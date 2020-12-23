準爸媽都該下載！孕期&育兒3款實用App 解救懷孕後金魚腦

【文／李柔萱 圖片來源／shutterstock】

現代人手機不離身，若有個電子筆記本，幫助媽咪將身體狀態、產檢結果統整，孩子出生後，還能記錄寶寶每天喝奶次數、睡眠時數，都會讓爸媽更加踏實與安心。這幾款App就如同行動秘書，陪伴爸媽更順暢地走過孕期、生產及育兒過程。媽咪常見的「金魚腦」症狀，就讓手機App來幫你恢復記憶，以下超實用的App皆有iOS與Android版本，兼具記錄、提醒與衛教功能，是媽咪最貼身的神隊友。

孕媽咪必備．280days

懷孕後，許多媽媽都發現自己的健忘症狀越來越明顯，有時明明心中有一百個疑惑，卻在面對產檢醫師時，腦袋一片空白。280 days可將媽咪的身體狀況詳實記錄，像是害喜、體重、胎動、抽筋等數據及頻率，並且適時提醒媽咪產檢時間，是孕期不可或缺的小幫手。

◆ 視覺化寶寶成長過程

一打開App，首頁清楚顯示預產期倒數，搭配插圖呈現寶寶發育過程，例如：胎兒的大小與體重等同於一顆桃子、已經能有意識控制身體移動方向、可感受燈光等，以具體且生動方式，描繪胎兒在肚子裡的狀態。

◆ 給準爸媽的生活備忘錄

懷孕期間，飲食、生活習慣上皆有許多注意事項，受到荷爾蒙變化影響，媽咪的情緒也可能較敏感，280days不僅根據懷孕週數，提醒孕媽咪食衣住行須知，貼心設計「夫妻同步功能」和「給爸爸的建議」，更是深獲好評的原因，讓準爸爸了解媽咪正在經歷的不適，並提供緩解方法，不再狀況外。

寶寶成長筆記．寶寶育兒記錄– Piyo日誌

舉凡身高體重、進食次數與進食量、大小便次數、睡眠時間，任何關於寶寶的事項，都能記錄在「寶寶育兒記錄– Piyo日誌」當中，程式自動統計後，將繪製出寶寶的每日作息表及成長曲線，爸媽可根據圖表，一目了然寶寶生活。

◆ 完整記錄項目

寶寶育兒記錄– Piyo日誌的內容，包含母乳、配方奶、副食品及換尿布次數、體溫、大小便、睡眠，還有就醫及服藥紀錄，詳細記載寶寶各項狀況，搭配圖文描述，建立專屬育兒日誌。

◆ 多人同步使用

寶寶的照護者可能是爸爸媽媽、親戚、保母或托嬰中心，Piyo日誌具同步連動功能，只要輸入密碼，就能同步更新寶寶狀況，爸媽上班時，可隨時查看寶寶情況，接寶寶回家時，也不必花時間與保母交接。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

疫苗接種小幫手．萌寶日記

由HTC Research與衛福部疾管署共同合作開發的萌寶日記，同樣具備記錄寶寶作息，並繪製成長曲線的功能，但萌寶日記最吸引媽咪的實用功能在於隨時更新的疫苗接種資訊和接種提醒，像是集點卡的疫苗列表，一目瞭然施打紀錄。

◆ 疫苗施打時程及提醒

根據疾管署建議，萌寶日記將各時期應施打的疫苗列表製成如集點卡樣式，每完成一次接種，就如收集一枚勳章。總是搞不清楚何時該施打哪種疫苗也毋須擔心，系統會依據登錄的寶寶年齡按時提醒爸媽，並設有GPS定位系統，顯示附近的疫苗接種單位。

◆ 疫苗相關衛教知識

因為是與疾管署共同開發，因此萌寶日記提供最新且正確的疫苗衛教知識，將疫苗簡介、可能造成的副作用與接種禁忌系統性呈現。此外，更明確列出常見的小兒傳染病、預防方法，十分貼心。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)