忙於工作的媽媽仍可記住全班同學名字！全靠睡前談心時間

【文/顧家 圖/Michelle】

如果你是職業媽媽，你一定也有這樣深刻的感受：每天在公事和孩子之間忙得焦頭爛額，時間怎麼都不夠？來看看春樹科技 發票怪獸共同創辦人Michelle，如何用專案管理的精神，有效率地經營有品質的親子關係。

說話速度飛快的Michelle，是朋友口中「難得一見的朋友」。因為30歲就創業的她，周間每一天，都被無數個會議塞滿，每晚只有一個半小時可以跟孩子相處。因此到了周末，她就想要好好地陪孩子，專注地玩，享受有品質的親子時光。連老朋友要約他都很難！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

把令人失去耐性的育兒生活，變成養成遊戲

Michelle的一日生活，大概也是很多職業媽媽的寫照。每天，她早上六點起床，把孩子挖醒吃早餐。「為了把孩子叫醒，我會半哄半騙。說：『媽媽今天招待你，揹你去上廁所』，或是把追娃娃車當成一個計劃，追到了娃娃車，孩子就很有成就感。」

與其每天為了叫孩子起床而失去耐心、變成河東獅吼，Michelle更喜歡把這個每天起床到學校的艱難過程，當成一種闖關遊戲。用有玩興的心情，開啟美好的一天。

這也許跟她的性格有關。創業前在誠品工作的她，是個文具控，喜歡用可愛、文青風格的小物妝點生活。如今公司推出的「發票怪獸」，也是把對發票變成養成遊戲。

而婚姻生活、養兒育女，何嘗又不是一種闖關、養成遊戲的現實生活版呢？

「我會用小孩的角度去想她的感受，就會比較有餘裕去欣賞我們之間的互動。這樣的育兒方式，大概是因為童年生活的反饋吧。小時候我爸爸很嚴厲，他規定不喝奶製品的我，一定要把牛奶吞下去。小時候的我，看著桌上的那杯溫牛奶，怎麼也沒辦法。只好把牛奶含在嘴裡，出門在吐掉。這樣逼人的童年生活一直影響到我現在，所以我現在想要用一種比較輕鬆的心情，去陪孩子長大。」

即使睡前只聊天一小時，也能記住全班同學名字

說實在，每天娃娃車把孩子送到婆婆家。Michelle能夠與孩子相處的時間，實在不多。她說自己是個充滿愧疚感的媽媽，但是，她也總努力著利用睡前一個小時聊天時間，培養自己與孩子之間的親密感。

「每天早上送孩子到幼兒園，我都是來去匆匆，沒什麼時間可以好好跟老師互動。但我都說自己是『便利貼媽媽』，在聯絡簿上貼了許多便利貼，跟老師溝通。雖然學校生活參與不多，但是孩子所有同學的名字、學號我都記得！這都是一點一滴拼湊起來的！我每天在睡前跟女兒聊天，聊著：你跟誰比較好？今天在學校發生什麼事？當女兒講起學校互動時，我的腦海也有了畫面。這就是職業媽媽每天睡前一個小時最珍貴的時光。」

生孩子就像創業，要先評估資源

生個孩子，就像創業一樣。要盤點自己時間、資源，要了解先生的主客觀因素，是否有婆家或娘家的支持……這些，都要評估。

幸運的是，她有充分「創業」的本錢。她的婆家有四個大人可以幫她顧一個小孩。每天下班前先訊息跟婆婆說：要回家了！一進家門，就可以聞到熱呼呼的飯菜撲鼻香。

擁有這些強大的資源，才能在職場上無後顧之憂。

「其實媽媽才是最神聖艱難的工作。沒有薪水、沒有升遷，很多肯定來自於自我，成就感很無形。但是媽媽也是一分集人生智慧經驗於大成的工作。」

在成為媽媽的這條路上，也許不一定一帆風順，也許會碰到許多挫折。但是媽媽們，相信自己很重要。在每個焦頭爛額的夜晚，看著孩子一點一點地長大。這份專案，應該也是全世界投資報酬率最高的工作了吧！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)