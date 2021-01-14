產後面臨陰道鬆弛、漏尿困擾 恢復私密處緊緻還有這些醫美方法！

【文／李柔萱 採訪諮詢／璞美整形外科醫美診所整形外科醫師陳心瑜 圖／Shutterstock】

統計發現，產後1～3個月的媽咪，有將近八成曾發生性生活不協調狀況。產後陰道狀態改變與骨盆底肌、荷爾蒙皆有關聯，不但會直接影響到性生活和諧，還可能伴隨應力性尿失禁，造成生活中諸多不便，是許多產後媽咪亟欲改善的部位。

只有自然產會面臨陰道鬆弛及漏尿危機嗎？其實不然。產後私密處的變化可分為結構性與非結構性因素，這些變化只要懷孕就會面臨，自然產或剖腹產都無法避免。

結構性因素．骨盆底肌過度拉撐

結構性因素與骨盆底肌有密切關聯，骨盆底肌為支撐骨盆的肌肉組織，可想像為一座吊床，將骨盆腔內的子宮、膀胱、尿道及陰道等器官吊起，並維持整個骨盆腔的穩定度。

在懷孕過程中，逐漸逐漸增重的子宮和胎兒形成一股強大的腹內壓力，施加於骨盆底肌，當骨盆底肌承受一定程度的拉撐及傷害後，可能變得脆弱、張力不足，伴隨而來的，就是陰道鬆弛，尿道與膀胱周圍組織支撐性不足。日後媽咪打噴嚏、大笑，腹內壓升高時，就可能發生應力性尿失禁，也就是俗稱的漏尿。

從結構性因素看來，不管自然產或剖腹產媽咪，都可能面臨陰道鬆弛，只是自然產的陰道口擴張幅度更大，有更高比例遇到此情況。

非結構性因素．激素分泌變化

非結構性的因素，則來自荷爾蒙改變，因生產時，媽咪的雌激素與黃體素維持在非常高的濃度，隨著寶寶出生、胎盤排出，雌激素與黃體素迅速下降，泌乳激素上升，導致排卵與經期時間延遲，且此時的卵巢還處於休眠期，體內荷爾蒙趨近於更年期狀態。

然而，私密處的健康，與雌激素息息相關，健康的陰道黏膜，上頭會布滿許多皺褶，當雌激素不足時，黏膜上皮萎縮，原本凹凸的表面變得扁平，黏膜下的固有層膠原蛋白流失，失去原有的彈性和柔軟度，黏膜下層的血液也會變得循環不佳，而無法維持正常分泌量及濕潤度，所以產後的媽咪才會出現陰道乾澀，甚至敏感灼熱的情況。

醫美選項：雷射．電波．陰道壁注射填充．陰道緊實

若媽咪有這些狀況，可先嘗試施作時間及恢復期都較短的非侵入性治療方式，像是雷射及電波，透過熱效應，收縮膠原蛋白，達到立即緊緻效果。治療過程僅約30分鐘，對於陰道緊實度、濕潤度及輕度應力性尿失禁皆能有所改善。

G緊雷射

利用波長2940nm的鉺雅克雷射，以特殊探頭搭配光熱效應，加熱陰道黏膜組織，藉此刺激骨盆筋膜與結締組織的收縮，也可使用於外陰部，淡化黑色素。建議一個月施作一次，大約需要三次療程，來達到陰道緊緻效果。

薇薇電波

透過Thermage電波專利技術，幫陰道「緊緻拉皮」，有助陰道內部啟動組織新生、膠原蛋白重組，大多數患者在術後1～3個月就能感受到陰道變得緊實，同時也緩解部分應力性尿失禁困擾。雖價格偏高，但只需進行一次就能獲得明顯療效。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

PRP注射

在陰道壁注射生長因子，活化黏膜細胞，可與其他非侵入性治療合併進行。

陰道壁脂肪注射

將自體脂肪平均注射至陰道內壁，填充萎縮的體積，並增加陰道壁厚度，以提升陰道緊實度。

陰道緊實手術

若已嘗試過電波、雷射等治療，仍未達理想效果，或產後鬆弛情形嚴重的媽咪，則可能需要一次性的陰道緊實手術，重新縫合肌肉與黏膜，還能量身訂製理想的緊緻度。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

產後一個月就能考慮．術後維持會陰部乾燥

陳心瑜醫師也表示，產後有意進行私密處醫美治療的媽咪，待產後傷口痊癒，大約一個月就能開始諮詢及評估。但因侵入性的陰道緊實手術，需視情況切除部分組織與縫合，建議未來已無生產計劃的媽咪再來考慮會較為適合。