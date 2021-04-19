風象媽咪佛系育兒 水象媽咪玻璃心一碰就碎

【文／李柔萱 採訪諮詢／占星專家蘇飛雅 圖／Shutterstock】

許多媽媽分享，孩子讓自己的個性有了180度大轉變。然而，胎兒出生前，孕媽咪可能難以想像自己會是什麼樣的媽媽。我們以12星座為依據，提供媽咪一些參考方向，不僅預測未來的教養風格，也能大略得知與寶寶的契合程度。

火象星座／牡羊座．獅子座．射手座

如同閃爍在黑夜裡的火光，她們有主見、活力四射，常擔任起領導者的角色，接送、三餐樣樣自己來，工作育兒一把罩！看似強勢的火象媽咪，興致一來誰都擋不住，甚至玩得比孩子還瘋狂。

火是自然元素中，最容易受到注目的存在，蘇飛雅占星師表示，火象星座媽咪善於「抓重點」，只要遵守她們立下的基本原則，火象星座其實樂於給孩子自由發揮的空間。追求快狠準，像是泡奶、換尿布等，很快便能領略其中訣竅。

另外，火象星座媽咪是較捨得在孩子身上花錢的族群，她們重視寶寶的自信與表現力，不但在教養過程中常給予孩子稱讚，也不吝在他人面前讚美孩子，「寶寶快樂」就是她們育兒的中心思想。

土象星座／金牛座．處女座．摩羯座

喜歡穩定生活的土象星座媽咪，遇到任何情況，總習慣將所有可能情況都想過一遍後，並做好萬全對策，將未知數降到最低。對土象媽咪而言，「看得到的」才是真的，把孩子養得白白胖胖，就是她們最實在的「戰績」。

土象星座的媽咪容易「照書養」，喜歡各類手冊與指南，常將書中學習到的技巧或知識應用於孩子身上，傾向遵照規則，將每件事執行得井井有條。最在意孩子有沒有吃飽睡好、是否生病或受傷等基本生理需求，認為寶寶健康，才是盡到了身為照護者的責任。

除此之外，土也代表大地，而大地所蘊藏的能量來自於經年累月的積累。土象星座媽咪相信團結力量大，常「揪團」發起或參與團購，集結眾多媽咪的力量，以壓低商品價格。

風象星座／雙子座．天秤座．水瓶座

擁有風一樣的敏捷思緒，柔軟又不失理性，總有源源不絕的想法與創意，喜歡與人交流，也能言善道。她們也是十足的自由主義者，即使身處崩潰的育兒日常，仍有辦法忙裡偷閒，不輕易放棄自己的興趣。隨著孩子年齡增長，風象星座媽咪更容易成為他們的朋友，因為此時能與孩子有更多意見的交流。

風是處於流動狀態的元素，而風象星座媽咪的想法也如風一般變化萬千，平時也喜歡從不同管道廣泛吸收新知，但執行力不如土象星座強，也少有一套固定的準則，可能上一秒相信孩子應該要放養，下一秒又認為應從小建立規律生活習慣的論點也有道理，因而改變策略。

遇到危機時，她們不會一下子陷入焦慮慌張的情緒，例如，孩子生病了，風象媽咪可能會說：「怎麼會這樣？我問一下朋友有沒有遇過這個症狀好了。」她們的反應迅速，但不急於解決問題，而是先釐清狀況。

水象星座／巨蟹座．天蠍座．雙魚座

水象星座媽咪的柔情似水，最大的優點是給予孩子無微不至的關愛，喜歡被孩子信任與依賴的感覺，當孩子需要保護，水象媽咪也會毫不猶豫挺身而出。關係緊密的人，只要一句尖銳的批評或指責，就會讓水象媽咪玻璃心碎滿地。

水象星座媽咪也會參考各式育兒書籍，但不同的是，她們更注重孩子的感覺與情緒，假設水象星座按照書中步驟一步一步引導孩子戒尿布，過程中只要她們感受到孩子的表情或肢體語言有點抗拒或不開心，就會有所遲疑或嘗試微調自己的方式，對於寶寶每個細微變化都非常敏感。即便孩子沒說什麼，只要水象星座媽咪覺得不對勁，就會用各種方式追根究柢找原因，直到自己放心為止。