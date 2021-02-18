新年帶寶寶出門必知！短中長程母乳存放、副食品準備守則 零食與年菜吃法要調整

【文／李柔萱 採訪諮詢／衛福部雙和醫院小兒科主治醫師陳瑛芳．新光吳火獅紀念醫院小兒科主任穆淑琪 圖片來源╱shutterstock】

每到農曆新年，又是媽咪忙碌的時候，除了在媽媽、老婆、媳婦、女兒角色中的轉換，打包寶寶出門的行李也令媽咪們疲憊不堪，因此這次的新年企劃為爸媽整理了食、衣、住、行注意事項，幫助爸媽輕鬆應付過年將面臨的各種關卡。

食．年菜與零食吃法應調整

雖然開始吃副食品的寶寶，已經能和大人食用相同食材，但過年時吃的年菜皆經過複雜調味，熱量、鹽分與動物性油脂的成分都非常高，對寶寶來說，是熱量高、營養價值低的「空卡食物」。陳瑛芳醫師表示，想讓寶寶一起吃年菜，可掌握「同樣食材、不同料理手法」的方法，蔬菜、肉類等天然食材下鍋前，先另外分出一小份，以蒸、煮方式，製作較為清淡的版本讓孩子入口。

吃不完的零食也是孩子最愛過年的理由之一，但這類高鹽高糖的糖果、蜜餞，同樣也是寶寶該避免攝取的食品，就算是標榜由純新鮮水果製成，無添加糖或色素的天然果乾，也應注意攝取份量，因水分已脫乾，相同重量中含的糖分更高，因此建議攝取量為一般新鮮水果的一半左右。陳瑛芳醫師也提醒，4歲前的孩子應避免蒟蒻、堅果等容易一口吞下或質地較硬的零食，否則可能造成呼吸道異物阻塞。

衣．觀察寶寶體溫看核心溫度

有時寶寶手腳冰冷，並不一定是穿不夠，陳瑛芳醫師提到，觀察寶寶是否太冷或太熱，由「核心溫度」判斷會較為準確，爸媽可觸摸寶寶胸口、肚子和背部等核心位置溫暖與否，除此之外，也能透過生理反應了解孩子當下狀態。

當寶寶感覺冷，可能會因為末梢血液循環不佳，皮膚呈現出大理石斑紋，或是因代謝降低，有活動力降低的情形。而太熱時，除了流汗之外，還可能伴隨躁動不安、食慾下降，或因過度包覆，肌膚悶熱不適而產生熱疹、痱子等狀況。值得注意的是，無論是環境溫度或過度包覆讓寶寶體溫過高，都可能增加新生兒窒息風險。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

住．睡眠儀式幫助入睡

除此之外，在過年前一個月左右，爸媽就能搭配平常使用的安撫玩偶、安撫巾，慢慢塑造每日的睡眠儀式。例如，每天按照順序進行喝奶、刷牙、親子共讀時間、就寢的流程，建立起固定的入睡前儀式，當寶寶刷牙後，就知道接下來會和爸媽一起讀故事書，最後自動帶著自己的安撫玩偶上床睡覺，有規律的生活作息，也能幫助寶寶在陌生環境中安穩入睡。

穆淑琪醫師表示，若寶寶已經會翻身，睡眠時應格外留意寶寶安全問題，沒有嬰兒床時，仍需準備墊子或枕頭，防止寶寶掉落床下，不過須注意的是，這些枕頭或墊子不宜太過綿軟，否則不但無法達到預防掉落功能，反而容易在寶寶翻身不完全時，被悶住口鼻而有窒息風險。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

行．長途車程安撫妙招

長途車程中，小小孩難免會因背部悶熱、不喜歡被束縛而嘗試掙脫、感到不耐煩。穆淑琪醫師提供以下3安撫方法，協助分散孩子注意力。

1.熟悉的汽座搭配新鮮元素

在寶寶平時坐習慣的汽座上，爸媽能試著裝設玩具或黏貼一些小貼紙，吸引寶寶與之互動，讓寶寶自己探索、尋找不同位置的貼紙與玩具。

2.看沿途風景

路途中快速移動的景色，也能做為與孩子討論的主題，例如：請孩子幫忙找找紅色的車、分辨路牌上的數字與顏色，引導孩子觀察周遭環境。

3.孩子喜歡的遊戲、繪本

穆淑琪醫師建議，孩子乘坐後向式汽座時，最好能有一位家長位於後座陪孩子說話、玩耍，進行平時常和孩子玩的遊戲、一起念故事書，都有助安撫情緒，讓寶寶不無聊。