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After Happily Ever After 結婚之後 就不是只有愛了

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文/顧家 圖/黃小柔提供(時報出版)】

這一天，黃小柔帶著她的新書是《愛了，然後呢？》來到我們的Podcast<媽媽談心沙龍>，聊著女明星的家庭日常，才發現，那些看起來很簡單、很平凡的生活，其實背後要有很多的磨合才能維繫，這一路是多麼的不簡單。

談錢的老婆不可愛？但是婚前一定要談錢！

很多女性讀者都跟黃小柔說，這本書讓她們最有共鳴的，就是婚前談錢的章節。誰想要戳破愛情的粉紅泡泡呢？但如果你決定跟這個人過一輩子，柴米油鹽醬醋茶，就是一定會遇到的關卡。

黃小柔一語道破：「如果你連面對錢的勇氣都沒有，這段婚姻，就緩緩吧！因為結婚之後，你們要面對的問題更多。在談錢的時候，你們要有一個心態：不要當錢是問題，而是要攜手走下去的兩人，必須要共同面對解決的事情。」

當初，她也是提起了十二萬分的勇氣，才敢跟老公哪壺不開提這壺。

「講白了我就是被傷怕了，感情路上，我遇過蠻多的渣男。熱戀的時候覺得他一定會好好照顧我，到最後反而人財兩失。戀愛時，我遇到很多次金錢問題，我都選擇逃避。所以後來決定要跟先生一起走下去，就決定要攤開來談。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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然而，先生的原生家庭大小事都由母親掌控，讓他談到錢就變成了一隻刺蝟，豎起了刺。

「那時我們也因為談錢而吵架，他覺得：你在考驗我嗎？你談戀愛時可愛的樣子怎麼不見了？你怎麼來算我的錢、查我的帳？」

但小柔很有智慧，以退為進，她放低了姿態，表示不是故意讓老公不舒服，而是要一起規劃未來，希望兩個人在一起愈來愈好……用撒嬌的方式讓老公卸下心防。

你的存在就讓我安心，這就是婚姻的力量

眼前的黃小柔，還是這麼愛笑跟爽朗。但是在言語之間，可以發現黃小柔長大了。多了一些世故，還有很多的溫柔，更有責任感，也更穩重。

好的婚姻會讓人變得更好。黃小柔應該就是這樣。在這段婚姻中，黃小柔也確實感受到了婚姻的力量。

「去年，我父親離世。我難過地只能一直掉眼淚。但是先生馬上啟動了男人處理事情的機制。他把三個小孩安排妥當，載我去搭高鐵，甚至心思細膩到去飯店GM，給他小費，交代他﹕『我老婆隨時會崩潰，怕她的情緒會影響客人用餐，再麻煩引導她坐到餐廳角落的位置。』先生幫我準備行李，甚至連什麼場合該穿什麼顏色的衣服，都考慮到了。還幫我發簡訊給朋友。他陪伴我走過最艱難的時刻。」

當黃小柔一個人在家鄉Long Stay的時候，先生並不在身邊，可是她卻覺得很安心。剎時間，黃小柔明白了：原來這就是婚姻啊！這不是愛情。就算他不在身邊，不需做太多事，可是那股力量卻紮紮實實地存在。

這也許就是為什麼人跟人可以牽手走一輩子。因為你也許再也無法遇到這麼有力量的另一半。

經營夫妻感情，別忘了淘氣

有了孩子後，很容易忘了自己，也忘了老公。黃小柔如今會把自己排在第一順位，畢竟，Happy Mom, Happy family嘛，除此之外，她也不會忘了跟老公談戀愛。

「有時候爸媽就是要訓練孩子隱形，讓他們去小房間玩，媽媽跟爸爸有事要聊。」黃小柔淘氣地眨眼。

「女生啊，還是要走淘氣路線。生活的小情趣不要忘記！有時候捉弄老公一下，經過他的身邊，拍拍老公的屁股一下，本身的賀爾蒙也會比較豐盛啊！不然因為生活瑣事，看到老公就會翻白眼。你會發現，連兒子翻白眼的樣子都跟你如出一輒。對先生體貌又不失淘氣，孩子也能感受到家中愛的氛圍。女人的笑容，比保養品還能保鮮！」

黃小柔的先生也很會經營兩人關係。每次她為孩子講完故事，老公就會特別給她一個擁抱。或是一杯他為她特調的調酒。當作老婆為家庭孩子付出的小小獎勵。

《愛了，然後呢？》這本書封面上寫著：「敢卸妝，吵不散」，雖只是短短六字，卻很扼要地寫出了黃小柔的婚姻經營之道。

原來在婚姻裡，能不能長久地走下去，就是看你不願意拿最真實的一面跟對方相處，敢不敢面對婚姻問題的核心。卸妝的意義不只是那張臉，而是看你能不能把心靈深處的恐懼、擔憂、憂傷快樂，都在另一半面前攤開。吵架之後依然能陪伴理解，不忘記擁抱。這，才是夫妻。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【完整內容請見2021年01月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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