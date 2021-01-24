家裡更熱鬧！野蠻王妃升格五寶媽 連生四子終於迎來小公主

【文／李藹芬 攝影／郭元益婚紗美學館 造型／Kathy Hsu 化妝．髮型／Carol Chou】

從雙寶媽一路升格到五寶媽，愛孩子的野蠻王妃，用愛構築了熱鬧的七口之家，而「男生宿舍」也將因為小公主的加入，預期在熱鬧中將有著更多粉紅色的浪漫！

連生兩胎兒子的野蠻王妃，對於生女兒也是有期待的，曾盼望意外報到的第三胎是個女孩，但確定又是個小王子時，她決定「封肚」，在部落格文章這樣寫著：「女兒雖然可愛，但是想想就好，因為我已經心力交瘁，無法再負荷第四個孩子啦……所以今後我不會再想生女兒這回事（徹底斷念）。除非……N年後，我還能老蚌生珠，那就是天意了」。

隨緣態度．14年迎接5胎

言猶在耳，王妃的第五胎已在眾人的期盼下誕生，問她有計畫生幾個孩子嗎？答案是「沒有」，都是不小心受孕的，自承「避孕不徹底」，反正與先生都愛小孩，抱著與孩子「有緣分」的想法，順理成章的「有就生」，「只是每次都想著這是最後一個」，卻因著隨緣的態度，讓自己在14年間陸續懷胎5次。

即使有著想要生女兒的心思，王妃仍做好了「萬一這胎是兒子」的心理準備，「還是很快樂啊，終究是自己的孩子」。幸而天意不只讓她「老蚌生珠」，更讓她如願生女兒，該說一切其實都註定好了嗎？只是王妃要先走過養4個男孩的歷練。

久居男舍．習慣熱鬧氣氛

男孩們的活潑好動，自是為家裡帶來熱熱鬧鬧的氣氛，身在「男生宿舍」已久的王妃也習慣了，她說，「已習慣男孩們的吵鬧所帶來的熱鬧生活，現在太安靜了反而不習慣」。但別以為男生都粗枝大葉的，媽媽的細膩心思還是在日常中點點滴滴沁入了男孩們的心！

「懷這胎的狀況不太好，常常吐，需要休息」，相差一歲的老大、老二年紀較大，接收到媽媽不舒服的訊息，會主動幫忙打理家事，她說，「老三、老四吵鬧時，大哥會提醒弟弟們『你不知道媽媽有寶寶嗎？要小心一點』」，明顯關心媽媽要生妹妹或弟弟的是老三，「因為他常覺得弟弟很吵，想要妹妹」，搞不清楚狀況的是老四，畢竟年紀還小。

如今，家中又有新成員的加入，而且是不同性別的小公主，將為這座「男生宿舍」帶來怎樣的改變，是個性文靜的優雅公主呢？還是跟哥哥們一起打打鬧鬧的野蠻公主呢？但肯定的是，小公主將集萬千寵愛於一身！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

孤立無援．最是辛苦育兒時

很多媽媽覺得帶一個孩子就很累了，不禁好奇野蠻王妃帶四個男孩累不累？她說，最累的時候是請育嬰假一次帶老大、老二的時候，「那時還不太會帶孩子，卻要從早到晚同時帶兩個僅差一歲的孩子，老公無法幫忙，也不聽抱怨，又無後援，加上產後憂鬱，壓力大到覺得自己快崩潰了，還提早復職」。

老二快五歲時，懷了老三，當時她在臺大醫院工作，生產後決定辭掉工作，回家專職帶小孩，「這次的心理狀況調適好了，也因為帶過兩個孩子有經驗了，不再覺得無助，也不再覺得孤立無援，因為老公也終於體會到身為爸爸的責任，懂得開始一起照顧小孩」。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

全職帶老三的野蠻王妃，一邊開始寫部落格，曾是空姐的她，文章以分享旅遊、住民宿的經驗與心情為主，「剛好趁機帶著孩子一起玩」，由於很認真地寫，除了美食美景，也不忘將親子間的點點滴滴寫進文章內，本來只是想為生活留下紀錄，沒想到受到許多媽媽讀者的歡迎，成為知名的部落客，擁有高人氣的她，自然成了許多廠商合作的對象，「原本的人生因此改變了」！

之後報到的老四，也是由自己一手照顧。她笑說，「男孩們常為搶電視、搶著多吃一點而吵翻天，每天都要忙著排解糾紛，可是我都請孩子們去找爸爸，不要來問我，因為只有爸爸鎮得住他們，一個眼神就讓孩子們感到害怕」。有了老公的壓陣，野蠻王妃得以繼續展現她的優雅與浪漫！

幸好還有老三讓老公「補考」過關，直接晉級為神隊友，如今面對「前世情人」，相信老公必然會使出全力，給小公主無微不至的照顧。