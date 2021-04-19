高齡懷孕註定承受高風險？統計上的確如此 但適時介入治療將讓結果變得美好

【文／李藹芬 採訪諮詢／禾馨桃園婦幼診所婦產科主治醫師彭成然 圖片來源╱shutterstock】

現代人晚婚晚育，讓高齡懷孕已成普遍現象！比起年輕孕婦，高齡產婦所承受的懷孕風險就是來得高，因此，必須留意的事也多一些。然而，該注意的事有好好做到的話，其實也不必有過多的擔心。就社會型態來看，高齡懷孕已是無可避免的趨勢，但從臨床醫學角度而言，高齡懷孕需要更多的用心，以降低懷孕、生產的風險，確保母胎平安。

受孕年齡滿35歲即為高危險妊娠

究竟幾歲算是「高齡」呢？禾馨桃園婦幼診所婦產科主治醫師彭成然表示，「臨床上，對於高齡的定義並不一致，在台灣，是指受孕時滿34歲的婦女為『高齡產婦』，但有些研究卻定義為40～45歲」。

彭成然醫師指出，「年齡與生育的關係密切，年齡愈大，自然免不了對生育造成影響，尤其隨著年紀的增加，罹患內外科疾病與癌症的機會將跟著提高。因此，超過34歲懷孕就屬於『高危險妊娠』」。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

孕期三階段．高齡懷孕易出現狀況

比起年輕孕婦，高齡懷孕者註定要遇到比較多的狀況，彭成然醫師說，「雖然不一定會發生，不過，從統計學上來看，就是有較高的發生機率」，他依孕期不同階段來說說容易面臨的狀況：

◆第一孕期易流產

受到卵子品質的影響，高齡懷孕容易流產，「卵巢功能隨女性年齡增長而日益衰退，卵子品質每況愈下，對胚胎品質與懷孕率大有影響」。

◆第二、三孕期併發症多

若胎兒有染色體異常，進入第二孕期後，隨之而來的風險將是結構異常；妊娠高血壓與妊娠糖尿病更是高齡產婦容易出現的併發症，這兩項常見的產科併發症，都會導致胎盤功能不佳，而造成胎兒體重過輕、胎死腹中、早產等狀況。

然而，他強調，「高齡懷孕看起來有較為複雜的狀況，若能對懷孕有所規劃，並透過早期監控、介入，反而對於預防發生更有幫助，例如：對於染色體或基因、子癇前症與早產的相關檢查，往往因高齡產婦有較好的經濟能力與教育水準，而更有意願接受檢查」。

用心安排產前檢查

彭成然醫師表示，臨床上，觀察到高齡孕婦重視胎兒健康的程度更甚於年輕孕婦，也就更願意花錢進行自費產檢項目。如：NIPT（非侵入性產前胎兒染色體檢查）、羊膜穿刺加羊水晶片，以及針對胎兒結構篩檢的高層次超音波檢查。若選擇第一孕期做NIPT的孕婦，在高層次超音波檢查發現胎兒結構有異常時，就必須再做詳盡的檢查，如：抽羊水確認染色體、基因，兩者檢查的目標不同，卻有相輔相成的效果，期望藉由重複迴圈的檢查，以提高異常的偵測率。

注意！按時產檢與聽從醫囑

彭成然醫師強調，「高齡懷孕，在統計上，的確較為吃虧，但只要多注意一些，仍有機會避免風險的發生」，他提出該注意的事項如下：

◆孕前接受全身健康檢查

有懷孕的計畫時，就應隨時注意身體狀況，如果可以的話，最好在孕前進行一次全身健康檢查。

◆定期產檢與遵從醫囑

彭成然醫師表示，「每一次的產檢都可視為評估風險發生的可能性有多大，事先做好防範，可降低併發症發生的機會」。對於懷多胞胎、胎兒有基因或結構異常的孕婦，該做的檢查務必聽從醫囑受檢；若出現併發症，產檢醫師會視狀況增加產檢的次數，「必須配合醫囑，按時產檢」，才能隨時掌握身體的狀況。

◆做好體重管理

做好體重管理，是每位孕婦都要努力的事，高齡懷孕者必須更加努力。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

彭成然醫師指出，「請高齡產婦放寬心，不要緊張，高齡讓人心生警惕，提早認清危險，適時介入治療，這所做的一切將會讓結果變得美好」！