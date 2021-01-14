孕期荷爾蒙操盤 打造適合胎兒的生長環境

【文／李藹芬 採訪諮詢／國軍高雄總醫院左營分院婦產科主治醫師王俊凱 圖片來源╱shutterstock】

從精卵相遇的瞬間，一直到離開子宮的那一刻，都需要一個特別的環境，讓受精卵順利發育成胚胎，並成為胎兒一路長大，並娩出母體。而打造這樣特別的環境，最大的操盤手就是「荷爾蒙」，當然，在這過程中，孕媽咪難免要面對身體因應變化所帶來的種種不適，即使這是正常反應，若覺得很不舒服的話，還是要告知產檢醫師喔！

人體中，有一種微量的化學物質，是由內分泌腺所製造的荷爾蒙，經由血液循環系統影響到其他器官，不同種類的荷爾蒙，成分不同，功能也各不相同，這些遊走在身體各器官之間傳導訊息的化學物質，彼此合作無間時，身體各項器官功能得以正常運作；若無法合作而互相「嗆聲」的話，則會對各器官功能的運作造成各種程度的影響。

懷孕，讓身體出現極為大幅的變化，好讓小小的受精卵得以順利在體內發育、成長，直到出生。在這個特別的關鍵時刻，體內所有的器官都必須緊密合作，共同打造出一個適合胎兒生長的環境，於是，荷爾蒙責無旁貸地成為最重要的操盤手。

操盤的荷爾蒙，不只一種，國軍高雄總醫院左營分院婦產科主治醫師王俊凱將參與的荷爾蒙一一說明如下：

1.黃體素（Progesterone）

分泌來源：排卵後的卵巢會形成黃體並分泌；7～9週起，由胎盤接手分泌。

在月經週期，黃體素與雌激素、黃體刺激素（LH）、濾泡刺激素（FSH）共同調控子宮內膜的變化。女性開始排卵後，卵巢會形成黃體，黃體就會製造黃體素。若想順利受孕，必須分泌足夠的黃體素，讓受精卵能夠穩定著床。

2.雌激素（Estrogen）

分泌來源：主要由卵巢、胎盤分泌，少量來自腎上腺。

青春期開始會大量分泌的雌激素，促使第二性徵發育成熟；「在孕期，則是與黃體素聯手打造適合受精卵著床的環境，並促進子宮頸腺體的分泌」。王俊凱醫師解釋，「懷孕時，因子宮頸腺體分泌黏液變多而造成陰道分泌物增加，是阻止細菌不易逆行而上造成感染」。

3.人類絨毛膜促性腺激素（Human chorionic gonadotropin, hCG）

分泌來源：受孕後10～14天開始，由胎盤絨毛膜滋養層細胞所分泌。

這是懷孕早期確認是否正常懷孕的重要指標，透過尿液或血液檢驗hCG的濃度，再加上超音波，可掌握懷孕的狀況。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

4.泌乳激素（Prolactin）

分泌來源：由腦下垂體前葉分泌

泌乳激素最主要的作用是促進乳腺發育及乳汁分泌。孕期的分泌量雖高，但受到黃體素的抑制，又不致高得太離譜，所以乳房不會分泌出乳汁。產後，則藉由寶寶的吸吮，讓乳頭受到刺激而有正向的回饋，即開啟並建立穩定的泌乳機制。

5.催產素（Oxytocin）

分泌來源：腦下垂體後葉

由大腦分泌的催產素，會在女性分娩時釋放至血液中，「進入產程後，促使子宮收縮，合併子宮頸張開，幫助胎兒娩出；產後，則大量分泌，刺激乳汁分泌，並讓子宮收縮以減少產後出血」。

6.鬆弛素（Relaxin）

分泌來源：由卵巢分泌

自第二孕期起，卵巢開始分泌鬆弛素，放鬆骨盆底肌肉，也讓懸吊子宮的圓韌帶放鬆、變軟，一方面增加了骨盆的伸縮性，使骨盆空間變大，並使骨盆出口變寬，方便胎兒容身，也順利娩出，但另一方面，卻也讓承受重量的支撐力變差，而容易有腰痠背痛的情況。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

7.人類胎盤乳糖激素（HPL）

分泌來源：由胎盤分泌

第二孕期，胎盤會快速分泌人類胎盤乳糖激素，造成血糖升高，不過，大多數孕媽咪能夠產生更多的胰島素以維持正常的血糖濃度。

8.腎上腺皮質激素（ACTH）

分泌來源：腎上腺

因為腎上腺皮質激素刺激皮膚組織，增加黑色素的分泌與沉澱，讓孕媽咪覺得身上的痣或斑比以前多也更明顯，尤其進入懷孕中期，從肚臍到恥骨之間，會出現一條清晰可見黑色的妊娠腹中線。這些在產後都會慢慢變淡，就是要花一點時間！