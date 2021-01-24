懷孕出血胎兒就有危險？ 2個觀察重點＆2項檢查

【文╱高凡淳 圖片來源╱shutterstock】

雖然孕期發生出血很常見，但不免還是會讓孕婦覺得心驚驚。在找出原因之前，孕婦要先了解如何初步判斷出血徵兆，以便到院時提供醫師做為參考。

4週左右出血．身體在報喜

孕期出血，對孕婦就有危險？其實不盡然。發生在初期、中期、後期的出血狀況，原因各有不同，嚴重程度也要視原因才能判斷，甚至還會有人說，懷孕約4周左右的出血，表示身體在報喜！宥宥婦幼診所院長鄭偉吉解釋，懷孕週數的計算方式，是從上一次月經的第一天開始算起，如果是月經週期規律28天的女性，到下次月經來臨時，約剛好是3〜4週，胚胎剛著床，出現些微出血，稱之為著床性出血，狀態為量少且點狀，往往都正常。

觀察血的量及顏色．偶爾會伴隨悶痛感

如是確認有懷孕的孕婦，在家發現出血徵兆，建議可先觀察血的顏色及量，倘若出血量不多，建議在家自行觀察，而顏色呈現褐色或是深黑色，也不屬於進行性出血，可能是過去出血凝結後溶解出來，通常量也不會太多，可在門診時多加追蹤。

鄭偉吉醫師補充，正常懷孕初期，出血量少通常不會伴隨明顯腹痛，但有些孕婦依然會感覺到下腹有如月經來時的悶痛感，約會在懷孕4〜5週出現，這是因為為了方便胚胎著床，子宮會開始充血，以便胚胎有個溫暖安穩的床，其造成的出血量很少，顏色也不深，孕婦無須過於擔心。

判斷出血原因．進行超音波＆內診檢查

為了確認孕婦的出血原因，鄭偉吉醫師表示，醫師會詢問過往的相關病史，並請孕婦描述其出血量的多寡，以及是否有伴隨其他症狀，之後再進行超音波或是內診檢查來做鑑別診斷．

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

超音波檢查

「有時懷孕週數還太早，驗孕棒不一定能準確驗到。」鄭偉吉醫師表示，透過超音波檢查，約懷孕4〜5週能判斷胚囊是否存在，確認懷孕與否，之後到了6〜7週，大致能確認胎兒的心跳聲，觀察胚胎大小、形狀是否異常、是否有著床在正確位置，確定沒問題後，大多醫師才會發放媽媽手冊，之後一路追蹤到12週，接續懷孕中期的產檢。

內診檢查

內診檢查也是判斷出血原因中很重要的工具，鄭偉吉醫師建議，孕婦不要聽到內診就開始害怕，由於出血原因有一部分可能來自於子宮頸，像是發炎、息肉等，進行內診檢查能幫助醫師確認出血量及位置，以及子宮頸的相關狀況，如有異狀，也能儘快處理。「如果媽媽擔心，內診會對胎兒造成影響，可於懷孕12週穩定後再做。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

出血不等於流產．孕婦要保持樂觀態度

當發現出血時，不少孕婦都會擔心是不是流產，鄭偉吉醫師表示，當懷孕週數約5週左右，孕婦要撇開「出血＝流產」這種錯誤的直覺。初期出血原因大多來自於黃體素不足、著床不穩等，只要確認胎兒狀況良好，持續追蹤至10〜12週即可。

鄭偉吉醫師額外提到，與其擔心是不是會出血，孕婦本身的心情及情緒，才是影響胎兒最大的關鍵。當年RU486（口服墮胎藥）剛上市，曾有研究將流出的完整胚囊中的胚胎做檢驗，發現其不健康的胚胎，竟高達45%，鄭偉吉醫師以這項研究結果提醒孕婦，每顆受精卵不一定都很健全，初期懷孕能透過超音波了解到胚胎是否正常，其實很有限，更重要的是孕婦在孕期中要保有開朗心態，懷孕的過程中，常會發生不可預期的狀況，千萬不要胡思亂想、壓力太大，確實遵守醫師的醫囑，及正向的思維，對媽媽及胎兒更重要。