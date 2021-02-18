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提高受孕率！中西醫教妳算排卵期＆觀察月經狀態

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文╱高凡淳　採訪諮詢╱新店耕莘醫院婦產科主治醫師彭加雯．天一堂中醫診所院長暨安媞產後護理之家特約醫師謝岳峰 圖片來源╱shutterstock】

近期熱播的台劇《未來媽媽》，劇中飾演豪門媳婦的孫立芳，結婚兩年，肚皮依舊沒動靜，嘗試中西醫的各種方法，她為求子的努力過程，讓觀眾們心疼不已。

其實這樣的情況也常發生在現實生活中，為了調養受孕體質，女性積極求診，就是希望能成功懷孕。此次的特別企畫，分別從西醫及中醫的角度，分析影響懷孕的各個因素，不只子宮環境要顧好，生活習慣及異常疾病都要特別留意！

排卵期的計算方法

哪段時間為排卵期，根據每個人的生理週期而定，新店耕莘醫院婦產科主治醫師彭加雯提到，對於28天為一個循環的女性，從生理期來的第一天，往前推算14天左右，就是排卵期，但因為每個人狀況不同，約28〜35天不等，通常可自行觀察1〜2個月，大致能推算出屬於自己的規律。

除了計算日期外，也能透過市面上的工具輔助，如排卵試紙、量基礎體溫，或是透過超音波確認等。另外，部分女性會在排卵期來臨時，出現徵兆，如排卵疼痛、出血等，彭加雯醫師說明，接近排卵期時，體內的荷爾蒙增加，進而讓陰道產生如蛋清狀的分泌物，少部分會合併下腹部悶痛、分泌物中夾帶血絲等，若是對荷爾蒙較為敏感，女性在這階段的性慾也會增加，「偶爾才會遇到症狀較為嚴重的病患，可以給些症狀治療藥物，如止痛藥、止血藥等舒緩不適。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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觀察月經的4個面向

經過西醫的檢查，排除掉子宮結構異常的問題後，天一堂中醫診所院長暨安媞產後護理之家特約醫師謝岳峰表示，會以「期量色質」這4個方面以觀察月經是否正常。

◆ 期：指的是月經發生的時間，包含週期的提前、延後，抑或是抓不到月經週期，甚至是沒有排卵的月經。另外，月經來的時間長短，也是診治重點，像是原本大多維持5天，卻滴滴答答延長到10天，這樣的情況可能是腎脾氣不足，需進行調理。

◆ 量：指的是月經的量。月經量來的少，可能是因為服用感冒藥所致；月經量來的太多，則可能是體內過於燥熱。

◆ 色：指的是經血的顏色。正常的顏色變化，最好是由一開始的鮮紅色，再漸漸轉為深色或是咖啡色。顏色過深，就代表身體瘀血太多，顏色過淺也代表存在其他問題。

◆ 質：指的是經血的質地。過度黏稠的經血（體內瘀血、濕氣較重），或是過度液狀的經血（白帶多、水腫體質）分別代表不同的身體狀態。

以上4個方面出現問題，都可能影響了懷孕的可能，謝岳峰中醫師補充，其他像是經前症候群（頭痛、胸脹）、痛經等症狀，也都代表一定程度的臟腑經絡問題，想要受孕的女性都須留意。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【完整內容請見2021年01月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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