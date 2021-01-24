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早產兒常見併發症有哪些？爸媽掌握4重點 照護脆弱的早產寶寶

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文／李柔萱　採訪諮詢／林口長庚醫院新生兒科主治醫師吳怡萱　圖片來源／shutterstock】

早產寶寶出生時，仍有許多器官尚未發育完全，呼吸道、心臟與腸胃道等器官都容易出現併發症，因此照護早產兒時，在體溫、哺乳、睡眠及親子互動都需特別注意。早產兒的存活率與出生時的體重與週數有高度相關，根據統計，出生週數達30週的寶寶，大概有9成5以上的存活率，而24週則大約只有5成，其中無法存活的案例，許多都來自於併發症。

早產兒常見身體狀況與併發症

早產兒與足月兒的差異為何，為什麼容易引發諸多疾病？以下為幾種早產兒常見的身體狀況與疾病：

呼吸器官

當臍帶剪斷後，寶寶無法再從母體獲得氧氣，就得靠自己呼吸，進行氣體交換，林口長庚醫院新生兒科主治醫師吳怡萱表示，呼吸問題是多數早產兒出生後面臨的首要難關。一般胎兒的肺部要到34至36週，氣體交換功能才逐漸成熟，所以早產寶寶或多或少都會產生「呼吸窘迫」的現象。

心臟

所有的寶寶在胎兒時期，都有一個「動脈導管」的構造，足月寶寶的動脈導管通常在出生後一兩天，就會自然關閉，早產寶寶卻不盡然，動脈導管未確實關閉的結果，可能導致過多血液流向肺部，肺部充血同時，腦部、腸胃道、腎臟等其他器官缺血，即是所謂的「開放性動脈導管」。

腸胃道

即便是足月兒，也常見胃食道逆流、溢奶情形，這些情況在早產兒身上會更加嚴重，因早產兒的腸胃道發育未完全，不僅腸子的管徑細小，一些重要的消化酵素也還沒開始分泌，因此早期餵食時，常會遇到消化不良的問題。

此外，吳怡萱醫師表示，腸胃免疫功能不佳、不正常的細菌孳生、過快與過量的餵食，都有可能引發足以喪命的「早產兒壞死性腸炎」，此疾病的可怕之處還在於難以預防，只能儘量哺育母乳及使用益生菌，以降低發生機率。

視網膜

寶寶的視網膜血管，一般隨著週數的增加，從眼球後方往前方生長，36至40週時慢慢長好。提早報到的早產寶寶，因為血壓跟血氧不穩定，而視網膜的血管缺血、缺氧時，為了自救，早產寶寶會製造一些血管生長因子，但這些血管生長因子反而導致不正常血管新生，產生血管扭曲、走向異常的現象，嚴重時可能會水腫、出血，甚至牽扯到視網膜造成視網膜剝離，是「早產兒視網膜病變」的主要原因。

早產寶寶照護須知

照顧早產寶寶，對於每個爸媽都是一大挑戰，無論體溫、哺乳、睡眠與親子互動，都需要格外細心的觀察與照護。

體溫調節

早產寶寶的中樞系統還不成熟，體溫調節的能力不佳，且皮下脂肪較少，容易從皮膚散失水分與熱能，是寶寶體溫不穩定的因素，這時，保溫箱就是一個重要工具，可幫助寶寶維持正常體溫，盡可能減少代謝、耗氧量，讓脆弱的早產寶寶不必為了產生熱能，消耗額外能量。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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哺餵母乳

早產寶寶吸吮反射不明顯，吸跟吞的功能也不協調，即使醫師評估可以喝奶，通常會需要透過鼻胃管或口胃管來灌食。較大一點的寶寶，才有可能用奶瓶餵食。

若經醫師評估，寶寶可以嘗試親餵，則建議媽咪於明亮的環境親餵，注意觀察寶寶唇色是否變黑、是否在憋氣不呼吸、或喝太急會嗆咳，如果有，應立刻停止餵食，拍拍背刺激寶寶。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

睡眠週期

早產兒的睡眠通常會比足月兒更淺、更混亂，因快速動眼期更多，大腦維持活動與警覺，才不會忘記呼吸。

回家之後，爸爸媽媽們可試著在寶寶睡覺時調暗燈光，但不建議調至全暗，至少要能夠觀察寶寶的呼吸及其他行為，寶寶醒的時候再稍微調亮一點，依循寶寶步調，調整至正常睡眠週期。

親子互動

保溫箱中的早產兒，若病情許可，護理師會用毛巾做成一個圍巢，讓寶寶維持像在子宮裡一樣手腳彎曲的姿勢，在不影響寶寶體溫前提下，爸爸媽媽可以在寶寶維持屈曲的姿勢下，把手輕輕覆蓋在寶寶的身上，這樣的「寧握護理」，有助提升寶寶的安全感，讓寶寶放鬆。

【完整內容請見2020年11月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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