快訊

女大生年初All in長榮哭慘！網友讚：3個月後翻倍賺

「為愛朗讀」劇場的女兒張寗：說故事有許多型態 但要從愛裡開出一朵花

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【文／周向容　採訪諮詢暨圖片提供／張寗】

近日在話題台劇《未來媽媽》受到高度關注，演活了受氣的豪門小媳婦一角的張寗，現實生活中已育有一子，就讓這位現在已具媽媽身分的張寗，分享她與孩子最親暱的親子時光。

其實張寗的求學生涯也曾迷惘過，但她勇敢為人生撒下了漁網，打撈起了「戲劇」，從此一頭栽進劇場、電影與影劇的演出，她企盼自己的孩子「小河童」，即便成長過程如在汪洋飄蕩，也能熟知自己的志趣與鍾愛，勇於啟航前行，不論航向何方，都能如願找到自己的座標。

烙印與自己母親的共讀時光

張寗回憶，雖已記不清母親讀過哪些故事給她聽，但卻記得那個小小的自己，主動拿著故事書窩在母親身邊的感受，將親子共讀的溫馨與甜蜜畫面烙印在張寗的心中。

她說，兒時參加朗讀比賽，讓她發現文字的魅力，加上大學時期有機會說故事給小朋友聽，才赫然體會透過說故事的角色扮演，竟能讓兒童沉浸在沒有影像，只有聲音的魔幻世界裡。「是發亮的眼睛！哇，那一刻，我就覺得好滿足唷。」

熱愛大自然的4歲小童．媽媽眼中的活寶

問及小河童都對哪些事物感興趣呢？張寗甜笑道，「他對於野外的東西很有興趣，家裡有一大推他撿回來的石頭與樹枝，也愛摸小蝸牛、小動物」。她想起小河童總會撿拾路邊的野花送給她，張寗驚嘆，「他真的是個對大自然很敏感的孩子，收到他送的花，非常開心，我都把它稱為『兒子的浪漫』」。

在《未來媽媽》的花絮影片裡，張寗從戲中忍讓委屈的「立芳」一角，「跳」出框架，與片中孩童互動嬉鬧的模樣，著實令人感到溫暖。就像她形容的，因為身為母親，當對手戲是兒童時，要有更多包容力，讓對象卸下心防，一起融入在彼此的角色中。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

自備情緒天線．隨時接收兒子情緒

當孩子丟出情緒炸彈時，大人常責罵的話語，在張寗的教養字典中並未出現過，她彷彿自備了「接收孩子情緒的天線」，先去接收他的情緒、再去理解他的感受、最後則是引導他的行為。

張甯特別珍惜每晚睡前，與兒子專屬的「研討會」時光，孩子依偎在身邊，當孩子打開話匣子，天南地北說著白天的點滴；當孩子說累了，張寗再用最寵溺的話語輕輕低喃，哄著兒子進入夢鄉。

說故事型態多．重在怎麼開始

張寗提到她習慣帶著小河童到圖書館或是書屋，讓孩子在藏書豐富的天地盡情探索，張寗則會與孩子共讀，希望孩子不要被文字所侷限，而是在圖畫的引導下，與她一起進入想像力的維度裡。

劇場出身的張寗分享，說故事有許多型態，她發現孩子特別著迷於親子劇場的表演型式，她推薦「文山劇場」、「紙風車劇團」、「魔梯形體劇場」，當故事在視覺、聽覺、劇場氛圍、角色張力與孩子情緒的投射的相互交織下，自然構成了媽媽眼中幸福的美景。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

聽說之間．共編一段原創故事

聽與說之間，張寗母子習慣互換角色，最後張寗不忘分享，一段她與孩子在海邊自導自演的故事橋段，她告訴兒子她是大海中的美人魚，即將返回大海，兒子則說自己要變成章魚，陪伴在媽媽身邊。而自己演的投入，孩子也融入當真，還因此落淚。故事有很多種，但能長久安放於心尖上的，或許是最有愛的那一段吧。

【完整內容請見2021年04月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

相關新聞

林可彤愛是無限大！愛不是一分為二 是你會生出更多更多的愛給孩子

還記得上次《媽媽寶寶》拍攝林可彤時，她是帶著新書與讀者分享新手媽媽的經歷，這次的她，是挺著一顆7個月大的孕肚，牽著3歲兒子Adam再次登上封面！訪談過程中有笑有淚，呈現最真實的自己，以及升格二寶媽的酸甜苦辣。

沒有避孕卻沒懷孕 我有不孕症嗎？不孕諮詢時機、檢查項目一次看

長期沒有避孕，卻仍然沒懷孕，是否真的代表生殖功能有問題？「難孕體質」具體又包含了哪些原因？不孕症是夫妻雙方共同的疾病，因此在符合不孕條件下，建議男女雙方都應進行完整評估，才能對症下藥，把握卵巢及卵子狀態的黃金期。

忙於工作的媽媽仍可記住全班同學名字！全靠睡前談心時間

如果你是職業媽媽，你一定也有這樣深刻的感受：每天在公事和孩子之間忙得焦頭爛額，時間怎麼都不夠？來看看春樹科技 發票怪獸共同創辦人Michelle，如何用專案管理的精神，有效率地經營有品質的親子關係。

「為愛朗讀」劇場的女兒張寗：說故事有許多型態 但要從愛裡開出一朵花

近日在話題台劇《未來媽媽》受到高度關注，演活了受氣的豪門小媳婦一角的張寗，現實生活中已育有一子，就讓這位現在已具媽媽身分的張寗，分享她與孩子最親暱的親子時光。

醫師緊盯孕媽咪體重變化不是沒道理！做好體重管理降低風險確保母胎平安產後減重早日達標

產檢時，產科醫師總是緊盯孕婦的體重，有時不免讓沒有忌口的孕媽咪在踏入診間前，感到莫名的緊張。懷孕時的體重會被這樣重視，不是沒有道理，畢竟這就像是守護母胎健康的「守門員」，守得好，失分少，母胎健康有保障！由於孕期的體重管理，對於母胎健康與否有相當的影響力，不僅每次產檢必量體重，產科醫師也總是不斷提醒孕媽咪，特別愈到後期，愈是緊盯體重是否增加太快。

謝謝這群媽媽把孩子玩的權力找回來！特公盟結合媽媽力量改變台灣公園樣貌

你也是這樣的媽媽嗎？因為有了孩子，看世界的視角變得不一樣了！你會開始關心起那些曾經漠不關心的風景，擔心世界的明天會不會更好？因為，這就是我們孩子未來要生活的地方。而今天我們訪問「還我特色公園聯盟」的黃思涵，就是因為孩子而走出來，改變公園樣貌的媽媽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。