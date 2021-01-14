廖曉喬不為人知的反差萌！內心永遠住著小女孩

【文／李柔萱 攝影／Hedy Chang 化妝／游絲棋 造型／Kathy Hsu 髮型／FLUX Hair Boutique John 玩偶提供／Steiff 影音攝影．剪輯／煒喆視覺影像工作坊】

微風千金、優雅名媛、事業女強人，這些外界熟知的身份彷彿標籤，與廖曉喬如影隨形，去年七月底，她向大家宣佈自己的新身份——母親，也讓我們有機會揭開標籤，看見華麗光環下，這個滿懷童心的女孩。

如同兩年前低調宣布的婚訊，廖曉喬這次也選擇在社群平台上公布自己的懷孕消息，手上提著六年前在《baby MADISON》購入的童鞋，一句「We’re having a baby.我們要當爸爸媽媽了呀哈哈哈哈！！」簡短的文字充分流露出即將成為媽媽的興奮與期待之情。

從不婚主義到即將迎接新生命

很難想像，一直都很喜歡小孩的她，也曾是不婚主義者，廖曉喬坦言，遇見老公Alan之前，自己像一只風箏，對於婚姻、生子都抱持隨緣態度，而老公就是緊拉住線的人，讓她的心安定下來，有了一起規劃未來藍圖的想法，那雙等待了六年的童鞋，也才能迎來小小主人。

得知懷孕時，第一個念頭是：「終於！」聽見胎兒心跳那一剎那，廖曉喬感動得止不住淚水，「當時甚至激動到擁抱醫師、護理師，不停跟他們道謝，還一再確認這個心跳是自己的，還是胎兒的。」每每感受到胎動，想到有一個生命正在自己的肚子裡活潑長大，都讓她覺得無比神奇。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

心裡永遠住著一個小女孩，讓她超受孩子歡迎！

在工作上要求完美、高標準的廖曉喬，私底下卻有著另類「反差萌」，不僅每個星期天都會和先生準時收看航海王，還愛看漫畫、熱衷打電動，也是朋友口中的孩子王，廖曉喬分享，她打入孩子圈的秘訣，就是和他們用同樣的視線看世界，像是一起看卡通、唱跳兒童界神曲Baby Shark，因此孩子總把她視為同伴，樂於和她分享卡通角色的最新情報。

廖曉喬也將這些童心，延伸到生活裡，做為日常中的小小點綴，「以前迷電動，有一陣子瘋狂收集皮卡丘周邊商品，像是皮卡丘鬧鐘、筆袋、文具，一次就要收集一整套。」除此之外，她還喜歡懶懶熊，甚至因為懶懶熊，加入超商集點的行列，廖曉喬笑說，先生在交往前就曾為了幫她集點頻繁出入超商，最後竟連店員都認識他。從這些可愛的小事中，應該可以預測Alan未來也是一個寵孩子的爸爸吧！

期許自己是個有原則的媽媽

許多人都會看著母親的背影，想像著自己未來會成為一個怎麼樣的媽媽。而小時候，廖媽媽堅毅且包容的形象，就是她心目中母親的理想模樣。

「我媽媽就是一個很善良、稱職的家庭主婦，總是以家庭為優先，包辦家裡大小事。」廖曉喬說，因為如此，她也被媽媽訓練出一手做家事的本領，即便現在日理萬機，回到家裡，捲起衣袖，打掃、洗衣、做菜，樣樣不假外人之手。

有了孩子，就有傳承。廖曉喬也希望將這樣的生活態度，帶給即將出生的孩子，她希望不管男生或女生，都要學會打理自己、打理生活。談及孩子未來的教養，她想了想，說：「我應該不至於是虎媽，但至少要做個有原則的媽媽。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

重視溝通．為孩子保留表達自我的空間

身為精品童裝的採購，會不會把自己想如何打扮孩子，或對小孩的想像，投射在她對商品的決策考量？

廖曉喬爽朗回答，「說實話真的沒有。」談起工作，她還是理性得多：「一方面是孩子會做什麼樣的裝扮，我想等孩子出生後，依據他的氣質與性格再做決定。而且我把生活和工作區分得蠻清楚的，訂貨時，我的考量還是在市場，這是很實際的。」

這番回答讓我們看到，廖曉喬不只尊重孩子的自我、也是一個尊重自己工作的母親。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

頂著微風集團的名號，孩子還未出生就已備受各界矚目，不過廖曉喬不改低調性格，表示未來會忍住曬娃衝動，「尊重孩子意願，讓他自己決定要不要曝光。」即便短時間內無法見到小王子的廬山真面目，不過似乎已能想像到，不遠的將來，一家三口坐在電視機前看《航海王》的畫面了呢！

那應該是一幅平凡而寧靜的美好畫面吧！