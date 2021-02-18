長輩有交代懷孕不要犯禁忌 孕婦聽不聽？聽專業建議再自行決定做法

【文／李藹芬 採訪諮詢／台北榮民總醫院婦女醫學部主治醫師葉長青 圖片來源╱shutterstock】

相信很多孕媽咪有這樣的經驗，只要確認你是孕婦，周遭的親朋好友、鄰居、同事都會很熱心地與你分享各式的禁忌，甚至當起糾察隊，隨時監督你不要犯了禁忌，有時，連路人都「好為人師」，對你下指導棋。可是，這些民間流傳的禁忌究竟是不是真的對懷孕造成影響呢？

當確認自己有孕在身時，相信就有不少人，包括認識的、不認識的，都很樂於與你分享各式各樣的懷孕禁忌，並一再提醒你不要做，否則會有不好的結果，「不釘釘子、縫針線、動剪刀，否則孩子生下來有兔唇」、「不要吃雞爪，否則會生出手腳蜷曲如雞爪的孩子，或是孩子將來愛撕書，不會讀書」、「不能吃太多醬油，孩子的皮膚會很黑」……

面對這些林林總總的禁忌，如果認真遵守，恐怕讓孕媽咪覺得束手束腳，明明只是懷孕，卻像坐牢一樣，只是又該怎麼做，才不致讓自己陷入兩難的境地，如：明明就好想吃雞腳，可是又怕孩子的手腳像雞爪，吃與不吃都是困擾。

民間傳統禁忌．雖有發展背景但無數據證明

即使在21世紀的今天，許多自古流傳至今的禁忌，依舊讓不少現代人奉行不渝，台北榮民總醫院婦女醫學部主治醫師葉長青指出，「這些在過去的地區社會文化中長期形成之民間習俗，雖可自成一套理論，但究竟有幾分真實性，是否真的會對懷孕造成不好的影響，與事實的吻合度的差距有多少，其實都沒有一個確切的答案」。

他表示，很多的「結果」都是以事後諸葛的心去思考而來，簡單說，就是「成敗論英雄，把焦點放在個案成果的展現」。舉例來說，如果生下了兔唇寶寶，回推孕期曾經拿過剪刀，就認定是因為拿了剪刀而造成寶寶的兔唇，所以，提醒孕婦在孕期忌諱拿剪刀。

葉長青醫師說，「相比東方人習慣看個人經驗，西方人則是善用一族群的數據來比較做與不做的結果差異為何」，例如：將兩群個數相同的孕婦，分為一群拿剪刀，一群不拿，然後相比兩群孕婦生下兔唇寶寶的比例是否有所差異，得到兩者機會相同時，說明了「最終結果與是否拿剪刀並無關係」。

他補充，大家普遍有一種「有做有保佑」的心態，不是認真思考「做了什麼而改變了什麼」，或「做了什麼不但無助，可能還有害，所以就不做」，才會讓一堆沒有數據顯示做或不做的結果差異之禁忌，得以流傳至今，甚至讓人對此深信不疑。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

面對禁忌．孕媽咪抱持2原則

面對這些林林總總的禁忌，孕媽咪該如何自處？葉長青醫師建議把握2項原則：

1.信任專業人士給的建議：針對不同領域的禁忌，選擇諮詢自己信任的專業人士，「關於西醫的問題問西醫，屬於中醫的問題找中醫，讓專業人士依據你的狀況給予建議」，而這也將是自己決定做或不做的依據。他補充，「可能A醫師與B醫師的意見有所不同，但終究都是專業人士，就看自己相信誰，就聽誰的意見」。

2.怎麼做由自己選擇，但不做事後諸葛的責怪：讓有憑有據的專業意見做為決定的依據，至於怎麼做，基於個人的價值觀思考，決定做或不做。然而，當做與不做左右了結果時，很難不讓人懊惱自己當初的決定，葉長青醫師強調，「孕媽咪很容易有事後諸葛的壓力，所以，不論自己做了什麼決定，之後有了什麼結果，都不需要自責」，因為任何在當下經過思考後所做的決定都是最佳決定。人生都是往前看，別讓後悔自責阻礙了下一步。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)