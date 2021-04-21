謝謝這群媽媽把孩子玩的權力找回來！特公盟結合媽媽力量改變台灣公園樣貌

【文／顧家 圖片提供／王思涵】

你也是這樣的媽媽嗎？因為有了孩子，看世界的視角變得不一樣了！你會開始關心起那些曾經漠不關心的風景，擔心世界的明天會不會更好？因為，這就是我們孩子未來要生活的地方。而今天我們訪問「還我特色公園聯盟」的黃思涵，就是因為孩子而走出來，改變公園樣貌的媽媽。

應該很多媽媽的假日生活都是這樣吧！起床吃早餐的時候，滑滑手機，看看哪裡的親子公園最有梗、最好玩。有的是火車主題公園、有的有超長的滑草場、有的可以爬繩子就像進入太空艙、有的則設計了闖關遊戲，還可以像森林泰山一樣盪繩子……

這幾年，這些好玩的公園一個一個地從各縣市冒出頭來。但如果你再早個五六年生孩子，你根本就沒辦法看到這麼多有趣的公園風景。2015年之前，台灣的罐頭公園就僅只是「複製貼上」千篇一律的塑膠滑梯、搖搖馬……很安全，卻也很無聊。毫無變化、毫無挑戰性，孩子還寧可躲在家裡玩遊戲。但是卻有一群媽媽，因為在乎孩子的童年，希望他們仍擁有玩樂與冒險的權利，於是站出來！去找里長申請、串聯媽媽簽署、研究國外遊戲場的設計概念甚至是聯絡國外設計師……台灣孩子才重拾了玩樂的權利，有這麼多好玩的公園可以玩！

如果沒有人願意起而行，就永遠不會改變

而今天我們訪問的黃思涵，就是特公盟的其中一位媽媽。

「你知道嗎？當時全台北市有32萬的兒童，但卻只有五座沙坑！等於大約1.1萬的孩子可以分享一座沙坑。而當初我會開始接觸特公盟，純粹是希望能夠為家附近的公園增設一個盪鞦韆，就只是這麼卑微簡單的心願！當時為了找到盪鞦韆，我得帶著兒子去很遠的公園。在鞦韆上盪著，就會看到後頭排隊的家長非常焦急地說：『再一下喔，一個小孩只能盪20下，你為什麼還在上面？你霸佔這個設施？』為了要盪個鞦韆這麼地困難，於是我們去跟里長溝通，去串連其他有興趣的媽媽。那是我第一次參與類似的活動。｣

收到了100個媽媽的簽名，但其實當下只有不到十個媽媽來到陳情現場。黃思涵才發現，原來要改變一座公園，是這麼地麻煩。但是當看到一堆對地方媽媽推著嬰兒推車、牽著小孩們在熱天正午去跟里長說：我們需要一個盪鞦韆！這場面還是十足熱血。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

「其實你不需要加入任何組織，就可以爭取這些事。你只要是這個區的居民就可以了。｣關鍵是，你願不願意站出來捍衛孩子的權益？

笑說自己以前就是個「住海邊｣的媽媽，念社工系的黃思涵，因為鄰居是特公盟的創始成員之一，後來也跟著加入這個組織。

她們要爭取預算去，這時媽媽們要的不只是一個盪鞦韆了，他們要的不只是鞦韆了，她們要是一整座公園。

這些媽媽鬥士們，她們有幼教老師、心理師、行銷公關、文字工作者、編譯人員、社群經營等等，各自分工，有的聯絡公部門，埋首研究法條和行政流程、有的動員號召媽媽、聯絡國外設計師……從花博舞蝶共融公園、天母運動公園、林口樂活公園、汐止白雲公園……五年累積下來他們自掏腰包到處奔走，參與了兩百多個，也直接、間接地全台灣各縣市的公園樣貌。

愛自己的孩子，也愛別人的孩子

如今黃思涵上班白天弄完小孩，晚上做特公盟的事情，很累、壓力很大，但是生活卻很有意義：「因為特公盟，我愛自己的孩子，也愛其他人的孩子，這是很開心的事情。」

「我婆婆家附近有一個公園，以前過年回婆家，都是空蕩蕩的。現在不同年紀的孩子都跑出來玩了！以前這些孩子去哪裡了呢？」

停下來想想，她才發現，她們改變的是一整個世代童年的經驗，真的在做很有意義的事情！

而黃思涵最近正在忙著籌辦特公盟募資網站的工作，預計六月上線。享受美好公園的我們，是不是也可以貢獻一點媽媽的力量呢？一人一點力量，讓全台灣的公園都變得更好玩吧！