸媽脖子上，這種被孩子的甜蜜包圍的感覺，讓媽媽瞬間被融化。

(圖片／藝人提供)