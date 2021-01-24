當「老大」是需要練習的！和孩子迎接二寶 克服老大情節

【文／李柔萱 採訪諮詢／格瑞思心理諮商所臨床心理師王巧涵 圖片來源／shutterstock】

當所有人都在為二寶誕生而歡欣鼓舞時，卻好像有一個人「開心不起來」？原本獨享家中資源與關愛的孩子，突然被冠上「哥哥姊姊」的稱號，又被要求要懂得分享，心中難免不是滋味。提醒媽咪從得知懷上二寶後，就能開始一點一滴將這個新生命融入大寶的生活中，幫助大寶做好心理建設，提早接納即將到來的弟弟妹妹。

試想你在一家公司工作多年，是老闆唯一，也最信任的員工，你們一同努力打拚，共創許多輝煌成績，也培養出深厚的革命情感。然而，有一天，老闆宣布公司將拓展新業務，聘請了一位新進員工，並要求你多多關照新人，同時將你手上的資源及人脈都無條件與他共享，老闆也將目光都轉移到這位新人身上，這時的你，會是期待、困惑，或者不安呢？

這個情境，就如同家中大寶迎接二寶出生時，眼看原本由自己獨享的資源，必須分給一個素未謀面的弟弟妹妹，心裡一定充滿矛盾，但員工可以離開公司，孩子卻無從選擇，因此可能出現鬧脾氣、愛黏人、無理取鬧，甚至退化的行為，像是原本已經學會自己吃飯、如廁，卻突然變得不會使用餐具、尿褲子，或在學校出現注意力不集中、不守規矩等舉動。

同理孩子的真實感受

當大寶故意做出這些會引發大人斥責的行為，其實並非想找大人麻煩，而是孩子發出的「求救」訊號。尤其年紀小的孩子，可能還無法辨識與完整表達情緒，只能透過行動，向爸媽呼喊：「把拔馬麻！我真的很愛你們！你們是不是不愛我了？為什麼不看看我？」孩子寧願被斥責，也不願意被爸媽忽略。

格瑞思心理諮商所臨床心理師王巧涵表示，若孩子出現這些情況，爸媽先別急著苛責孩子，只要維持與平時一樣的態度，冷靜處理即可，但在處理過程中，可試著同理孩子，例如：「你想要做一些事情，讓爸爸媽媽可以回到你身邊陪你，對不對？」說出孩子可能感受到的孤單或委屈，也藉此機會向孩子解釋：「爸爸媽媽還是很愛你喔，因為我們的時間和力量有限，有時候需要先照顧弟弟妹妹，但是爸爸媽媽一定會努力，讓你不孤單。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

適時邀請大寶參與懷孕過程

對孩子來說，迎接一個「突如其來」的家庭成員，以及自己要「成為哥哥姊姊」都是第一次，感到困惑實屬正常，王巧涵心理師建議，爸媽可以從孕期起，慢慢建立大寶與弟弟妹妹的關係，像是帶著大寶參與產檢過程、一起看超音波照片、摸摸媽咪的肚皮，感受胎動，讓大寶對肚子裡的新生命感到好奇與期待。

另一方面，鼓勵大寶與胎兒互動，也有助大寶漸漸習慣新家庭成員的存在。讓孩子每天都跟二寶打招呼，和他說說今天發生的事情、準備育嬰用品時，邀請大寶幫忙分類二寶的衣物，都是很好的方法。此外，爸爸媽媽也能代替胎兒回答：「妹妹說你唱歌好好聽喔！」、「弟弟好期待可以出來和你一起玩！」幫助大寶加深與二寶的情感連結。

以溫柔堅定的態度制止孩子的負面行為

若偶然發現大寶有欺負二寶的情況，除了在第一時間制止，事後也應針對行為背後的動機溝通並予以同理，詢問孩子：「我知道你很生氣弟弟妹妹，因為他把爸爸媽媽都搶走了，你這樣做只是想要找回爸媽對不對？」其實孩子很需要被看見內心的不安與焦慮，否則若只有行為被制止，情緒卻沒有被同理，孩子就會停留在「自己做了一件壞事，所以是一個壞孩子，爸媽才不愛他」的窠臼裡，甚至嘗試更多負面行為來測試爸媽是否愛他、接納他。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

每個孩子都有隱藏在內心角落的陰暗面，但爸媽毋須擔心，反而要以接納的態度，讓孩子知道，就算有不好的一面，爸媽都會一樣愛他，當孩子了解自己的負面情緒同樣被爸媽所接納，就不會執著於測試爸媽對他的愛。而爸媽也須給孩子一些時間及信心，相信孩子正在努力消化內心的矛盾，試著扮演一個好哥哥、好姊姊。