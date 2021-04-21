「為愛朗讀」劇場的女兒張寗：說故事有許多型態 但要從愛裡開出一朵花

【文／周向容 採訪諮詢暨圖片提供／張寗】

近日在話題台劇《未來媽媽》受到高度關注，演活了受氣的豪門小媳婦一角的張寗，現實生活中已育有一子，就讓這位現在已具媽媽身分的張寗，分享她與孩子最親暱的親子時光。

其實張寗的求學生涯也曾迷惘過，但她勇敢為人生撒下了漁網，打撈起了「戲劇」，從此一頭栽進劇場、電影與影劇的演出，她企盼自己的孩子「小河童」，即便成長過程如在汪洋飄蕩，也能熟知自己的志趣與鍾愛，勇於啟航前行，不論航向何方，都能如願找到自己的座標。

烙印與自己母親的共讀時光

張寗回憶，雖已記不清母親讀過哪些故事給她聽，但卻記得那個小小的自己，主動拿著故事書窩在母親身邊的感受，將親子共讀的溫馨與甜蜜畫面烙印在張寗的心中。

她說，兒時參加朗讀比賽，讓她發現文字的魅力，加上大學時期有機會說故事給小朋友聽，才赫然體會透過說故事的角色扮演，竟能讓兒童沉浸在沒有影像，只有聲音的魔幻世界裡。「是發亮的眼睛！哇，那一刻，我就覺得好滿足唷。」

熱愛大自然的4歲小童．媽媽眼中的活寶

問及小河童都對哪些事物感興趣呢？張寗甜笑道，「他對於野外的東西很有興趣，家裡有一大推他撿回來的石頭與樹枝，也愛摸小蝸牛、小動物」。她想起小河童總會撿拾路邊的野花送給她，張寗驚嘆，「他真的是個對大自然很敏感的孩子，收到他送的花，非常開心，我都把它稱為『兒子的浪漫』」。

在《未來媽媽》的花絮影片裡，張寗從戲中忍讓委屈的「立芳」一角，「跳」出框架，與片中孩童互動嬉鬧的模樣，著實令人感到溫暖。就像她形容的，因為身為母親，當對手戲是兒童時，要有更多包容力，讓對象卸下心防，一起融入在彼此的角色中。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

自備情緒天線．隨時接收兒子情緒

當孩子丟出情緒炸彈時，大人常責罵的話語，在張寗的教養字典中並未出現過，她彷彿自備了「接收孩子情緒的天線」，先去接收他的情緒、再去理解他的感受、最後則是引導他的行為。

張甯特別珍惜每晚睡前，與兒子專屬的「研討會」時光，孩子依偎在身邊，當孩子打開話匣子，天南地北說著白天的點滴；當孩子說累了，張寗再用最寵溺的話語輕輕低喃，哄著兒子進入夢鄉。

說故事型態多．重在怎麼開始

張寗提到她習慣帶著小河童到圖書館或是書屋，讓孩子在藏書豐富的天地盡情探索，張寗則會與孩子共讀，希望孩子不要被文字所侷限，而是在圖畫的引導下，與她一起進入想像力的維度裡。

劇場出身的張寗分享，說故事有許多型態，她發現孩子特別著迷於親子劇場的表演型式，她推薦「文山劇場」、「紙風車劇團」、「魔梯形體劇場」，當故事在視覺、聽覺、劇場氛圍、角色張力與孩子情緒的投射的相互交織下，自然構成了媽媽眼中幸福的美景。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

聽說之間．共編一段原創故事

聽與說之間，張寗母子習慣互換角色，最後張寗不忘分享，一段她與孩子在海邊自導自演的故事橋段，她告訴兒子她是大海中的美人魚，即將返回大海，兒子則說自己要變成章魚，陪伴在媽媽身邊。而自己演的投入，孩子也融入當真，還因此落淚。故事有很多種，但能長久安放於心尖上的，或許是最有愛的那一段吧。