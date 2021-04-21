醫師緊盯孕媽咪體重變化不是沒道理！做好體重管理降低風險確保母胎平安產後減重早日達標

【文／李藹芬 採訪諮詢／臺北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科主治醫師陳敬軒】

產檢時，產科醫師總是緊盯孕婦的體重，有時不免讓沒有忌口的孕媽咪在踏入診間前，感到莫名的緊張。懷孕時的體重會被這樣重視，不是沒有道理，畢竟這就像是守護母胎健康的「守門員」，守得好，失分少，母胎健康有保障！由於孕期的體重管理，對於母胎健康與否有相當的影響力，不僅每次產檢必量體重，產科醫師也總是不斷提醒孕媽咪，特別愈到後期，愈是緊盯體重是否增加太快。

降低6大風險．從體重控管開始

所有的孕媽咪從第一次產檢開始，大概就一再被提醒「孕期務必做好體重管理，不要讓體重增加速度太快」，只是體重管理為何這般重要？北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科主治醫師陳敬軒指出，體重管理不佳，懷孕、生產將面臨許多風險，甚至連產後的瘦身都需要花上不少時間，反之，做好體重管理即可降低風險，究竟可避免哪些風險？

1.預防妊娠紋

陳敬軒醫師表示，雖然不少孕婦會塗抹妊娠油，防止妊娠紋的出現，「但目前在實證醫學的證據等級不高，建議不要輕忽體重控管，讓體重增加速度不要太快，重量不要太多，可以更有效減少妊娠紋的出現」。

2.避免增加下肢的負擔而加重水腫程度

懷孕後期，愈來愈大的胎兒增加了孕媽咪的身體負擔，影響血液循環而不利於靜脈回流，使得水腫程度日益嚴重。陳敬軒醫師提醒，「若孕婦發現體重1天增加1公斤時，代表有潛在問題產生，像是高血壓引起器官衰竭或是血液凝固產生靜脈血栓，而讓體重增加速度變快，請務必儘速就醫」。

3.減少懷孕併發症

懷孕本來就會讓體重增加，不過，增加速度過快、過多時，容易引起併發症，如：妊娠糖尿病、妊娠高血壓等，「若妊娠高血壓合併水腫、蛋白尿，就是『子癇前症』，子癇前症合併抽筋發作時，稱為『子癇症』，將對母胎健康造成不利影響，包括：胎兒生長遲滯、胎盤早期剝離，甚至胎死腹中等嚴重情況」。

4.避免胎兒太小或太大

陳敬軒醫師表示，有子癇前症、妊娠高血壓問題的孕媽咪，容易有胎兒生長遲滯的狀況；至於妊娠糖尿病的孕媽咪，容易養出巨嬰，造成出生後有較高的機會發生低血糖及低血鈣的情況。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

5.生產較好生可避免併發症

胎兒過大將增加自然產的難度，產道撕裂傷的程度也較為嚴重；即使採取剖腹產，為順利取出胎兒，有時必須劃下更長的傷口。產道撕裂傷程度嚴重與更長的傷口，都將影響傷口癒合的時間。另外，不論自然產或剖腹產，胎兒過大都容易引起產後大出血。

6.避免產後恢復身材難度高

產後，想要恢復身材，「大約需要半年到一年的時間，若能在孕期體重做好控管，並掌握產後減重的黃金期，通常有不錯的效果」，若孕期體重控管不佳，增加的體重愈多，達成目標的難度也愈高，加上時間拖愈久，達標更是難上加難。

體重控管不佳需專業協助

陳敬軒醫師指出，「妊娠20週開始是進行控管的重要時間，28週後，胎兒體重增加快速，更要做好體重控管，避免體重增加太快、太多」。

然而，胎兒體重與妊娠週數若差到2週以上，或是母親1個月增加超過1～2公斤，就需要接受營養師的營養諮詢，「通常會先讓孕媽咪試著調整飲食狀況，在下一次產檢檢視成效，如成效不佳，會安排轉介營養科，藉由專業評估個人營養狀況與提供飲食建議，協助改善體重控管不佳的狀況」。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)