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蔡阿嘎歡樂家庭彷如小小恐龍世界 樂當兒子的偶像！

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【文／高凡淳　攝影／宋子凡　妝髮／吳玉仙　造型／Daisy Hsiao　道具製作／李佳芬．陳敏慧】

YouTube界的長青樹──蔡阿嘎＆二伯帶著蔡桃貴＆蔡波能來拍攝《媽媽寶寶》封面！全家散發出自然不做作的歡樂氣氛，無論是愛說話的蔡桃貴，還是只會ㄧㄧㄚㄚ的蔡波能，都讓現場笑聲不斷，不愧是經過眾多讀者票選，2020年《媽媽寶寶》最具家庭風格獎的冠軍。

家庭風格形容為恐龍世界．每個成員都有代表角色

如果是蔡桃貴的鐵粉就知道，「龍龍」，也就是恐龍，是他最愛的玩具，家中擺放多種恐龍模型，每一隻都能喊出名字，因此當問到屬於他們的家庭風格時，蔡阿嘎不假思索說「我們家就是個恐龍世界（笑）！」

這時蔡桃貴跑了過來，加入我們的訪談，他用可愛爆表的奶音，跟我們一一介紹家中的恐龍成員：爸爸是暴龍、媽媽是複製龍、波能是小綠暴龍、我是蛇頸龍……蔡阿嘎和二伯笑笑地看著桃貴的童語童語，眼神不停流露出對孩子的愛。身處在恐龍男生宿舍，二伯覺得自在又輕鬆，「可能因為我有兩個弟弟，從小就習慣這樣的生活，而且男生情緒來得快去得也快，比起女生，不需要操太多心。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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波能是家人．我是他的哥哥

無論是在蔡桃貴，還是二伯的YouTube頻道中，都能看見兩兄弟超有愛的互動，蔡阿嘎說，自從家中多了波能後，就會不時告訴桃貴「他是哥哥，波能是弟弟」，因此當爸媽在照顧波能時，桃貴也會一起幫忙，也許因為波能還小，不會跟他搶玩具和食物，「因此蔡桃貴目前對蔡波能很友善，還沒有出現任何敵意。」

二伯也分享了前陣子發生過的對話：有天問蔡桃貴最愛誰，他說完爸爸、媽媽後，接著說出了蔡波能，問他「你很愛波能嗎？」他說「對，因為波能是弟弟。」二伯說，蔡桃貴可能還不懂弟弟的角色是什麼意思，但他知道跟爸爸媽媽一樣，波能是家人，而且我們4個人是最要好的朋友。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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但在這樣友好的狀態前，其實蔡桃貴也有發生一段吃醋期，二伯提到，當時剛把蔡波能從月子中心帶回家，大家花比較多的心思在嬰兒身上，原本不愛哭的蔡桃貴，變得很愛哭鬧，時常想要找人抱，出現了大寶常會有的「退化行為」。但這段時間也沒維持太久，當二伯幫蔡波能調整好作息，慢慢將重心放回蔡桃貴身上，這樣的情況就很少見，同時也讓蔡桃貴開始學會照顧弟弟。

爸爸是偶像．規矩建立交由媽媽負責

人家都說，兒子跟爸爸就像兄弟，在蔡阿嘎這一家，卻是把爸爸當偶像！二伯分享，有次蔡阿嘎帶著蔡桃貴到公園玩耍，突然有隻蜘蛛靠近，當下，蔡阿嘎一手撥掉，這個動作有如英雄救美般的劇情，蔡桃貴從此將爸爸視為偶像，每天早起都會再次宣告天下，「我的爸爸幫我打掉一隻蜘蛛！」蔡阿嘎大笑說「我會好好珍惜這段時間，因為可能很短暫，等到再大一點，就會看不起爸爸了！」

爸爸是白臉、是偶像，黑臉的角色當然就由二伯來擔任。二伯說到，不同於女兒，她會希望兒子跟爸爸維持像是朋友的關係，建立生活規矩等就由媽媽來負責，她笑說「即使媽媽再兇，但小孩好像都不會討厭，睡覺前還是需要媽媽的陪伴，所以扮黑臉的工作就讓我來當。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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而對於孩子的教養責任分配，蔡阿嘎表示，兩人很少意見不合而吵架，都會事先溝通好，孩子不同階段應該要注意哪些事，當二伯在管教孩子時，蔡阿嘎就不會插手，二伯舉例，「像是蔡桃貴還想吃糖果，我會說不能再吃了，他其實很聰明，就會跑去求救爸爸。」但蔡阿嘎不會因此妥協，會直接叫蔡桃貴去問媽媽，把主導權交給二伯，自己做好陪玩的角色，維持與兒子之間的偶像感情。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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愛面子的個性．蔡桃貴犯錯要單獨處理……

「其實蔡桃貴是個愛面子的小孩。」正處於小小叛逆期的蔡桃貴，對於爸媽態度還算好，但有時與姑姑相處就會比較沒禮貌。二伯提到，姑姑對於蔡桃貴來說，比較像是朋友，可以一起玩，也會鬥嘴。

有次，蔡桃貴剛好在生姑姑的氣，就故意把剛買回來的咖啡翻倒，當下二伯馬上要蔡桃貴道歉，並讓他清楚了解自己哪裡做錯。由於愛面子的個性，若是在眾人面前採取打罵，蔡桃貴會選擇賭氣，因此二伯會將他拉至單獨空間，兩個人面對面好好講，「蔡桃貴算是個成熟的孩子，私底下願意拉下臉，承認錯誤，並將大人的話記在心裡。」

【完整內容請見2020年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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