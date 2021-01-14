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搜尋熱點！10大孕期不適關鍵字

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文╱高凡淳　圖片來源╱shutterstock】

當肚子裡多了個胎兒，孕婦生理及心理或多或少會出現變化，此次整理10個孕期不適關鍵字，這些症狀一直都是討論熱點，希望能藉此幫助到深受困擾的孕婦們！

#孕吐

發生孕吐的原因，與體內人絨毛膜促性腺激素（hCG）快速增加有關，台北慈濟醫院婦產科主治醫師邱筱宸表示，當受精卵著床時，hCG就會開始分泌，懷孕約6週逐漸增加，10週左右來到高峰，12週時就會減少，孕婦也會隨著激素的增加而有想吐的感覺，約到16週左右能得到緩解。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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#孕期睡眠

懷孕初期，子宮的位置還在骨盆腔內，對孕婦還不會造成壓迫，邱筱宸醫師提到，因為體內黃體素上升，平滑肌放鬆，賁門（胃跟食道的接口部位）的括約肌變得鬆弛，孕婦就容易出現胃食道逆流，腸胃道也會蠕動較慢，造成便祕，同時子宮與骨盆腔也會開始充血，準備未來胎兒生長的環境。

#懷孕出血

在早期著床時，荷爾蒙濃度上升太快，孕婦體內尚未能適應，刺激到內膜而造成微量出血。再來就是著床位置不正確，也會導致出血的發生。孕婦在懷孕初期也容易有黃體素不足的問題，醫師大多會給予黃體素藥物以穩定內膜，而異常的胚胎，身體會自動出現自然淘汰機制，同樣會以出血徵兆表現。

#懷孕皮膚變化

邱筱宸醫師說明，皮膚變化與體內雌激素有關，雌激素濃度上升，皮膚顏色也會跟著加深，常見部位有乳頭、乳暈、外生殖器、腋下、大腿內側等，身上有的白色疤痕，顏色也會變深，將近50％的孕婦，臉部也會有肝斑產生。

#懷孕腰痠背痛

新北市立土城醫院婦產科主治醫師陳冠儒表示，導致腰酸背痛的最明顯原因為體重增加，一般來說，建議孕婦增加10至12公斤為佳，增加太多容易增加身體負擔。由於孕肚逐漸變大，孕婦會習慣將上半身往後傾，進而增加腰部負擔，腰部肌肉持續用力，就容易腰痠。

#懷孕水腫

懷孕後，體內荷爾蒙出現變化，其中雌激素的上升，導致孕期水腫現象，加上子宮變大的過程中，擠壓到下半身的血液循環，常見的水腫位置有小腿及腳踝等部位。

#懷孕便祕

懷孕期間，孕婦體內所分泌的黃體素，會降低身體的平滑肌收縮頻率，動力也會下降，腸道內含有大量的平滑肌就會因此受到影響，使得蠕動變慢，糞便停留在大腸內的時間變長，等到水分被吸乾後，就會形成硬硬的糞便，加上不易排出，因此引發便祕困擾。

#懷孕分泌物增加

許漢釧醫師說明，當分泌物增多，且顏色為黃綠色，類似起司狀又有味道，陰唇覺得熱熱癢癢的，就要擔心是否感染黴菌或細菌；而顏色是咖啡色，甚至是紅色，合併肚子悶痛，20週前的孕婦就要擔心可能是初期流產，20週後會是早產徵兆，如沒有伴隨腹痛，則可能是子宮頸出現異常。

#懷孕頻尿

有3個器官位於骨盆腔內，分別是膀胱、子宮以及直腸，懷孕中期，變大的子宮會跑出骨盆腔，減少壓迫到膀胱的機會，到了後期，胎頭逐漸下降，往前壓到膀胱，頻尿問題又會再次出現。

#懷孕恥骨痛

懷孕因受鬆弛素、黃體素的影響，使得平滑肌放鬆，子宮肌肉也會跟著放鬆，減少收縮次數，同時也會作用在恥骨周圍的韌帶、軟骨等，變鬆、變軟就能增加其伸縮性，使得骨盆腔空間容易變大，為容納未來被胎兒撐大的子宮做好準備。

【完整內容請見2021年01月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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