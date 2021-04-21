沒有避孕卻沒懷孕 我有不孕症嗎？不孕諮詢時機、檢查項目一次看

【文／李柔萱 採訪諮詢／TFC臺北婦產科診所生殖中心主治醫師李怡萱 圖／Shutterstock】

長期沒有避孕，卻仍然沒懷孕，是否真的代表生殖功能有問題？「難孕體質」具體又包含了哪些原因？不孕症是夫妻雙方共同的疾病，因此在符合不孕條件下，建議男女雙方都應進行完整評估，才能對症下藥，把握卵巢及卵子狀態的黃金期。

一開播就引起熱烈討論的連續劇〈未來媽媽〉近日迎來大結局，劇中無論是意外懷孕後流產的「家妃」、年過30的單身女強人「郭沁」，又或者嫁入豪門不斷被催生的「立芳」，都帶領我們深思婚姻、生育所面臨的種種挑戰，也讓觀眾有機會認識不孕檢查、試管嬰兒、凍卵等不孕症議題。這次就讓TFC臺北婦產科診所生殖中心主治醫師李怡萱，帶你認識不孕症，破除大眾對於不孕症的迷思。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

自然受孕生過一胎，就代表沒有不孕症的問題嗎？

不一定，不孕症的定義是規律的性生活下，沒有避孕的狀態經過一年後仍沒有懷孕；又可以分為原發性與繼發性，從沒有懷孕過稱為原發性不孕；而繼發性不孕則是曾有懷孕經驗，但因流產、子宮外孕或孩子出生後超過一年未能再次懷孕者。即便先前有自然懷孕經驗，隨著年齡增長，以及輸卵管、子宮等生理因素變化，仍有繼發性不孕的可能性。

此外，李怡萱醫師表示，不孕症很特別的一點是，它是夫妻雙方共同的疾病，雙方都需要接受檢查評估及治療，因此即使曾經生育過的男女，若是因再婚或對象不同，都有可能面臨不孕問題。

什麼情況下，需要進行不孕症的諮詢及評估？

一般來說，不孕症的定義為夫妻有規律性生活且沒有避孕的情況下，一年以上仍無法成功受孕，但醫師表示，現代人相對較晚婚，若是30～34歲女性，可將一年視為一個參考依據，若一年內沒有受孕，就需要就醫做進一步評估。34～38歲可考慮結婚後先進行生育力評估，儘量改善不利受孕的條件；而38歲以上則建議儘早安排諮詢及檢查。

李怡萱醫師強調，不一定要因不孕、難孕才到不孕門診尋求協助，其實三十出頭或未婚女性也能到不孕門診做相關評估。舉例來說，卵子庫存量就是一個只需抽血就能檢驗出的項目，假如檢測出卵子庫存量不足，也有助女性後續透過凍卵或提早準備生育，有意識地改善或規劃未來可能面臨的問題。

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不孕檢查有哪些重點項目？

男性的基礎不孕檢查項目較為單純，主要為精液檢查，檢視精液內的精子數量、型態及活動力是否正常。

女性通常從問診開始，了解經期是否規律、過去病史及全身體檢狀況，再來進行超音波、甲狀腺功能，以及泌乳激素與黃體激素等荷爾蒙數值檢測。

女性的不孕檢查中，最重要的是評估卵巢庫存量，無論是月經週期第三天的超音波檢察，荷爾蒙FSH（濾泡刺激素），或是AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）數值，都能幫助醫師評估卵巢內的卵子庫存量。其中AMH不受月經影響，任何時間都可以抽血檢查，因此是目前評估卵巢庫存量的一個非常方便的檢查。

另外，還有輸卵管攝影可以檢查，輸卵管通暢與否、有無水腫、阻塞情況；另外有需要也可以安排子宮鏡，檢查子宮腔內是否有息肉，或者慢性內膜發炎等等。