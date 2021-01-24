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最受歡迎風格家庭票選出爐 網紅家庭的風格養成術大公開

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【文／李柔萱　圖片提供／Rice & Shine．Mom & Dad．鳥先生&鳥夫人】

《媽媽寶寶》於11月邀請全台網友票選出心目中的風格家庭，最終由蔡阿嘎與二伯榮獲年度風格家庭，而Rice & Shine與Mom & Dad也各自因他們溫暖、正能量的形象獲得高票。

Rice & Shine-愛．讓他們成為令人嚮往的模樣

Rice & Shine並非一夕爆紅，但只要看過哪怕一篇他們的文章或影片，體會那種「不自覺揚起嘴角」的奇妙感覺，就能深深了解這個家庭被大家喜愛不是沒有原因。一場異國的美好邂逅，把兩顆來自台灣與南非的心緊緊連起，而這段異國戀情的故事，主角包含在台灣土生土長的女孩周筠、有著辛巴威與義大利血統的南非人Dzingai，還有兩個不按牌理出牌的小可愛周墨與周舟。

周筠與老公在義大利求學時相遇、相戀，畢業後，曾搬到上海、香港、南非，這趟跨越三洲的旅程目前停留在台北，但不管他們飛越多少國家，都不曾忘記一切始於愛，其實Rice & Shine與你我一樣，只是一對深愛著彼此和孩子的平凡夫妻。

時而溫柔，時而幽默，或許Rice & Shine一家的風格就來自於「愛」，因為有愛，日常中任意拾起的片段，都能成為影片的靈感來源，這些細微且溫暖的情感，未必激起心中波瀾萬丈，卻足以使幸福餘波盪漾。

Mom & Dad-用音樂．療癒你我的生活

一支「生小孩前vs.生小孩後」影片，引起廣大網友深深共鳴，也創下Mom & Dad YouTube頻道點閱數新高，這個由華爸與鳥媽經營的頻道，上演著一幕幕以音樂串起的溫馨家庭喜劇。音樂一直以來，都是兩人的志業，其實兩人曾經受唱片公司青睞，預備以雙人樂團組合出道，不料在發現鳥媽懷孕後，竟被迫解約，音樂路瞬間夢碎。

但命運總在意想不到的轉角遇到驚喜，就在兩人認清現實，過著為五斗米折腰的日子裡，華爸提議將夫妻育兒日常拍成影片放上YouTube，沒想到就此成名，夫妻因而攜手轉當全職YouTuber，也才有機會繼續音樂創作，並在去年推出首張《媽爹同名專輯》，繞了一大圈，終於一圓當時的音樂夢。

今年十月，Mom & Dad再次穿上婚紗，帶著大寶心心、二寶光光，完成七週年紀念婚禮，接下來又準備迎接三寶誕生，音樂伴著華爸與鳥媽度過人生低潮，也陪他們見證雨過天晴的彩虹。Mom & Dad用他們的故事告訴我們，有些時候，繞點路，才能看到更迷人的風景。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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鳥先生&鳥夫人-對生命懷抱希望．鼓舞電腦前的觀眾

「有一種幸福叫鳥家！」有在關注鳥先生＆鳥夫人，就一定對這句開場白耳熟能詳，以國內外旅遊文章被大家熟知的鳥家，有了小孩後，沒有停下他們的腳步，而是帶著孩子繼續探索世界。攝影迷鳥先生，加上認真生活與寫作的部落客鳥夫人，夫妻倆就是彼此的神隊友，有相似的明亮性格，也有互補的興趣才華，才能合作無間，將部落格與家庭經營得萬分精彩。

雖然今年三月，他們痛失兩個月大的小女兒果果，不過鳥先生與鳥夫人仍對生命懷抱希望，相信果果只是「發現忘了拿東西，才暫時回到天堂」。果然，時隔幾個月，果果以男孩「果弟」的姿態重回鳥家，讓鳥先生鳥夫人打趣地說，原來果果是忘了最重要的小雞雞呀！面對人生的無常，他們仍然感到心痛，但選擇帶著這份想念微笑向前，也把正向、積極的生活態度傳遞給讀者，成為鳥家風格的最佳寫照。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【完整內容請見2020年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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