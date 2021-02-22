壓力再大 都不要忘記當一個稱職的母親

【文／顧家 圖片提供／莊鈞媛】

海鮮網購宅配店青熊家老闆莊鈞媛，從全職媽媽，變成了揹債千萬又逆轉勝的創業媽媽。這一路雖然辛苦，但她從未忘記初衷—要專心陪孩子長大。

莊鈞媛的臉上，堆滿了溫柔敦厚的笑容，完全就是一個好媽媽的模樣。很難想像，為了創業，她曾經背上一千多萬的債務。能夠扛著這麼大的壓力，還能笑得這麼溫暖，骨子裡，應該是個堅毅的女子吧！

儘管現在正捲起袖子創業，但莊鈞媛笑說，其實自己少女時代的願望，卻是當一個賢慧持家的媽媽。

從小爸媽不在家，立志當賢妻良

「我父母因為是蔬果批發的中盤商，凌晨兩點就要出門補貨、做生意，我對爸媽的印象，就是他們經常工作不在家，即使在家，也是在睡覺補眠。我的幼兒時期是外公外婆帶大，到了5歲才回台北唸大班。早上起床時，通常是整理家務的阿姨帶我們去幼兒園，下課回家時，自己在沿著騎樓慢慢走回家。學校有活動時，父母也總是缺席，所以我總是很羨慕有家長接送上下課的同學。」

因為想念著爸媽的身影，於是莊鈞媛在心裡默默地許下願望，希望以後自己的家，早上會有媽媽做早餐，下課孩子回家，會有媽媽開門迎接他。她想成為這樣一個專心陪孩子長大的媽媽。

走上創業路

不過，儘管立志當全職媽媽，但，人生往往不會照著你的腳本演。因為先生想要創業，莊鈞媛又跟爸媽一樣，成了一個做生意的人。「我公婆是雲林鄉下地方的純樸漁民，公婆常常捕到了一條肉質很細的魚，就整尾整尾地寄到台北，讓我們把這些新鮮的魚做成副食品。」

媽媽不在家，手上又握著一尾魚。先生開始回想當初他媽媽怎麼處理魚的？靠著記憶模仿媽媽的動作，把魚分切，煮成一小塊一小塊的副食品。美味的鮮食料理後來竟有朋友開始詢問，連社團的人也開始下訂單。小孩吃得津津有味，大人也跟著吃，愈來愈多人訂購，於是，一個立志當全職媽媽、一個立志不做看天吃飯討海人，夫婦倆，竟開始創業銷魚貨了！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

兩坪空間，工作兼育兒

兒子上幼兒園、女兒還在學齡前時，正好是成立青熊家的草創時期。他們利用10坪大的空間，搭建一個5坪的冷凍庫，剩下約2坪的空間，就是他們的處理兼包裝出貨區。

因為地點鄰近西門町電影公園，午餐後，莊鈞媛都會帶女兒去跑跑，再回到倉庫整理要寄出的商品。這時常常會碰上女兒的午睡時間，莊鈞媛便在地上鋪上厚紙箱，讓她在上面畫畫、玩玩具，累了便直接睡覺。

女兒是很黏人的孩子，但只要看得到父母，她就能安靜的待在旁邊玩。當時的空間雖然很狹小，工作雖然很繁重。但莊鈞媛卻總能立即回應女兒的需求。像是女兒畫完畫、拚玩積木，她就一邊包裝，一邊跟女兒聊創作的內容。

倉庫空間雖小，卻是母女倆的小天地。兩人甚至只是躺在紙箱上看著折疊桌底部，都有無限的想像！莊鈞媛常常一邊工作、一邊陪她編著各種想像，雖然辛苦，卻是很快樂的時光。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

她跟老公還有共識：孩子的教養要自己來。「再忙碌依然是孩子優先」。假日時間需要處理工作瑣事，就將孩子帶在身邊；工作臨時有了空檔，他們也會幫孩子請假，帶著他們去兩天一夜的小旅行，或是到附近公園放風箏、玩遊樂器材……

創業的日子有忙碌、有閒暇，但這些忙裡偷閒的小時光，成就了他們生活中的美好。儘管要扭轉創業困境、又要親力親為帶孩子，讓夫婦倆簡直累壞了，但是看著那些笑得燦爛的照片，總是讓莊鈞媛心理飽滿而幸福。

每個正向回饋都是支持的力量

回想那段創業加上負債的日子，這一路雖然辛苦，但孩子總是驕傲的跟同學、師長說「我們家的海鮮很好吃」、「爸媽雖然忙，但他們會請假帶我們出去玩」，這些都是支撐她繼續走下去的動力。

如今青熊家終於看到停損點，經營也愈來愈穩定。創業夢還在繼續，孩子也還在長大。走過高潮迭起的刺激創業路，莊鈞媛也讓我們看到，一個媽媽的力量，真的可以無限大。