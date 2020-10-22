第一次舉辦Baby Shower Party就上手 派對達人密技大公開

【文／李柔萱 採訪諮詢暨圖片提供／petit b. events 浿蒂比派對活動企劃Debby】

Baby Shower是對孕媽咪的一種祝福，慶祝一個女人即將迎來「媽媽」的身分。派對達人Debby以自己籌辦的經驗出發，教你如何從零辦起一場夢幻派對。

聽到Baby Shower，你的腦中是否已浮現寶寶洗澡的畫面？但Baby Shower可不是眾人觀賞的寶寶洗澡秀，而是讓準媽媽沐浴在親朋好友的禮物與祝福中，開心迎接寶寶誕生的產前派對。

這項源於歐美的文化，近年來也慢慢盛行到亞洲地區，與傳統滿月酒或周歲宴最大的不同，在於產前派對時的媽咪，不是在孩子身後忙碌的影子，而是以動人姿態登場的鎂光燈焦點。

有別於其他類型的派對，傳統的Baby Shower主辦人通常會是孕媽咪身旁的好姊妹，而非派對的主角，而舉辦過程也可視為對孕媽咪的一種祝福，慶祝一個女人即將迎來「媽媽」的身分，也匯聚眾人的祝福，傳遞給準媽咪和即將到來的寶寶身上。一起看派對達人Debby如何打造一場極具紀念意義的Baby Shower Party。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

空間與飲食都需根據賓客調整

本身有一位尚在幼兒園就讀的女兒，Debby表示，因為自己也在育兒這條路上努力著，經歷過孕期的各種不適，以及育兒過程中的酸甜苦辣，因此不管是籌畫產前派對，或者是寶寶出生後的週歲、生日派對時，更能同理爸媽想法與需求，也會貼心針對孕婦及寶寶提出建議。

舉產前派對為例，場地挑選的首要條件是明亮開闊，再者不建議分割為樓上樓下，或者同一空間分割前後。場地完整性除了讓整體拍攝效果更加清新、乾淨，更重要的還在於確保安全，若派對現場有嬰幼兒或長輩參與，就容易在上下樓梯時發生危險，而分隔的空間也可能導致意外發生當下，無法及時察覺並處理。

飲食方面，因孕婦最好避免致活血的食材，像是西式餐點會添加的番紅花，就需要格外注意。另外，因派對參加人數眾多，無法一一確認每個人的飲食習慣，因此選擇餐點時，建議避開容易誘發過敏的花生、核桃等堅果類材料。Debby也提醒，餐飲最講求的就是新鮮衛生，凡是會接觸到賓客的餐盤、餐具與高腳杯，都須經過徹底消毒。

派對入門起手式．風格先決

第一次辦派對，花了大把時間在網路上搜尋，卻還是摸不著頭緒？一場派對該從哪裡開始著手？Debby建議，無論是想自行舉辦的準媽媽，或者想幫好姊妹留下孕期紀念，都能以派對風格作為切入點，從色系、寶寶性別等主題發想，也可先搜尋類似的圖片範例，蒐集範例過程中，還能逐漸清晰自己對於這場派對的期待與想像。

確定整場派對的風格與調性後，再來尋找與主題相符的場地，若嚮往歐美派對的隨性氛圍，不如就將派對辦在頂樓陽台，搭配幾盆植栽，點綴些許氣球與花藝，再擺上茶點與飲品，就是一場簡易的居家小派對。

若不知道如何將腦海中的畫面呈現出來，或派對新手擔心自己手忙腳亂，不妨諮詢專業的派對企劃，讓派對經驗者帶領你找到理想中的視覺效果，一步一步著手佈置細節、現場陳設，Debby表示，若想舉辦一場完整的產前派對，至少兩、三個月前與派對企劃聯繫，是最為適當的時機！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)