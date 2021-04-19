寶寶的「誕生」：我們等待的就是這一刻 從第0天開始喜悅就開始蔓延

【文╱高凡淳 採訪諮詢╱新店耕莘醫院婦產部主治醫師彭加雯．桃園安媞產後護理之家院長陳威樺．桃園安媞產後護理之家執行長兼護理長黃士娟】

有人常說：「有一種崩潰，叫做產後100天。」新生兒出生、坐月子到居家照護，都有媽媽意想不到的各種狀況！此次特別企畫，將產後100天分為5階段，總共整理5道疑問，陪伴媽媽與寶寶度過這100天。

第0天：誕生

媽媽經歷一段哭天喊地的生產過程，「哇～哇～」寶寶呱呱墜地，吸進人生中的第一口空氣，恭喜成為新手爸媽！產後生活在這一刻正式展開！

Q1：自然產會經歷的產程？

．第一產程（規則收縮～子宮頸全開）：宮縮約3～5分鐘一次，內診檢查子宮頸開約3公分，可準備入院待產，此階段稱為「潛伏期」。進入第二階段「活動期」，子宮頸開的速度加快，每小時約1.5～2公分，宮縮頻繁，也會明顯感到陣痛。

．第二產程（子宮頸全開～胎兒娩出）：宮縮約2～3分鐘一次，約2～3小時左右胎頭會下降，這時就會送產婦進產房。如果產婦無法使全力，醫護人員通常會視情況施以剪會陰或真空吸引等協助胎兒的娩出。

．第三產程（胎兒娩出～胎盤排出）：胎兒順利娩出後，醫師會拉一拉臍帶，或是按摩子宮，通常，待10～15分鐘之後，胎盤將會順利排出。確認產婦及新生兒狀態良好，將讓兩人進行親膚接觸。

第1～7天：我是媽媽了

生產完將近一週，真實感覺到自己是一位母親了！即便身上的傷口隱隱作痛，媽媽仍想要給寶寶最營養的初乳。

Q2：產後第一天就有初乳？

產後媽媽會開始分泌乳汁，根據母乳成分，可分為三階段。桃園安媞產後護理之家執行長兼護理長黃士娟提到，產後3天內稱為「初乳」，產後5～10天叫做「轉型乳」，而10天後則是「成熟乳」，其量是最多的，也富含各種適合寶寶的營養，包括蛋白質、脂肪、乳糖等。而想要讓哺乳快速上手，不僅產前教育很重要，產後更要把握「早接觸、多哺乳、多練習」。

第7～30天：爸媽培訓營

寶寶與媽媽準備一起回家囉！坐月子期間，媽媽不僅需讓身體得到良好的修復，也要正式進入「爸媽培訓營」，學習育兒大小事！

Q3：正確抱寶寶的姿勢？

剛出生的新生兒，頸部肌肉尚未發展成熟，錯誤的抱姿可能會使得媽媽施力不當，引發媽媽手，甚至讓寶寶受傷。黃士娟護理長提到，媽媽可以先一手托住頸部，一手托住臀部，再直立抱起，或是採用搖籃抱，最能支撐寶寶的頸部及頭部，並使其靠近自己的身體，給予安全感。同時要留意，在抱的過程中不要搖晃，以免讓寶寶受傷。

第30～60天：崩潰期正要開始

對於部分媽媽來說，離開月子中心回到家，才是崩潰的開始！如何讓寶寶適應大人的作息，媽媽需要下一番功夫，爸爸的角色也很重要，成為神隊友其實並不難。

Q4：爸爸如何成為神隊友？

從孕期開始，爸爸就要陪伴在旁，與媽媽共同學習。黃士娟護理長提醒，媽媽不要把所有的責任攬在自己身上，必須營造寶寶有2～5個依附對象，而爸爸越早參與學習照顧寶寶，媽媽就更有機會喘息。爸爸可先從洗衣服、清洗奶瓶、幫寶寶洗澡、換尿布等，漸漸成為神隊友。

第60～100天：屬於我們的默契

與寶寶相處將近3個月，相信各位媽媽已經培養出相處默契，但面對想要退奶、寶寶發燒等狀況，難免還是會束手無策。

Q5：想要回歸職場，如何挑選適合的照顧者？

如果媽媽即將回到職場，照顧者以身旁親人較好，能夠了解寶寶的狀況，居家環境也較熟悉，媽媽比較信任，但如果家中親人無法照顧，保母就是另一項選擇。黃士娟護理長提到，選擇保母要留意是否有政府核發的保母證照，也要確實了解保母家中的環境與同住家人的健康，以及同時照護人數是否符合規定。

除了以上兩種托育人選，托嬰中心也是選擇之一，同樣要注意是否為政府立案的合法地點，也要留意照護比與環境規劃是否恰當。