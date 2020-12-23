懷孕容易嗎？從日常6件小事來分析

【文／李藹芬 採訪諮詢／三軍總醫院婦產部兼任主治醫師朱伯威 圖片來源╱shutterstock】

懷孕，容易嗎？問不同的人，將會得到不同的答案！有人好像一碰就有，快的話，年頭一個，年尾一個，容易得很；有人則是耗盡家財，歷經千辛萬苦，才好不容易懷上「千金」與「萬金」。難與易，有如天壤之別！就從6件小事來說說，懷孕，到底是容易，還是不容易呢？

如果有看過愛情劇或言情小說，對這樣的情節一定不陌生，兩位陌生男女因天時、地利、人合而一夜浪漫，一次就中獎，且還是有男有女兒女成雙的龍鳳胎，與當前不少備孕夫妻歷經千辛萬苦，才好不容易懷孕相比，愛情劇或言情小說中的懷孕實在是太容易了，而現實生活中的懷孕，對某些人來說，不是太難；但對某些人而言，卻也一點都不容易！

「懷孕容易嗎？」三軍總醫院婦產部兼任主治醫師朱伯威從6件平常事來分析：

1.月經規律，懷孕容易嗎？

朱伯威醫師：比起經期不規律的人，的確會有較高的機會懷孕。因為有規律的周期較容易計算出排卵的時間，也就是所謂的「排卵期」，且必須是以「沒有其他不孕的因素」為前提。

然而，每個人的「規律經期」，其實有著不一樣的「意義」，有人的週期短，有人的週期長，雖然也是「規律」，只是「規律」的背後，也許有著不同的原因導致不易懷孕。簡單說，正常的經期規律只能算是好孕的眾多因素之一，影響懷孕的因素很多，而且也未必全是女性的問題。

2.身體質量指數（BMI）正常，懷孕容易嗎？

朱伯威醫師：如果BMI超過25，即是「過重」，高於30，則是「肥胖」，對於懷孕都有不利的影響。對於BMI在正常範圍內的人來說，即使相同體重，但肌肉與脂肪組成比例不同，成功懷孕的機率也有所不同。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

3.男人精液正常，懷孕容易嗎？

朱伯威醫師：一般人認為的「精液正常」，多侷限在精蟲數，目前世界衛生組織所公布的男性精蟲標準值，每c.c.精液須含1,500萬隻精蟲，與30年前相比，僅剩1/4，也就是說，30年前的標準為6,000萬，經過不斷下修，如今只剩下1,500萬隻，即使數量符合了標準，懷孕難度卻也比過去提高不少。

男性是否能讓女性懷孕，不只看精蟲數量，還有型態是否正常、活動力是否良好，綜觀精子的種種變化，顯示男性對於不孕所要負的責任也日益提升。

4.夫妻性生活頻率OK，懷孕容易嗎？

朱伯威醫師：醫學上對於「不孕」的一般定義是，夫妻在無避孕的正常性生活情況下且經過一年仍然無法懷孕。然而，性生活頻率OK的定義，其實因人而異，最重要的是，有無配合女性的排卵期。不過，維持一定頻率的性生活，總是比頻率低來得更有機會受孕！

5.危險期行房，懷孕容易嗎？

朱伯威醫師：對於備孕夫妻來說，在「危險期」行房卻是懷孕的基本功課，因為卵子的受孕力在排出後的24小時內最強，若未受精的話，就要等到下一次了！建議女性可記錄自身的生理週期，以掌握可能的排卵時間。

但即使順利受精，並發育為胚胎，子宮內膜卻並非總是準備在迎接胚胎著床，而是有所謂的「著床窗期（Window of implantation: WOI）」。也就是說，雖然月經大概28～30天來一次，但中間有機會接受胚胎著床的時段大概只有短短兩天。這樣看來，懷孕其實沒有想像的容易！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

6.自然懷孕生過第一胎，再次懷孕容易嗎？

朱伯威醫師：自然懷孕生了第一胎，卻遲遲未迎來第二胎，就醫時，醫師會評估第一胎的生育年齡、自然產或剖腹產、選擇剖腹產的原因、傷口的位置等等，先排除許多問題。當然，也不能忽略生完第一胎後，身體歷經許多變化，可能因故有接受過手術，加上年齡可能已屬高齡，隨著年紀的增加，卵子的異常率上升，不少因素都可能讓懷孕變得不容易。