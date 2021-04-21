林可彤愛是無限大！愛不是一分為二 是你會生出更多更多的愛給孩子

【文／高凡淳 攝影／Hedy Chang 化妝／wawa劉光馨 髮型／Yokolin(Fourhairconcept) 服裝造型／陳慧娟．林宛臻@Habooffice】

還記得上次《媽媽寶寶》拍攝林可彤時，她是帶著新書與讀者分享新手媽媽的經歷，這次的她，是挺著一顆7個月大的孕肚，牽著3歲兒子Adam再次登上封面！訪談過程中有笑有淚，呈現最真實的自己，以及升格二寶媽的酸甜苦辣。

侃侃而談自己懷上第二胎的心路歷程，她哽咽地說「其實會擔心無法把愛分給兩個小孩，從懷孕的那一刻開始，就有這種感覺，曾經為了這件事，哭過好幾次，因為我很愛Adam，無法想像會再愛老二，有種腳踏兩條船的感覺……」

不過，她後來破涕而笑說，「每個媽媽都跟我說，愛不是一分為二，是你會生出更多更多的愛給孩子。希望看到二寶出生的那一刻，我能親身體會到這句話。」

第二胎來的驚喜又漫長

林可彤分享，備孕的那一年，嘗試過吃排卵藥、打排卵針、人工受孕等各種積極方法，老公也備感壓力，卻始終等不到驗孕棒上的兩條線，就在身體再次準備就緒，預計進行第二次人工受孕時，期盼已久的兩條線出現了！

她透露，這胎肚子大得很有感，漏尿、頻尿的狀況也算嚴重，加上脹氣、撐大的子宮早已頂到胃，胃口也不太好，「懷第一胎時，充滿粉紅泡泡，覺得自己是最美媽媽，身材體重都控制得很好，到了這胎，因為還要顧大寶，整個人徹底『大放鬆』。」

即將入住男生宿舍

得知寶寶性別的那一天，林可彤在臉書社群向老公喊話：「請你接受我是你唯一的女兒吧！」宣佈Adam弟弟的到來。問到即將入住男生宿舍的心情，林可彤大喊「我覺得好恐怖啊～無法想像，未來要跟很多『小鳥鳥』生活在一起。」

Adam已經開始吃醋

Adam期待了好久，等到媽媽確認懷孕，但隨著媽媽的肚子越來越大，不能常常抱他、不能讓他在身上爬來爬去時，Adam開始出現吃醋行為，有時會說「不想要弟弟生出來」等，林可彤坦言，連我跟她說之後去生弟弟，會需要坐月子一段時間，沒辦法睡在一起，到現在他還無法接受，需要多一點時間再溝通。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

跟兒子有如談戀愛．一吵架眼淚就掉下來

「朋友們都說，我跟Adam的日常相處，就像是在談戀愛，偶爾鬥鬥嘴，偶爾打鬧。」接下來描述的場景，各位媽媽應該也很熟悉：在出門前，孩子總是喜歡鬧一番，明明一小時前說好，但接近出門時間，孩子還是會不穿衣服、不要先上廁所等，林可彤說，常常因為這樣斷了理智線，對Adam很兇，老公只能負責當和事佬，近3個月來都是這樣反覆生氣，再和好。

在這樣的過程中，林可彤意外發現，「孩子同時在學習處理自己的情緒，像是Adam生氣時會開始碎念，然後跑到房間看故事書，大概10分鐘左右走出來，情緒就會平緩。」

夫妻免不了教養爭吵．時時溝通很重要

當然，夫妻在育兒的過程中，難逃爭吵的時候，林可彤提到，曾經有過最嚴重的意見分歧，是有關孩子的午睡問題。有次全家出門野餐，老公以為早上出門，過了午餐時間就能回家，但林可彤當下覺得，孩子難得玩得如此開心，大人們也聊的很自在，一天沒睡午覺沒關係，但老公卻認為這樣做，會破壞孩子原有的作息時間，兩人為此有些爭吵，林可彤後來笑說，「其實有部分原因是老公也想睡午覺！不然我們真的很少會意見不合！」

找到平衡生活的方式

林可彤現今多了許多不同的身分，不僅是位媽媽，也是hyphy品牌創辦人、瑜伽老師等，身兼如此多種角色，林可彤找到平衡的生活方式，這一兩年，平日的她，專心於自己喜愛的工作上，假日時全心投入陪伴孩子，「即使工作依舊忙碌，反而對孩子產生正向的影響，孩子會知道媽媽在忙什麼，學會尊重，也從中培養出興趣。」林可彤會釀出更多的愛，把工作及家人緊緊包圍著。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)