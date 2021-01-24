產後哺乳始終瘦不下來？原因恐是這個 營養師分享產後減肥法

【文／高凡淳 採訪諮詢／昕新診所營養師夏子雯 圖片來源／shutterstock】

生產結束後的月子期，對於產後媽媽來說是調養身體的最佳時機，各方面的營養都要很講究，如內心存有瘦身念頭的媽媽，建議在進行完約4週的月子期之後，再開始著手較妥當。

哺乳量多寡．影響熱量的消耗

做完月子後，想要繼續哺乳的媽媽，因為所需消耗熱量較多，建議每日可多增加約500大卡，以補足營養給寶寶。除了熱量外，昕新診所營養師夏子雯提醒，每日也要增加15公克的優質蛋白質，能提升母乳的品質與量，蛋白質的來源最好挑選動物性的蛋白質食物，像是肉、魚、蛋、奶類等。同時也別忘了攝取水分，每天至少喝足2,500〜3,000c.c.。

有些媽媽不禁會好奇：「大家不是說哺乳瘦得比較快，但我好像是例外？」夏子雯營養師解釋，哺乳媽媽會有這樣的疑問，可能原因來自於哺乳量，即使媽媽的哺乳時間長，但每次擠出來的量都只有一些些，熱量消耗不夠，體重自然就不會下降太多，同時媽媽也要留意飲食內容，是否有吃到退奶食物（像是常見的韭菜、麥芽等），或是攝取油脂過多，導致身上的脂肪不減反增，也會讓乳汁變得濃稠而塞住。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

這些控制飲食的方法，可行嗎？

瘦身可說是多數女性無止盡的追求目標，現今也有多種流行的減肥法，像是大家常聽到的綠拿鐵、生酮飲食、168斷食法等，如果產後媽媽想嘗試，可行嗎？

夏子雯營養師說明，綠拿鐵並不能算是一種減肥方法，其做法是將蔬菜（可稍微汆燙）、新鮮水果，或是再搭配堅果、燕麥、豆漿等打成綠拿鐵，只能當作幫助每日均衡飲食的飲品之一；生酮飲食作法過於嚴格，且油脂的攝取比例大幅提升，也不適合產後媽媽使用。沒有在哺乳的媽媽，反而可試試減醣飲食、168斷食法，夏子雯營養師補充，如果16/8（8小時進食，16小時不吃東西）的斷食法，媽媽一開始覺得有困難，可以先從12/12、14/10開始做起，適時產生飢餓感，身體脂肪才會開始燃燒，以達到降低體重的效果。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)