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Being a Working Mom 美路 做自己人生的CEO

聯合新聞網 / 媽媽寶寶
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【文／葉怡君　圖片提供／美路】

在家帶孩子久了，你是否也快忘記自己曾經是一個能幹的女人？媽媽CEO美路分享自己創業初心，也讓我們看到了，為了兼顧家庭與自我，媽媽的潛力，真的可以無限激發！

當媽媽會如何改變一個女人？

協槓媽媽美路，她是排隊美食小爆炸甜點工作室的老闆，同時也是活動主持人，還辦了多場創業媽媽的談心沙龍。跟許多充滿理想抱負創業者不同的是，她從來沒有想過我想要創業！然而，生了孩子之後，她「貪心」地想要不急不徐多陪伴孩子，又想要繼續有一個工作的小天地，於是找了志同道合的三個媽媽，像個嬤媽軍團一般，一起重返戰場之後，她才發現，其實，媽媽一直擁有力量，只是育兒生活的忙碌與狼狽，讓媽媽經常忘記了自己的強大。

哪一份工作可以不請假就能回家照顧小孩呢？

在經營小爆炸甜點之前，美路曾經在新聞台、遊戲公司工作。自我要求完美的個性，讓她對於產後重返職場，有了壓力：「我是那種開會前一天就要把所有事情準備好的員工，因此很擔心回公司上班，我會把自己搞得精神很緊繃。我不喜歡自己是這樣狼狽的樣子……」

人世間哪有公司可以允許「媽媽」上班前盡情陪伴孩子不用擔心打卡時間、又能準時下班不用被公司突發狀況或會議托住時間、還能在孩子病了的時候沒有後顧之憂地請假飛奔回家照顧小孩呢……於是結束育嬰假之後，美路當時就做了一個選擇：自己當老闆。這是唯一能讓她在工作之外擁有彈性時間育兒的方式。」

從喜歡的事，發現創業的因子

五年半以前，美路還是個未婚小姐，當時她的男友(也就是現在的老公)，是個咖啡、美食和甜點的狂熱者！兩人的約會行程，就是去咖啡店看書、吃甜點。甚至男友還愛吃到自己動手烘焙。

他們把做好的甜點分給開咖啡店的朋友們吃，卻陰錯陽差地，開始有人訂購。甚至因為網紅宅女小紅在網路上分享，而一夕爆紅起來！懷孕生子前，她就這樣一邊開心上著班，一邊利用週末假日經營著小小的「小爆炸」。沒有特別覺得它是事業，但是生子之後，這一份對甜點的熱情，卻成了她創業的契機。

集結資深媽媽們，成為創業軍團

創業之後，規模擴大，就需要更多人的力量。當她正思考著該如何做人力上規劃時，幸運地，身邊幾位資深媽媽好友們，成了她的夥伴。

她們在成為全職媽媽、在每天生活圍繞著先生、小孩之前，也都各自是在職場上發光發熱的專業人士。如今，她們的孩子也大了，階段性任務已經完成，於是她們終於有時間可以一起完成夢想……

看過《復仇者聯盟4：終局之戰》嗎？鋼鐵人和美國隊長去把當年的隊友找回來，打了漂亮的一場戰。而美路也把這些媽媽們集結在一起，這四人很有默契地組成了小爆炸「媽媽軍團」。大家來自各自不同的家庭，但都在這個時間點擁有了久違的、屬於自己的時間，重新展現自我，揮灑專業與自信的挑戰。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

媽媽微沙龍，發現原來有這麼多「忘記自己」的媽媽

這場創業過程，讓美路突然發現：其實有很多時候，女人被「媽媽」這個角色包裝起來，是會忘記自己的。

「所以我在去年我夥伴們做了一件事情：一年十二個月，我們以創業、兼職、玩樂、家庭生活等主題，辦了八場私人的座談，叫做『媽媽CEO微沙龍』，意外喚起許多媽媽的共鳴。」

「有些有口難言的心裡話，只有同是媽媽才能懂。像是這些媽媽久未工作了，可是要怎麼重回職場、怎麼開始？這對於許多媽媽來說，其實是很大的關卡。其實媽媽能夠做的事有很多啊！我們想要為媽媽開另外一扇窗，讓媽媽覺得自己好棒！」

而勇氣是會傳染的。主辦沙龍的美路自己，也從玩票性質到經營烘焙品牌，到現在更設計新產品、新Logo，準備捲起袖子，大幹一場。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

創業這條路不好走。尤其要追求成功又要兼顧家庭，必須一直提醒自己的初心：「永遠不要忘記，Family First。」美路說。

有了初心，一切就會變堅強了！

【完整內容請見2020年10月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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